Категориални измерения на информационно-комуникационните технологии в обучението на деца и ученици със СОП

Проф. д.п.н Мира Цветкова-Арсова,

доц. д-р Данка Щерева,

гл. ас. д-р Славина Лозанова,

гл. ас. д-р Маргарита Томова

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.01

Резюме. Настоящата статия цели конкретизиране на изведената в литературата информация за мястото на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в работата и за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности чрез категоризиране им спрямо факторите образователни цели, терапевтични цели, потребности, среда на приложение и др. Текстът не претендира за изчерпателност, не само поради интердисциплинарния характер на темата за ИКТ – чест обект и предмет на изследване от различни научни области, но и поради динамичното развитие на технологичното направление. В този смисъл, погледът върху предмета на текста е през призмата на наложилия се през годините в педагогическите науки терминологичен апарат и доказан в практиката опит, с намерение за изясняване на взаимоотношенията и взаимовръзката между ИКТ, специалната педагогика и приобщаващото образование. В процеса на анализиране на отделните категории ИКТ, акцент се поставя върху „асистиращите технологии“, като се посочват инструменти и ресурси с висока степен на приложимост в обучението и корекционно-възпитателната дейност.

Ключови думи: специални образователни потребности, информационни и комуникационни технологии, асистиращи технологии, изкуствен интелект

Стажантската преддипломна практика в специалност „Неформално образование“ – изследователски рефлексии на прехода между практическата подготовка на студентите и професионалната им реализация

Доц. д-р Владислав Господинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.02

Резюме. В статията се представят замисълът, целта и философията на научноизследователска работа, посветена на стажантската преддипломна практика в единствената в България бакалавърска специалност „Неформално образование“ във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Статията въвежда в резултати от изследване, които се представят за първи път, и заедно с това е със своеобразен обобщаващо финален характер (след поредица от други статии, посветени на резултати от емпирични изследвания по темата). Фокусът в случая е по отношение на финалната част от практиката. Проведено е изследване със студенти, базови специалисти, академични наставници по отношение на ефектите от стажантската преддипломна практика в специалност „Неформално образование“. Изследването е реализирано в периода 2023 – 2025 г. въз основа на обработване на данни, набрани чрез вградени в портфолиото за практиката диагностични инструменти. Представя сe анализът на получените резултати. Очертават са редица успехи на практиката, произтичащи от развитието ѝ във времето и в резултат от дейности по проекта. Представят се възможности за усъвършенстването ѝ в перспектива.

Ключови думи: изследване, стажантска преддипломна практика, неформално образование, студенти, базови специалисти, академични наставници, портфолио, обратна връзка, ефективност, усъвършенстване

Портфолиото на студентите в прехода от преддипломната практика към професионалната реализация в областта на неформалното образование

Доц. д-р Светлана Ангелова

Нов български университет

Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.03

Резюме. Целта на настоящата статия е да се осъществи сравнително проучване на мнението на студенти в специалност „Неформално образование“ във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, за да се установи налице ли са устойчиви тенденции във връзка с изготвянето на портфолиото като рефлексивен и оценъчен инструмент. Проучването е проведено в рамките на две последователни години – през месец юни на акад. 2022/2023 г. след приключване на преддипломната практика на студентите и година след това с тях – през акад. 2023/2024 г. Съобразно поставената цел се формулират два изследователски въпроса: 1. Одобряват ли респондентите портфолиото в структурно и съдържателно отношение? 2. Одобряват ли респондентите разработването на идеен проект/задание като част от портфолиото? Инструментът за събиране на данни е полуструктурирано интервю с участниците в проучването, към отговорите на които се прилага контент-анализ спрямо конкретния изследователски въпрос. Резултатите показват, че са налице устойчиви тенденции в одобрението на портфолиото в структурно и съдържателно отношение, както и в разработването на заданието/идейния проект. Паралелно с това респондентите отправят препоръки за оптимизиране на портфолиото, които биха повлияли върху качеството и ефективността на практическото обучение като преход към професионалната реализация.

Kлючови думи: портфолио, преддипломна практика, студенти, неформално образование, преход към професионална реализация

Интерактивността в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

Проф. д.п.н. Нели Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.04

Резюме. В статията са представени резултатите от анкетно проучване, осъществено с начални учители от различни региони на страната в рамките на проведен уебинар. Анализирани са данните от изследването по темата на интерактивността в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас и приложението на интерактивните методи и техники при възприемане на художествена и лингвистична информация. Обсъдени са слабостите по отношение на схващанията на учителите за интерактивността и целите на използването на интерактивните методи и техники в обучението.

