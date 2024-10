Модератор на новобългарската култура и просвета (За народополезното дело на Неофит Рилски)

Доц. д-р Надежда Кръстева, гл. ас. д-р Владислав Кръстев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.01

Резюме. Изследването е за националната роля на Неофит Рилски при развитието на новобългарската култура и просвета през първата половина на ХIХ в…

Стратегически и комуникационни аспекти на използването на изкуствения интелект в образованието

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанско

Проф. д.н. Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.02

Резюме. В статията се представят резултати от изследване възможностите за използване на изкуствения интелект в образованието в контекста на вземане на стратегически управленски решения, структуриране на информация относно образованието и образователните политики, създаване на образователно съдържание…

Ангажираност към учене чрез използване на смарт технологиите в образованието

Проф. д-р Кирилка Тагарева,

проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова,

доц. д-р Ваня Сивакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.03

Резюме. Статията представя резултати от изследване ангажираността на студенти към ученето чрез използване на смарт технологии в образованието…

Effectiveness of an Experimental Program for Educating Students to Efficiently Implement Art-Viewing Activities in Early Art Education

Jovana Djordjevic, Assist. Prof.

University of Kragujevac (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.04

Abstract. This research was based on the premise that in-service preschool teachers lack necessary knowledge and confidence in discussing works of art with preschool children most probably as a result of insufficient formal education within the early art education domain…

Digital Storytelling as a Method of Achieving Visual Literacy

Dr. Silvana Karagyozova, Assist. Prof.

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.05

Abstract. The research aims to explore the pedagogical benefits of the digital storytelling tool on the acquisition of visual literacy among higher education learners, as well as their personal attitudes during the process of completion of the specific task. Two main questions were asked: “Does digital storytelling support the development of key skills related to visual literacy?” and “Do the learners feel sufficiently engaged and motivated in the specific pedagogical tool of digital storytelling?”…

Модел за вторична социализация и ресоциализация на студенти със специални образователни потребности в академична среда

Гл. ас. д-р Ана Попова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.06

Резюме. Настоящата статия интерпретира проблеми и предизвикателства в интеграцията на студенти със специални образователни потребности (СОП) в академична среда, като предлага модел за тяхната вторична социализация и ресоциализация във висшето училище…

Нагласи и предизвикателства пред учителите по музика в предучилищна и начална училищна възраст за интегриране на музикалното изкуство в интердисциплинарния STEAM подход

Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.07

Резюме. Предметите, интегрирани в STEM подхода (природни науки, технологии, инженерство и математика), имат за цел да развият мисленето…

Education and Professional Development of Youths at Risk Placed in Residential-type Social Service Centers

Albena Kostadinova

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2024-8.08

Abstract. The maintenance of sustainable, upward development and well-being for society at the national level is a consequence of the achievements of individuals…

