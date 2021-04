ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Задължителността на предучилищното образование – климат на доверие и свобода

Резюме. Авторите проучват ресурса на „задължителното предучилищно образование“ в България, като насочват вниманието към проблемните сфери на управленската и образователната практика в системата и търсят конкретни социалнопедагогически решения. Акцентира се върху ползата от задължителното образование на детето във възрастта на предучилищното детство, капацитета на педагогическите екипи за „произвеждане“ на качествен образователен процес, визията на „обществения договор“ със семейството. Коментарите са през призмата на правата на детето и необходимостта от климат на доверие между деца и възрастни и свобода за активна детска дейност.

Ключови думи: дете; детство; задължителност; законодателство; предучилищно образование; права; климат на доверие; свобода; педагогическо взаимодействие; образователна среда

Маргарита Колева, Блага Джорова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Ева Жечева

Омбудсман на Република България

Оценка на ефективността на автоматизирана система за генериране на тестове по програмиране чрез педагогически експеримент

Резюме. След направен преглед на съществуващи системи за генериране на електронни тестове проблемът, който се наблюдава в педагогическата практика, е липсата на интегрирани автоматизирани системи за проверка на знания по програмиране, чрез които да бъде заменен ръчният труд на университетските преподаватели по създаване на тестови въпроси с автоматизиран подход. С цел да се подпомогне преподавателският труд, бе разработена Автоматизирана система за генериране на тестове (АСГТ) TestLab, която ускорено генерира и проверява изпитни тестове при обучението на студентите в четене на програмен код. Във връзка с въвеждането на АСГТ в процеса на обучение по програмиране е направено експериментално изследване, което да отчете ефективността на системата, свързана с мотивацията на младите хора в учебния процес и техните академични постижения. В проведеното проучване участват 137 студенти от специалност „Информатика и компютърни науки“ от Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ, разделени на две групи – експериментална и контролна. Резултатите от реализирания педагогически експеримент показват по-добри показатели за брой вярно решени тестови въпроси и време за решаване на всеки тест, както и по-добра мотивация в учебния процес в експерименталната група, която многократно използва TestLab в съпоставка с контролната група, която еднократно работи с тестовата система. Получените резултати потвърждават допускането за ефективността от прилагането на АСГТ за подобряване процеса на обучение по програмиране в системата на висшето образование.

Ключови думи: ефективност; система за електронни тестове по програмиране; педагогически експеримент

Ива Костадинова, Магдалена Гарванова,

Иван Иванов, Катя Рашева-Йорданова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Пропедевтика на геометрични преобразувания чрез откриване на разлики

Резюме. Представени са възможности за пропедевтика на геометрични преобразувания чрез задачи за намиране на разлики в две изображения. Описани са идеи, свързани със съставянето на такива задачи, методика на използването им, възможности за популяризирането им чрез дигитални технологии. Обсъдена е възможността за развитие на критичност на мисленето, за развитие на дигитална компетентност съвместно с математическа компетентност чрез решаването на такива задачи.

Ключови думи: геометрични преобразувания; симетрия; критично мислене; GeoGebra; педагогически средства; дигитална компетентност

Тони Чехларова

Институт по математика и информатика – БАН

Идентичност, себеутвърждаване и себерефлексия при ученици и студенти

Резюме. Уменията за себерефлексия се изграждат като част от общото психосоциално развитие и себеопределяне и процесът може да бъде целенасочено подкрепен. Умението за поддържане на оптимална себеоценка и себеусещане се формира в хода на търсене и откриване на себе си във връзка с възможностите и стремежа към себеутвърждаване. Представени са резултатите, получени от изследвани 364 ученици и студенти като представители на най-сензитивния период на изграждане на идентичността. Акцентът е основно върху взаимните връзки между себеутвърждаването и идентичността.

Данните от емпиричното изследване върху феномените себеутвърждаване и идентичност са интерпретирани от гледна точка на личностната рефлексия. Те разкриват, че повишеният стремеж към себеутвърждаване – независимо дали чрез ориентация към другите и търсене на външна подкрепа, или реализиран чрез собствени успехи и автономно, води до по-успешно себеопределяне и стимулира изграждането на психосоциална идентичност. Изведените връзки имат приложимост в учебна среда и могат да бъдат полезни за всички, ангажирани в обучението и работата с ученици и студенти.

Ключови думи: идентичност; себеутвърждаване; себерефлексия

Боян Василев

Пловдивски университет „П. Хилендарски“

Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Многоезичието в училищна среда като политически и практико-педагогически проблем

Резюме. В статията се разглеждат някои основни научни идеи за многоезичието. Разграничават се усвояването на чужд език и на книжовния език, различен от майчиния. Двата типа многоезичие функционират на компетентностно равнище по подобен начин, което повлиява съвременните практики на обучение. Комуникативният подход се отразява благоприятно върху подбора и формулирането на учебните задачи. Чрез тях се постига такова овладяване на целевия език, което е полезно за всекидневието на учениците. Мултикултурализмът налага промяна и в политиките за организиране на училищното обучение. Усвояването на нов език не представлява елитарно занимание, а е част от задължителното общо образование на съвременния млад човек. Благодарение на чуждите езици той може да се интегрира в конкурентния трудов пазар и да се докосне до европейското културно богатство.