Ключови думи: интерактивност, интерактивни методи и техники, анкетно проучване, резултати, анализ, обучение по български език и литература, начален етап на основната образователна степен

Консултиране на студенти от специалност „Неформално образование“ относно планирането на образователна дейност по време на преддипломната им практика

Гл. ас. д-р Галина Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.05

Резюме. В статията са представени резултати от интервю относно полезността и значимостта на консултирането на студентите от специалност „Неформално образование“ по отношение на ключови аспекти на планирането на образователна дейност по време на стажантската преддипломна практика. Интервюираните студенти са от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Повечето от интервюираните признават ползите на консултирането относно много от тези аспекти. Съгласно мнението на студентите консултациите са много полезни за разкриване на някои важни перспективи за подобряване процеса на планиране.

Ключови думи: стажантска преддипломна практика, неформално образование, консултиране, планиране, студенти, интервю

Attitudes of Educational and Professional Staff towards the Work of Support Teams in Preschool Institutions

Dr. Viera Šilonová, Assoc. Prof.,

Prof. Dr. Vladimír Klein

University of Prešov (Slovakia)

Dr. Ivana Rochovská, Assoc. Prof.

Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.06

Abstract. The research focuses on analysing the attitudes and opinions of educational and professional staff in preschools regarding the work of school support teams, with an emphasis on their roles and functions at the pre-primary level of the educational system. It is a question of research conducted among specialists in the Slovak Republic. A questionnaire of the researcher’s own design was used, completed by 83 respondents from 79 preschools. The study confirmed that an essential and extremely important determinant of an inclusive approach to the education of preschool children is the effective work of members of school support teams, particularly special education teachers, not only in relation to children with special educational needs but also in the education of all children.

Keywords: educational and professional staff, inclusive education, preschool, school support team

Преддипломната практическа подготовка на студентите от специалност „Социални дейности“ през погледа на базовите специалисти в организации за социална работа

Гл. ас. д-р Александър Христов, гл. ас. д-р Анета Рашева,

ас. д-р Русана Гаджанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.07

Резюме. Настоящата публикация отразява етап от по-мащабно изследване, свързано с теоретичната и практическата подготовка на студентите от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Целта е да се представи мнението на базовите специалисти относно нивото на теоретичната и практическата подготовка на студентите от специалност „Социални дейности“, по време на преддипломната практика. Анкетното проучване е проведено с 21 души (17 жени и 4 мъже) от организации в сферата на социалните дейности на възраст от 25 до 65 години. Изследването е осъществено в рамките на преддипломната практика по социална работа през учебната 2023/2024 г. Обобщените и систематизирани данни показват, че почти 2/3 от базовите специалисти са удовлетворени и имат положителна оценка за теоретичната подготовка на студентите преди провеждането на предипломната им практика. Респондентите считат, че студентите успяват да свържат и приложат натрупаните теоретични знания в реалната работа по време на практиката.

Ключови думи: преддипломна практика, базови специалисти, социална работа, професионална реализация

Фактори и условия за успеха на приобщаващото образование: през погледа на изследователската практика

Проф. д.н. Анелия Гърбачева,

гл. ас. д-р Христина Фидосиева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.08

Резюме. Българската образователна система преминава през период на динамични промени и развитие под знака на политиките за приобщаване. Преследваната цел е да се осигури активното участие на всички ученици в образователния процес, независимо от техните различия, увреждания или обучителни затруднения, но създаването на необходимите условия за осъществяване на този процес продължава да бъде ежедневно предизвикателство за педагогическите специалисти. Статията се фокусира върху конкретния опит, обобщен от наблюдението и оценяването на осемдесет и осем (88) училища от различни региони на страната, реализиранo със съдействието на 88 учители и свързанo с изследване процесите на приобщаване на учениците с интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие (N=88) в училище.

Ключови думи: трансформация на училищните практики, адаптация на образователната среда и обучение, приобщаваща образователна подкрепа, интелектуална недостатъчност, аутистичен спектър на развитие

Life Goals for Students in Public and Private Schools

Assoc. Prof. Teodor Gergov, PhD

South-Western University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

Miroslava Uzunova

Private Secondary School “Pitagor” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.09

Abstract. Adolescents occupy a special place in the social structure of society. Life goals are an important prerequisite for building a positive, stable and oriented self-image in them. At the same time, life goals are a relatively poorly studied psychological phenomenon, which was a motive for their further study among high school students. They were monitored to see how they were affected by school type, age and gender. To achieve the goal of this study, the „Life Goals“ test was used. The differences found are not statistically significant but are of scientific interest.

Keywords: life goals, success rate, school type, age, gender

Съвременни ракурси в природонаучното образование в началното училище: поглед към връзката „Дете – общество – природа“

Проф. д-р Весела Гюрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

