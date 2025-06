Eфективност на академичната подготовка на студентите от педагогическите специалности

Мария Тенева

Тракийски университет – Педагогически факултет

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.01

Резюме. Статията представя проблема за качеството на академичната подготовка на студентите педагози. Анализирана е двустранна взаимовръзка между дейностите на двата субекта в процеса на обучение, преподаване – учене, които оказват влияние върху неговата ефективност. Целта на проведеното изследване е да се установи как се реализира подготовката на студентите в академична среда. Диференцирани са фактори, които имат отражение върху ефективността на ученето. В резултат на изследването се установява висока степен на мотивация за активно участие на студентите в лекционните часове. Самоподготовка за предстоящи изпити в условия на пълна концентрация на вниманието. Целенасочени усилия за формиране на знания, умения и компетентности върху целия преподаден от лекторите учебен материал и преобладаващ конвергентен стил на ученето.

Ключови думи: образование; преподаване; учене; ефективност

Transformation of Social and Educational Relations in the Context of Digitalization

Elena Lavrentsova

Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.02

Abstract. The article examines the influence of digital technologies on the living conditions of people, the way of collective behaviour, the forms of social and educational relations. The focus of attention is placed on multiple manifestations of digital transformation, affecting the deep foundations of the institutional nature of society, its intra-institutional and inter-institutional mechanisms, and determining the accelerating speed of socio-cultural changes. Digitalization is understood as a dominant trend in the development of the social system at the modern stage, which not only characterizes its dynamics, but also leads to the emergence of a new mode of human historical existence – a digital society. Additionally, the ambiguity of the emerging changes is analyzed, highlighting both the positive aspects associated with the progressive transformation of social practice and the entire systemic set of economic, educational and other social relations, as well as the negative features reflecting the destructive influence of digitalization on the social reality. By applying structural-genetic analysis, accompanied by the procedures of analogy, generalization and synthesis, a detailed inventory of the leading conceptual ideas has been carried out, which allows for the disclosure of the contradictory vectors of the functioning and development of digital technologies with an emphasis on developing clear ethical guidelines for their use.

Keywords: digitalization; social and educational relations; digital society; sociocultural development; institutional structure; digital inequality

Мултисензорен подход в комуникативната терапия и обучението на глухи деца и ученици

Дияна Георгиева

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.03

Резюме. Предложената статия е плод на извършено проучване на библиотечни документи и периодични издания в съответните бази данни, отразяващи състоянието на проблема за комуникативната терапия и обучението на глухи деца и ученици чрез апликация на подход, който обезпечава получаването на поток от данни посредством синхронизираното участие на различни сензорни модалности. В информационната структура на 17 публикации се открива колекция от методи, стратегии и практики, съчетаващи различни режими в хармонични ансамбли за постигане на образователните цели при децата и учениците с особености в езиковото развитие вследствие на своеобразното функциониране на слуховата система. Резултатите от теоретичното изследване налагат впечатлението за огромния простор за въображение, интенции и експерименти, който оставя след себе си мултисензорният подход.

Ключови думи: мултисензорика; комуникативна терапия; обучение; глухи деца и ученици

Изграждане на компетенции и компетентности за моделиране в обучението по математика в детската градина и началното училище при студенти бъдещи учители

Мария Темникова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.04

Резюме. В периода на предучилищното и началното обучение се изгражда базисната математическа подготовка на 3 – 11-годишните деца. Съществен за учебния процес е проблемът за активизиране и стимулиране на познавателната им интереси, включването им в продуктивни практически дейности и развитието в единство на конкретно-образното и абстрактно-логическото им мислене. Един от аспектите за разрешаването му e прилагането на метода моделиране в методическата работа по математика. Ето защо изграждането на професионални компетенции и компетентности относно адекватното му използване при преподаване на математическото съдържание е значимo за студентите бъдещи детски и начални учители. Изследването е лонгитюдинално и в хода на провеждането му е конструиран и апробиран функционално-технологичен модел за теоретична и практическа подготовка. В статията са представени някои от теоретичните постановки, въз основа на които са изградени и аспекти от методическата работа с различни видове модели, които се използват при решаване на математически задачи. Резултатите от емпиричното изследване доказват, че у студентите се изграждат концептуални знания и умения за метода моделиране, който съдейства за ефективна методическа работа при преподаване по достъпен начин на математическите понятия.