Ключови думи: многоезичие; училище; образование

Янка Коева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Теоретични основи на опитно-изследователска дейност по човекът и природа в началните класове

Резюме. В статията се представя структурата на опитно-изследователска дейност в съпоставка със структурата на дейността и в частност –със структурата на познавателната дейност. Направена е интерпретация на структурните ѝ компоненти и присъщите им изследователски умения от гледна точка на пълноценното усвояване на учебното съдържание по човекът и природата в началните класове. „Целта“ е откроена като ключов компонент от тази структура, тъй като от степента на нейното осъзнаване и формулирането ѝ в голяма степен зависи успехът на дейността (в частност и този на опитно-изследователската дейност). Стремежът към прерастване на мотивационната система от отделни поведенчески актове (при провеждането на отделни експерименти) в система от мотиви на цялостно поведение на личността (зараждане на изследователски дух и трайна познавателна потребност да се изследва, проучва, проверява, доказва) е откроен за ключов момент в опитно-изследователската дейност на учениците. Поставя се акцент върху значимостта на прехода през всичките ѝ компоненти, за да бъде тя пълноценна, за да се достигне до резултат, практическата приложимост на който е необходимо да се покаже.

Ключови думи: опитно-изследователска дейност; структура; учебен предмет човекът и природата; начални класове

Цветомира Иванова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Survey of Parents’ Disposition to Co-creation with Their Children

Abstract. This article presents an analysis of the results of a survey conducted with parents of 3-to-7-year-old children. The objective of the survey was to study the attitudes of the parents to inclusion in the Happy and Successful Together Project under the Innovation and Competitiveness Operational Programme. Two questionnaires were developed: one for finding out about the parents’ expectations for their children’s talents, their discovery and development, and the other – for establishing the parents’ need for communication and interaction with their children in an atmosphere of cooperation and collaboration. Based on the processing, systematization, and analysis of the primary empirical data, a pilot target group of 34 children was formed to work with on the main objectives of the project.

Keywords: Happy and Successful Together Project; parents’ attitudes; children; co-creation

Reni Hristova-Kotseva

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Awareness and Personal Perceptions of Covid-19 in 6 – 7-Year Old Children after a Period of Social Isolation

Abstract. The paper presents the results of a survey focused on children’s awareness of coronavirus. An attempt was made to identify the main sources of information about the disease and their impact on children. The visual perceptions of the virus as well as the level of awareness about disease prevention and knowledge of anti-epidemic rules were established.

Keywords: Covid-19; kindergarten; isolation; health

Delyana Chuhovska

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Development of Colour Perception and Colour Combination Skills of Preschool Children through Studying Artworks of Impressionist Artists

Abstract. This article studies the development of painting skills in preschool children by studying the works of Impressionist artists. Artistic perception is an important part of visual arts education that creates prerequisites for the formation of aesthetic personal qualities and creativity. The study offers methodological ideas for developing a sense of colour and colour combination by studying the artworks of the Impressionists.

Keywords: impressionism; colour combination; colour perception; composition; art; visual perception, aesthetics

Galina Nikolova

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Influence of Digital Technologies on the Speech Development of 5-to-7-Year-old Children

Abstract. The present paper presents the results of an author’s research on the influence of social information environment on the speech development and communication skills of five-to-seven-year-old children. It outlines the aspects of the impact of virtual space created through digital information technologies and analyses their effects on children’s speech development. Reasons are given for a discussion on the possibilities for overcoming the communication deficits provoked by the excessive use of electronic media.

Keywords: digital technologies; information; children; speech development; technologies; communication

Yoanna Tsaneva

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Оценката на труда на учителите, като елемент на мениджмънта на персонала в детската градина

Резюме. Оценката все повече се признава като ценен инструмент за насърчаване на развитието и растежа в професията. Оценката на труда на учителите е фактор не само за професионално развитие на учителите от детските градини, но има и съществена роля за подобряване на образователната среда и предоставянето на по-качествено образование. В статията са разгледани нормативните възможности за реализиране на обективна и развиваща оценка на учителите според българското законодателство, както и възможностите за осъществяването на достоверна и компетентна оценка на образователната среда чрез инструментите на инспектирането на детските градини и атестирането на учителите.

Ключови думи: учители в детски градини; оценка на труда; инспектиране; качество на образованието; самооценка; процедури за оценка

Аксения Тилева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

КНИЖНИНА

Невродидактика [Neurodidactics]

Радев, Пл. (2020). Невродидактика. София: Fast Print Books,

ISBN: 978-619-236-189-1

Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Монтесори методът и приобщаващата образователна среда

Балканска, Н. (2020). Монтесори методът и приобщаващата

образователна среда. София: ИК „Феномен“, ISBN: 978- 954-549-144-3

Катерина Караджова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За асистиращите и информационните технологии в образованието

Сивакова, В. (2020). Асистиращи и информационни технологии

в образованието. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-619-202-562-5

Георги Тотков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

СЪБИТИЯ

Георги Стойков Раковски (Патриархът просветител революционер по повод 200 години от рождението му)

Любен Димитров

СУ „Св. Климент Охридски“

Българска академия на науките