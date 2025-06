Използване на системите за управление на обучението в контекста на интерактивното образование

Силвия Парушева, Борис Банков

Гергана Касабова, Петя Страшимирова

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.01

Резюме. В статията се изследва използването от преподавателите на интерактивни инструменти, интегрирани в системата за управление на обучението Moodle, по повод на обучението на студентите в дистанционна форма на обучение. Анализът обхваща данни от онлайн проучвания на мненията на преподавателите в университетска среда за четири академични години. Резултатите показват, че интерактивните инструменти могат да бъдат разделени на две основни групи. Първата група включва инструменти с висока употреба и положителни тенденции, като URL, задания и електронни тестове. Установено е, че тези инструменти притежават стабилно и с нарастващ тренд ниво на приложение, което подчертава тяхната важност за дигиталната учебна среда. Втората група включва инструменти с намаляваща употреба или ограничена наличност на данни за използването им, като напр. форуми, анкети и чат. Инструментът форум показва спад в употребата, което подсказва необходимостта от проучване на причините и възможности за интеграция със социални медии за повишаване ангажираността на студентите. Някои инструменти, като H5P и модула за геймификация Game, въпреки липсата на достатъчно данни притежават потенциал за развитие. Бъдещите изследвания трябва да се фокусират върху влиянието на тези инструменти върху учебните резултати и ангажираността на студентите.

Ключови думи: LMS; Moodle; интерактивни инструменти; геймификация, H5P; Wiki; модул за геймификация Game; форуми

виж повече

Military and Social Threats as Determinants of the Development of Contemporary Ukrainian Higher Education

Mykola Pantiuk,

Tetiana Pantiuk

Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych (Ukraine)

Nataliia Bakhmat

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraine)

Olena Nevmerzhytska,

Svitlana Ivakh

Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.02

Abstract. The article presents the results of an empirical study aimed at identifying the problems of higher education in Ukraine amid the current realities of military aggression by the Russian Federation and outlining prospects for its development in crisis conditions. It was found that the war has become a challenging ordeal for the student youth, negatively affecting their psychological, moral, and mental health, disrupting personal plans, and hindering professional development. The study identified the most significant military and social threats to the development of domestic higher education, according to the students. These include the decline in the level of education and quality of life for Ukrainians, the reduction in the intellectual level of students – attributed to the disruption of systematic learning and the predominance of online learning formats – as well as daily stress situations caused by military actions. The article emphasizes the optimistic outlook of the student youth regarding the future of Ukrainian higher education. This optimism is reflected in their clear awareness of the necessary changes, understanding of their essence, appropriate determination of educational development priorities, and aspiration for personal and professional fulfillment. Ultimately, this is expected to lead to the improvement of the educational space, European integration, and a successful exit from the crisis, despite military and social threats.

Keywords: higher education in Ukraine; teacher training; military and social threats; student youth

виж повече

Любомир Русев – големият непознат педагог и психоаналитик от първата половина на ХХ век

Стоил Мавродиев

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.03

Резюме. В статията се представя педагогическото и малка част от психоаналитичното творчество на големия български педагог, психолог и психоаналитично ориентиран автор от първата половина на ХХ век Любомир Русев Минчев (1902 – 1987), който е непознат за днешните специалисти и по-широката общност. Любомир Русев е сред най-изявените интелектуалци до 40-те г. на ХХ век и допринася изключително много за модернизацията и развитието на българското образование, а също за развитието и разпространението на психоанализата у нас с оригинални приноси в тези области. Разглеждат се основните произведения, посветени на възпитанието и формирането на личността, наследствеността, психохигиената и психопрофилактиката, абнормното развитие, инстинктите и влеченията при подрастващите. Открояват се приносите на Л. Русев в тези области.

Ключови думи: Любомир Русев; педагогика; психоанализа; възпитание и влечения

виж повече

Педагогическа технология за обучение на учениците в началните класове за работа с диаграмно репрезентирани данни

Валентина Чилева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.04

Резюме. Съвременното математическо обучение на учениците в началните класове е свързано с непрекъснато опериране с определен обем от данни. В учебното съдържание този обем е представен с помощта на илюстрации, таблици, графики и диаграми. Уменията си за работа с различни информационни източници учениците изграждат в хода на своята познавателна дейност в часовете по математика. Същностната характеристика на диаграмите и диаграмните модели, които присъстват в учебниците по математика в началните класове изискват усвояването на специфични знания и умения. Eфективността на учениците по отношение на работата с диаграмно репрезентирани данни в отделните математически задачи е свързана с равнището на усвоеност на уменията за работа с диаграми.

Ключови думи: математически знания; данни; диаграмно репрезентиране

виж повече

STEM обучение на студенти педагози в трансдисциплинарна образователна среда

Любен Витанов, Николай Цанев,

Людмила Зафирова, Гергана Христова,

Катерина Динкова, Калина Георгиева,

Жорж Кюшев, Здравка Савчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.05

Резюме. Статията разглежда ефективността на автентичните STEM проекти за повишаването на мотивацията, академичните резултати и важни преносими умения на студентите педагози, като критично мислене, инициативност и предприемчивост и умения за работа в екип. Разглеждат се основните характеристики на STEM обучението, като интегралност и автентичност, както базираното на проекти обучение. Структурирани и апробирани са автентични STEM интегрални проекти и резултати от тяхното прилагане в обучението на студентите. Анализът на ефективността на приложения експериментален подход се извършва по пет показателя и включва тестови задачи, автентично оценяване със структурирано наблюдение. Данните показват ефективността на използваните автентични трансдисциплинарни STEM проекти в обучението на студентите педагози. Тя се реализира в по-високи резултати при академичните STEM постижения, мотивацията, инициативността и предприемчивостта, и макар и значително по-малки и при подобряване уменията за работа в екип. Не се установи повишаване критичното мислене на студентите след експерименталната работа.