Ключови думи: метод; моделиране; методика на обучение по математика

Българската литературна класика за деца. Образованието и образователните институции. Идейно-естетически, педагогически, етично-културологични аспекти

Пламен Пенев

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.05

Резюме. Върху основа на важни христоматийни автори от българския класически литературен пантеон, на текстологично-емпирично ниво се търси и осмисля връзката между художествено, езиково-стилно съдържание и възможност на големите образци и как те, като основополагащи за духовните начала на националното с неговия свят, да пренасят и внушават възпитателни и етично-духовни ценности на младите поколения, пренесени върху националното настояще и бъдеще.

Ключови думи: литературна класика за деца; художествени; възпитателно-образователни измерения

Трансконтиненталният трансфер на Фрьобеловата педагогика – американският контекст

Виолета Георгиева-Христозова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.06

Резюме. Изследването си поставя за цел да идентифицира приноса на последователите на Фридрих Фрьобел в генезиса на предучилищното образование в САЩ през XIX – XX век, като акцентира върху недостатъчно проучени в българската научна литература личности. Разработката концептуализира как методиката на Фрьобел се пренася от Германия в САЩ и намира плодородна почва за развитие отвъд първоначалния си замисъл. Анализът на този трансконтинентален обмен показва способността на педагогическите идеи да съхранят своето ядро, докато обогатяват нова образователна среда. Проучени са биографиите и педагогическото наследство на пет основополагащи фигури – Мария Краус-Бьолте, Елизабет Палмър Пийбоди, Сюзан Блоу, Кейт Дъглъс Уигин и Пати Смит Хил. Резултатите открояват иновативни адаптации на Фрьобеловата методика в американски контекст; създаване на първите институционални форми на предучилищно образование в САЩ; развитие на професионалната подготовка на детски учители; формиране на теоретични основи за правата на децата и интеграция на научните изследвания в педагогическата практика. Изведени са импликации към съвременната теория на предучилищната педагогика, подчертаващи, че развитието на науката не може да се основава единствено на иновации, а трябва да черпи вдъхновение от своята многогодишна памет.

Ключови думи: Фрьобел; Мария Краус-Бьолте; предучилищно образование; детски градини; трансконтинентален трансфер; педагогическо наследство

Дигиталното рисуване в обучението по рисуване на студенти от педагогическите специалности

Петър Петров

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.07

Резюме. Развитието на съвременната историческа епоха и на цифровите технологии предопределя появата новата визия на изобразителното изкуство. Това изисква да се допълни подготовката на студентите от педагогическите специалности с включване на дигиталното рисуване като част от учебната програма по рисуване. Активизирането на творческия процес и нарастващата необходимост от приобщаване на учениците към изобразителната дейност изисква бъдещите педагогически кадри в областта на изкуството да използват възможностите на цифровите технологии. В статията се разглежда необходимостта от прилагане на дигиталното рисуване към обучението по рисуване на студентите от педагогическите специалности и как това влияе на творческата им активност и подготовка. Целта на изследването е да се проследи и сравни начинът на изграждане на дигиталната рисунка с академичния етюд. Поставените задачи са свързани с обемно-пространствено търсене с класическите материали и инструментариума, който предлагат цифровите технологии. Изследването се основава на анализиране на теорeтични източници, учебни програми и експериментална работа. Вследствие на направения експеримент се установява, че използването на възможностите на дигиталното рисуване за изграждане на обемно-пространствен етюд предизвиква интерес сред студентите. Чрез дигиталното рисуване се придобиват повече изобразителна грамотност, обогатяват се технологичните познания и умения за практическо прилагане в педагогическата практика. Изводите, които се правят, се отнасят до целенасоченото използване на дигиталното рисуване за допълнение към класическата обработка на академичния етюд и развитието на творческия потенциал на студентите от педагогическите специалности.

