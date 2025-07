Под повърхността: социалнопедагогически анализ на особеностите на култура на бедността при млади хора В ситуация на относителна бедност

Доц. д-р Силвия Върбанова,

гл. ас. д-р Мария Петкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.01

Резюме. Статията представя резултатите от втория етап на продължаващо изследване, част от изследователската програма на проект „Съвременната култура на бедността – измерения и проявление сред младите хора“ в рамките на проект SUMMIT на Софийския университет. Изследването е насочено към проучване на специфични характеристики на култура на бедността и разпространението им при млади хора в ситуация на относителна бедност. Осъществено е чрез анкета, фокус-групи и анализ на индивидуални случаи. Установените характеристики са систематизирани в три основни групи: „Цели и времева перспектива“; „Повишаване на квалификацията – действителен стремеж или защитно мотивиране при отказ от действие“ и „Комфорт на финансовата осигуреност без автономно действие“. В търсене на промяна са представени препоръки за образователната практика.

Ключови думи: култура на бедността; изследване на случай; автономия; защитна мотивация; продължаващо образование

Competence for Social Pedagogical Practice: What Do Students Tell Us?

Dr. Maya Tcholakova, Assoc. Prof.,

Dr. Marina Pironkova, Assoc. Prof.,

Dr. Aleksandar Ranev, Assoc. Prof.,

Dr. Yana Staneva, Assist. Prof.

Sofia Univerity St. Kliment Ohridski (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.02

Abstract. The introduction of the competency-based approach in universities in Bulgaria is part of the higher education reform linked to the creation of competencе profiles. Involving students as partners in the process of defining the competencies to be mastered for their effective self-realization in the profession helps achieving this task. Aim: exploring students’ opinions regarding the basic competencies inherent to and necessary for the social pedagogue to develop during academic training. Instruments: questionnaire and focus group. 114 undergraduates in Social Pedagogy participated in the survey. 20 undergraduates participated in 3 focus groups. The processing of the survey data was done using frequency and quantitative analysis, and the transcripts of the focus group discussions were subjected to content analysis. Results: Students identified a set of personal, social, and professional competencies as highly necessary and important to emphasize in their training. The results will be used to reflect on and modify the curricula in the direction of competency-based learning.

Keywords: competence; competency based education; social pedagogy; student participation

“Learning Through Research” аs а Strategic Direction оf Modernization оf Higher Education

Dr. Tetiana Franchuk, Assoc. Prof.,

Dr. Lesia Ruda,

Prof. Dr. Svitlana Myronova

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.03

Abstract. The article presents the results of a study of the problem of implementing the “learning through research” formula in the system of higher education. In particular, it is about clarifying its essence in the context of the transition to new educational standards, which are positioned as a set of competencies necessary for effective work in the future profession. It is proved that the research component is directly related to the processes of development of innovative education, formation of an individual educational trajectory of professional development of a specialist. Attention is focused on the need to purposefully improve the level of competence of the teacher in a given area, to increase his or her ability to organize research-based learning. The article analyzes the results of the confirmatory experiment, which made it possible to identify an insufficient level of understanding of the formula and a low level of research use in the educational process. Based on the generalization of theoretical material on the problem and the results of the confirmatory experiment, the positions that form the basis of the training course for the professional development of teachers in non-formal education are highlighted. They can also serve as a platform for self-education in this area for both teachers and students.

Keywords: learning through research; quality standards; strategic directions; professional development; research; competence

Multimodal Communication in Physical Education Classes

Prof. Dr. Cristiana Lucretia Pop,Dr. Cristina Filip, Assist. Prof.

Bucharest University of Economic Studies (Romania)

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.04

Abstract. This study examines the special aspects of communication in physical education and its managerial implications in teacher-student interaction. Understanding different types of communication improves the quality and effectiveness of teaching physical education. Multimodal communication involves using various methods and codes to engage students effectively in physical education and sports activities. These methods include speech, intonation, facial expressions, eye contact, gestures, proxemics, body movements, and posture. These communication means are used in varying proportions during different lesson moments for organising, demonstrating, motivating, coaching, and providing feedback. The teacher’s mastery of a rich repertoire of communication means can facilitate the achievement of physical education objectives for all students. This is even more necessary as young people become increasingly sedentary and less involved in physical activities.

Keywords: soft skills; motivation; team spirit; physical activity

Прилагане на компетентностния подход. И междупредметни връзки в урок по извънкласно четене . За жанра легенда

Доц. д-р Анна Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.05

Резюме. В статия се представя апробирана концепция за реализиране на два урока по извънкласно четене с ученици от трети и от четвърти клас. Прилага се компетентностният подход, като в дейностите в урока се интегрират знания и информация, изучавани в обучението по различни учебни предмети: изобразително изкуство, човекът и обществото, литература (четене). Възприемат и се анализират визуални изображения (снимка, картина, географска карта), актуализират се знания за владетели от Първото българско царство, както и имена на населени места в Североизточна България. В урока по извънкласно четене се възприемат и анализират фолклорни и авторски текстове от литературния жанр легенда. Действащите лица са с имена на български владетели или в легендите са разказва за природен обект в България (местност, „стъпка на Крали Марко“ и др.). Учениците се насърчават да проведат самостоятелна проучвателска дейност, за да опознаят по-добре своя роден край и други части от България.