Ключови думи: STEM; автентично обучение; трансинтеграция; проектно базирано обучение; студенти педагози

виж повече

Изследване и анализ на нагласите на студентите при използване на генеративен инструмент на изкуствен интелект

Николай Янев, Иглика Гетова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Теодора Христова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Ива Костадинова, Георги Димитров

Университет по библиотекознание и информационни технологии

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.06

Резюме. В бързо развиващата се обстановка на образователните технологии инструментите за генеративен изкуствен интелект (GenAI) се появяват като иновативно решение, което може да доведе до преосмисляне на учебния процес. Настоящата статия изследва и анализира нагласите на студентите към интегриране на генеративни инструменти за изкуствен интелект (ИИ) в образователни среди, като разглежда възможностите и предизвикателствата, свързани с тази авангардна технология. Представени са практически резултати, получени на базата на анкетно проучване, и се очертават тенденциите в три български университета – УниБИТ, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) и УНСС, за необходимостта, желанието и мотивацията на студентите за използването им в процеса на тяхното обучение. Участието в проучването е доброволно и анонимно. Анкетата е разпространена в различни по характер образователни институции, обхващащи съответните академични нива и направления на обучение съобразно разпределението на видовете студенти според световната статистика. Реализиран е крос анализ между отделни въпроси от анкетата, въз основа на което се формира представа за желанията на обучаемите относно използването на споменатите инструменти. Изготвени са препоръки за подготовка на бъдещите специалисти да бъдат в крак с новите изисквания на бизнеса, въпреки високата скорост на развитие на тази технология. Представените в статията анализи са получени на база резултати от анкетно проучване, обработени чрез софтуерния продукт IBM SPSS.

Ключови думи: генеративен изкуствен интелект; педагогически експеримент; анкета; анализ на данни

виж повече

Моделът STRONG – възможност за използване и развиване потенциала на талантливите ученици от професионалните гимназии

Илиян Василев

Софийски университет „Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.07

Резюме. Предложеният модел е насочен към група ученици, за които се говори само когато постигнат поредните успехи и страната ни има основания да се гордее с техните постижения, а именно – талантливите ученици. В статията се описват същността и технологията на реализиране на модела STRONG. Даден е конкретен пример за неговата съдържателна реализация чрез примера на пет професионални гимназии в София, които обучават по професионално направление 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ от действащия Списък на професиите за професионално образование и обучение за 2023 г. Предимствата на предложения модел са, че чрез модифицирани форми и преструктуриране на учебната програма, чрез модулно обучение в селектирани групи се предоставя възможност за използване и развиване на потенциала и възможностите на талантливите ученици. Технологично моделът се реализира в два етапа: STRONG-α, STRONG-β и включва дуалната система на обучение, която в настоящата образователна практика е приоритетна. Важен положителен ефект от приложението на модела STRONG е по-ранното завършване на професионалното средно образование и уверено включване на младия човек в образователния процес във висшето училище чрез съкращаване срока на обучение в него. Това ще доведе до времева редукция в годините на обучение в ОКС „Бакалавър“ и възможност за по-интензивно захранване на индустрията с инженерни специалисти.

Ключови думи: професионално образование; талантливи ученици; модулно обучение

Откривателството не е търсене на нови пейзажи, а поглед с други очи.

Марсел Пруст

виж повече

Изследване на прилагането на закалителни процедури в детската градина, насочени към формиране на здравна култура при децата

Пенка Борисова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-4.08

Резюме. Закаляването на детския организъм от раждането и през целия човешки живот е гарант освен за по-рядка заболеваемост, правилно развиване и функциониране на всички системи и органи в човешкото тяло, защото здравият и силен дух се съхранява в здраво и непреклонно пред болести тяло, но и за дълголетие. Детските учители са първите, които трябва да повярват и изследват научна литература, статии и споделен опит за оздравителните сили на природните блага: въздух, слънце, вода, сняг и земя, и да приложат многообразие от закалителни мероприятия в дневния режим на институцията, в която работят. На следващ етап ангажиментът на педагогическите специалисти в детската градина, като първата образователна институция за децата, е свързан с търсене на съдействие от родителите, на съмишленици в идеята за прилагане на оздравителни механизми при отглеждането на здрави и работоспособни деца. В резултат на педагогическата последователност и убеждение в значението на закаляването през този ранен етап от образованието на децата ще се формират здравна култура, здравословен стил на живот и умения за поддържане на здраво тяло.

Ключови думи: закаляване; терморегулация; оздравителни процедури; взаимодействие с родителите; здравно възпитание; здравно образование; дълголетие

„В банята е изцелението.“

Римска поговорка

виж повече