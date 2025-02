Development of Metacognitive Skills in 11 – 14-Year-Old Students in а Non-Formal Educational Environment

Dr. Isa Hadjiali, Assoc. Prof.

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Dr. Teodora Kolarova, Assoc. Prof.

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.01

Abstract. The purpose of this study was to determine and assess the impact of non-formal educational activities on the development of metacognitive skills in middle school students (11- to 14-year-old)…

виж повече

Study on the Level of Satisfaction and Expectations of Teachers towards the Use of Supporting Texts and Storytelling in Moral Education in Primary Education

Prof. Dr. Dorin Opriş, DSc.

1 December 1918 University of Alba Iulia (Romania)

Adina Popovici

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca (Romania)

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.02

Abstract. The present study starts from the growing interest currently shown in moral education and aims to highlight the level of satisfaction and expectations of teachers towards the supporting texts and stories used to achieve the goals of this classical dimension of education…

виж повече

Trends in Science Education from the Digital Perspective: a Study Supported by a Bibliometric Analysis

Dr. Ivelina Kotseva, Assist. Prof.,

Dr. Maya Gaydarova, Assoc. Prof.

St. Kliment Ohridski University of Sofia (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.03

Abstract. This study investigates the intersection of science education and digital technology integration through bibliometric analysis and trend identification…

виж повече

Критическата рефлексия спрямо ИКТ в началната квалификация на учителите в епохата на ускорено развитие на дигиталните технологии

Доц. д-р Наталия Христова, Деян Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.04

Резюме. Статията съсредоточава вниманието си върху актуалното ускорено развитие на дигиталните технологии и въздействието му върху съвременните общества…

виж повече

Резултати от изследване на глаголна семантика при деца чрез езикови задачи, проведени онлайн

Д-р Валентина Стефанова,

д-р Мария Тодорова,

доц. д-р Цветана Димитрова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

при Българската академия на науките

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.05

Резюме. Статията представя резултатите от изследване на основния речников запас при ученици в начален и прогимназиален етап на обучение в две възрастови групи: 7 – 10 г. и 11 – 14 г…

виж повече

Необходимо ли е развитието на възпитателна компетентност у учителите? :нения на родители и учители

Гл. ас. д-р Екатерина Томова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.06

Резюме. В статията са представени резултати от проучване, проведено чрез анализ на мнения, изразени от 361 родители и учители…

виж повече

Проект на игри от модул „Математика“ към специализирана софтуерна платформа за обучение на ученици I – IV клас с разстройство от аутистичния спектър

Величка Косева

Основно училище „Панайот Волов“ – Пловдив

Доц. д-р Генчо Стоицов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.07

Резюме. В настоящата статия се обсъжда идеята за създаване на образователен софтуер, като допълнителен методически инструмент за обучение на ученици I – IV клас с разстройство от аутистичния спектър (РАС) по математика…

виж повече

Methodological Basics of the Experiment in Pedagogy

Dr. Delyan Penchev

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.08

Abstract. Pedagogy is a field of science in which some characteristics of both social studies and humanities intersect…

виж повече

Формиране на мисловни умения от по-високо ниво чрез stem обучение по биология и здравно образование (VII клас)

Калина Иванова,

доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-1.09

Резюме. В статията се представят резултати от дидактически тестове, които са проведени с 46 ученици от ОУ „Яне Сандански“ – Пловдив, преминали STEM обучение по биология и здравно образование (VII клас) през учебната 2022/2023 година…

виж повече