Ключови думи: легенда; Крали Марко; читанка за 4 клас; български владетели; извънкласно четене

Образователни аспекти на музикалнопедагогическия подход „Oрф-Шулверк“: приложение на модел за обучение на студенти – бъдещи учители

Гл. ас. д-р Мариан Ангелов

Филиал на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Враца

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.06

Резюме. Целта на настоящата разработка е да представи образователни контексти и спецификата на музикалнопедагогическия подход „Орф-Шулверк“, които да послужат като основа за разработване и апробиране на модел за обучение на студенти от педагогически специалности относно усъвършенстване на техните музикални компетентности и музикалнопедагогически умения. Концепцията на модела включва дейности и форми на работа, адаптирани съобразно възможностите за активизиране музикалните способности на бъдещите учители. Чрез съпоставяне на експериментална и контролна група от проведеното емпирично педагогическо изследване, реализирано на основата на методите наблюдение и експертна оценка, се постигат резултати, които по безспорен начин потвърждават подложената на проверка хипотеза: ако при обучението на студенти от педагогически специалности бъде приложен моделът, базиран на подхода „Орф-Шулверк“, той ще въздейства за подобряване качеството на музикално образование на бъдещите учители, като се насърчи развитието на техните музикалнопедагогически умения и изпълнителски постижения.

Ключови думи: музикални способности; образователен подход; Орф-Шулверк; компетентности

Parental Control and Use of the Internet Among Elementary School Students

Prof. Dr. Marina Matejević

University of Niš (Serbia)

Assist. Prof. Nedeljko Milanović

University of Kragujevac (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.07

Abstract. The aim of this article is to determine the connection between parental control and the use of the Internet by students in the younger grades of elementary school. Descriptive statistics and methods of statistical inference were used in the research. The research subjects were third and fourth grade elementary school students (N=212). The findings show that parents control boys significantly more online than girls. The calculated Pearson correlation coefficient between behavioral control and Internet use control shows that there is a positive correlation (r=0.500) that is statistically significant (r<0.05), while there is no statistically significant correlation between psychological control and Internet use control. The results of our research indicate the importance of parental behavioral control and the need for the school to provide adequate support to parents as part of a program for parents to adequately implement parental control, so that parents understand what problems arise from permissive upbringing and inadequate guidance of children’s development.

Keywords: parental control; behavioral control; psychological control; internet use

Steam компетенции при учениците от начален етап

Д-р Илона Суличка

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.08

Резюме. STEАM образованието се изгражда като нова концепция, като иновативен вариант на компетентностно ориентираното обучение. По своята интегративност то има възможност да обедини познавателните цели на природо-математическите учебни предмети в началното училище и да очертае тяхната практическа значимост. В този смисъл STEАM образованието организира обучителна среда, в която се развива паралелната парадигмална новост в образованието, а именно – формиране на компетентности. В настоящата статия се разглежда интердисциплинарната същност на STEАM обучението и възможността в тази среда да се развият интердисциплинарни компетенции при учениците от начален етап. Една от основните компетентности, върху които се акцентира при този вид обучение, е компетентността „Решаване на проблеми в сътрудничество“. Чрез организиране на симулационна проектно ориентирана среда и чрез конструиране на изследователска комплексна методология е възможно да се проследят процесите на формиране на тази компетентност. Представят се емпирични резултати, получени от един от инструментите, с които се измерва личностно-мотивационният ефект при формирането на тази компетентност в STEАM организирана образователна среда. Правят се изводи и обобщения за концептуалната и практическата значимост на STEАM интердисциплинарното обучение в начален етап.

Ключови думи: STEАM обучение; начален етап; решаване на проблеми в сътрудничество

Интеграцията на stem обучение и образователната стая на загадките в началния образователен етап – Предпоставка за иновативно и ангажиращо учене

Проф. д-р Мария Алексиева

Бургаски свободен университет

Ас. Ирина Мишкова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.09

Резюме. В съвременния образователен контекст интеграцията на STEM обучение (наука, технологии, инженерство и математика) и образователната стая на загадките предлага уникални възможности за обогатяване на учебния процес в началния образователен етап. STEM обучението насърчава междупредметното учене, критичното мислене и технологичната грамотност, като свързва различни дисциплини и помага на учениците да видят приложението на научните знания в реалния свят. Образователната стая на загадките, от своя страна, използва игрови елементи за активно учене и сътрудничество, развивайки социалните и комуникативните умения на учениците. Настоящото проучване разглежда научната обосновка за STEM обучението и принципите на образователната стая на загадките, като същевременно анализира връзката между двата подхода. Резултатите показват, че съчетаването на тези методи може да бъде ключово за развитието на уменията, необходими за успех в 21. век, и за справяне с предизвикателствата на дезинформацията и фалшивите новини. Интеграцията на STEM обучение и образователната стая на загадките в началния образователен етап предоставя иновативен и ангажиращ начин за развитие на комплексни умения и знания у учениците в начален етап.

Ключови думи: STEM обучение; образователна стая на загадките; начален образователен етап; геймификация; умения 21. век

Изучаване на действието умножение на естествени числа с едноцифрано число – анализ на актуалното състояние в учебните комплекти По математика за четвърти клас

Асист. Антония Добрева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-5.10

Резюме. Последната реформа в основното образование по математика се осъществява през 2017 г., когато на базата на учебната програма по математика за четвърти клас на средното училище са одобрени седем учебни комплекта за задължителна подготовка. Целта на настоящата публикация е да се представят теоретичните постановки, които изграждат основите на методиката за изучаване на темата „Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число и реализирането им в актуалните към момента учебни комплекти по математика за 4. клас за началния етап на образование“.

Ключови думи: начално обучение по математика; деление на естествени числа с едноцифрено число