Ключови думи: дигитално рисуване; творчески процес; академичен етюд

Предизвикателства на дигиталната трансформация в обучението за комуникация при кризи

Радина Младенова,

Силвия Цветанска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.08

Резюме. Дигиталната трансформация в образованието значително променя начина, по който протича обучението на учениците, както и усъвършенстването на умения, необходими за практикуването на различни професии. Ролята на изкуствения интелект в образованието се разширява бързо, като предлага нови възможности за подобряване на учебния опит, персонализиране на обучението и подобряване на административната ефективност. Чрез проучвания на конкретни случаи и преглед на нови изследвания в статията се прави теоретичен анализ на ползите от използването на цифрови комуникационни платформи и изкуствения интелект в образованието. Наред с това в критичен план се дискутират някои последици от навлизането на генеративния изкуствен интелект в света на професиите, основани на знанието: бърза загуба на квалификация и умения; дехуманизация; дезинформация и нарушаване на свързаността между хората. Изходна точка на анализа в статията е влиянието на дигиталната трансформация върху комуникацията в образователна среда. Специално внимание е отделено на въпроса за комуникацията при кризи, която е съществена за учителите и образователните лидери, а и за всички специалисти в сферата на помагащите отношения – психолози, социални работници, консултанти и др. Целта на анализа в статията е да направи преглед на различни аспекти на дигиталната трансформация, като се съсредоточи върху интегрирането на изкуствения интелект, цифровите комуникационни платформи и социалните медии в процеса на кризисна комуникация.

Ключови думи: дигитална трансформация; комуникация; комуникация при кризи; помагащи отношения

A Pedagogical Method of Teaching Nested Loops in Introductory Programming Courses

Arjan Skuka

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (North Macedonia)

Orkun Kozanoğlu

Üsküdar University (Turkey)

Dr. Faruk Bulut

Istanbul Esenyurt University (Turkey)

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.09

Abstract. Programming pedagogy deals with methods and principles of teaching and learning computer programming. Teaching nested loops in introductory programming courses (IPCs) is a complex task because it represents the first exposure of beginners to programming logic. To increase significantly students’ comprehension of loops, we introduce a pedagogical method of teaching nested loops. The research was designed as experimental study with posttest experimental and control groups model involving university students. While the experimental group was subjected to the pedagogical method, the traditional method was applied in the control group. To collect the research data, achievement posttest and a questionnaire were developed and applied. The research findings showed clearly the effectiveness of teaching loops by using the pedagogical method. Its advantage over the traditional method was especially reflected at teaching multiple nested loops because their explanation by using the pedagogical method significantly increased the level of logical understanding of this operation which is difficult to comprehend by beginners in programming.

Keywords: teaching programming; learning programming; programming pedagogy; nested loops; pedagogical method

Games in Function of Development of Multiplication Skills

Dasare Sylejmani,

Vesna Makashevska,

Jasmina Jovanovska

St. Cyril and st. Methodius University in Skopjе (RN Macedonia)

https://doi.org/10.53656/ped2025-4s.10

Abstract. Learning multiplication from age 7-8 affects the teaching of mathematics, because mathematical operations are interrelated. Knowing the importance of learning multiplication, the greatest possible effort should be made, so that the students acquire the best knowledge and skills, and therefore it is preferable to use different methods and activities of learning and teaching. As one of the more effective methods, we single out play, which is one of the main reasons for this research. The purpose of this topic is to investigate the impact of computers games on the development of multiplication skills in children. Through this study, it is intended to understand how computers games, affect the improvement of the understanding and application of multiplication concepts in children. This research is a qualitative and quantitative research, because is experimental study to evaluate the impact of mathematical games on the development of multiplication skills in children and analysis of the collected data. The result suggests that the more games are used in the classroom, the more students’ ability to learn satisfactorily and systematically increases.

Keywords: computers games; multiplication; skills; development; teaching

