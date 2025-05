Оценки и нагласи към процедурите за подбор на директори на образователни институции – първоначални данни

Йонка Първанова, Божидара Кривирадева,

Данко Калапиш, Деяна Милушева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.02

Резюме. Статията представя първоначални данни от проучване на мненията и оценките на професионалистите в системата на предучилищното и училищното образование относно въведените с Наредба 16 процедури, механизми и критерии за подбор на ръководители на образователни институции. Изследването е част от цялостен проект за изграждане на пълноценен модел за подбор и продължаваща квалификация на ръководните кадри в образователната система. Първоначалните данни, представени в статията, сочат, че етапите, критериите и методите за оценяване на кандидатите за заемане на длъжност „директор“, въведени с Наредбата, се приемат положително от действащите директори, експерти в РУО и педагогическите специалисти. Съществуват различия в гледните точки най-вече по отношение на участието на представителите на обществените съвети в изпитните комисии, както и относно възможностите на различните методи, използвани в хода на процедурата за подбор, да осигурят пълноценна информация за управленската компетентност на кандидата.

Ключови думи: директори на образователни институции; подбор; методи; механизми; критерии

Конструиране на комуникативна таксономия, базирана на техники от образователна драма и театър

Радка Василева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.01

Резюме. Представено е конструирането на комуникативна таксономия, основана на образователни цели, които дефинират различни нива в развитието на груповия процес на комуникация. Използвана е техниката „влизане в роля“, основна за подходи, базирани на обучението в контекста на образователна драма и театър. Предложената рамка за конструиране на работна версия на комуникативна таксономия е по модела на Ringer and Gillis (1995). Направено е качествено изследване с експерти в областите на образователна драма, театър, обучение, комуникация и личностно развитие. Върху основата на техни споделени наблюдения, анализ и оценки е конструирана комуникативна таксономия, която, съчетавайки когнитивни, афективни и психомоторни цели, ще може да се използва като обучителен ресурс в различни хуманитарни направления на университетското образование. Фокусът е в областта на развитие на комуникативната компетентност на бъдещи педагози и социални работници.

Ключови думи: таксономия; комуникация; комуникативна компетентност; влизане в роля; образователна драма; театър; социална работа; педагози

Теоретични аспекти и практикоприложни наблюдения на някои съвременни тенденции в музикалнообразователния процес в българското училище

Пенка Марчева

Педагогически колеж – Плевен

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.03

Резюме. Съвременните тенденции в обучението по музика в сферата на общото образование са обект на проучване в представената публикация. В дизайна ѝ са определени нейната цел, задачи и предмет. От гледна точка на нормативната база е поставен акцент върху присъствието на Таксономията на Б. Блум като основополагаща при структуриране на учебните програми. Съвременните тенденции в развитието и реализацията на учебния процес по музика в българското училище, разгледани в публикацията, са разделени условно в два аспекта – съдържателен и технологичен. По отношениe на съдържателния са представени основни подходи в обучението по музика, неговата реализация в контекста на приобщаващото образование, приложението на социално-емоционалното учене (SEL) както и на концепцията за музикалния знак. Педагоготехнологичните решения, които са проучени, са свързани с използването на алгоритмични модели за формиране на музикални понятия, както и с модела „Обърната класна стая“. Отделено е място на плюсовете и минусите в използване на ИКТ в неспециализираното музикално обучение.

Ключови думи: съвременни тенденции; музикалнообразователен процес

Opportunities for Enhancing Mathematical Competence of Chinese Foreign Students in Ukrainian Higher Education through Language Proficiency

Svetlana Dimitrova

National Technical University

Kharkiv Polytechnic Institute (Ukraine)

Nadiia Morhunova

Kharkiv National Automobile and

Highway University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.04

Abstract. This article explores issues related to enhancing the efficiency of teaching higher mathematics to foreign students, with an emphasis on the significance of interdisciplinary connections in the process. The scientific innovation of the article lies in scrutinizing the theoretical principles of a nationally oriented methodology designed to cultivate the mathematical competence of Chinese students using linguistic tools. Methodological approaches are justified by considering the primary distinctions between the Chinese and Ukrainian educational systems. Practical test results of this methodology in Ukrainian higher education institutions are presented, showcasing its efficacy in fostering mathematical competence among Chinese students. The author’s nationally oriented methodology for developing mathematical competence is outlined, featuring examples of methodological techniques, tools, and forms. These include maintaining a working abstract, establishing a personal terminological dictionary, optimizing the use of visual aids, employing individual and group learning methods, considering psychological and pedagogical characteristics, implementing level differentiation, and customizing teaching approaches.

Keywords: mathematical competency; teaching higher mathematics; language preparation; international students

Развитието на благодарността в средното общообразователно училище

Светлана Сарийска

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.05

Резюме. Статията представя преглед на изследванията върху благодарността и на нейните влияния върху субективното благополучие, здраве, оптимално функциониране и развитие. Разгледани са различните дейности и програми, чрез които благодарността може да се развива в пространството на училището, както и емпиричните доказателства за тяхната ефективност. Разгледани са и някои специфични влияния на благодарността върху удовлетворението от училището, изграждането на позитивна училищна атмосфера и промяната в учебната мотивация и постижения.

Ключови думи: благодарност; благодарствени интервенции и програми; субективно благополучие; позитивни емоции; оптимално функциониране

Връзки между профилиращ предмет география и икономика в гимназиите и специалност „Pегионално развитие“ в университетите: анализ на възможностите за взаимодействие

Веселина Любомирова, Елка Василева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.06

Резюме. Направен е сравнителен анализ между учебната програма за профилирана подготовка по география и икономика във втори гимназиален етап и учебните планове за специализираните дисциплини в ОКС „Бакалавър“ на специалност „Регионално развитие“ в УНСС. Резултатите показват високо сходство между профилираното учебно съдържание в училище с надграждащото го академично съдържание в изследваната област. Изводите са в три направления. Първо, доказана е висока приемственост между изследваното училищно и академично съдържание. Вторo, aргументирано е предложение бакалаври от специалност „Регионално развитие“ да са квалифицирани за обучение на гимназистите в тази област. На трето място са очертани възможности за допълнителна квалификация на учителите по тези дисциплини със следдипломни образователни модули в областта на регионалното развитие и икономика. Темата е актуална, защото след реформата в средното образование вече два випуска зрелостници са държали матури по профилирана подготовка и са студенти в университетите.

Ключови думи: география и икономика; профилирано обучение; втори гимназиален етап; регионално развитие

Exploring Entrepreneurial Readiness among University Students: Insights from a Preliminary Study

Lachezar Afrikanov

New Bulgarian University (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.07

Abstract. The entrepreneurial readiness of university students and graduates is the focus of this exploratory research, which is a component of the Erasmus+ AIM project. The study employs a questionnaire that has been specifically designed in accordance with the EntreComp framework. The questionnaire evaluated a variety of entrepreneurial readiness factors, such as market knowledge, ambition, and entrepreneurial zeal. The primary findings and conclusions of this article can be used to reevaluate and potentially improve the current entrepreneurship education programmes, including both academic and non-academic ones.

Keywords: entrepreneurial readiness; university students; Erasmus+ AIM project; EntreComp framework; entrepreneurship education; inclusive mentorship; Start-ups, innovation; economic development

Другият като ценност в училище

Александър Кръстев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,

Педагогически колеж – Плевен

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.08

Резюме. Другостта и различието стоят в основата на света – такъв, какъвто сме способни да познаваме през сетивата си, и чрез тях да успеем да осмислим ролята и мястото си в него. Вярванията, които получаваме от своите близки, от учителите, образователните институции, обществото, формират и голяма част от ценностите, чрез които си обясняваме света и приемаме другия като ценност или заплаха. Потребността от подобряване и развитие на социално-емоционалните компетентности сред подрастващите е и повод за изследване на техните ценности, доколко умеят да ги прилагат на практика на нивото на компетентностите. Проведено проучване сред ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование търси връзките между ценности и компетентности. Резултатите от изследването са насочени към общообразователните педагогически специалисти.

Ключови думи: ценности; училище; компетентности; социално-емоционални умения

За нуждата от алтернативни подходи и задачи в преподаването по време на творческия процес при учениците в художествените училища

Ваня Годжелова

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

https://doi.org/10.53656/ped2025-3.09

Резюме. Статията разглежда проблема за липсата на изградена педагогическа структура, която да подпомага преподаването по време на творческия процес при учениците в гимназиалния етап на художествено училище. Този сложен период от развитието на художествената изразителност е индивидуален и не се подчинява на строго определени правила. Поради своята специфика той е предизвикателство за преподавателите и учениците. Успешното развитие на творческите способности е възможно само когато се създадат определени условия, които благоприятстват тяхното формиране. Именно в тази посока е нужно да бъдат концентрирани усилията на педагозите по изкуства. Това, което би могло да се предприеме за обогатяване, актуализиране и осъвременяване на образователния процес, е използването на доказаните педагогически методи и подходи, съчетани с нови идеи и практики.

Ключови думи: творчески процес; алтернативни подходи; педагогически методи; учебни програми