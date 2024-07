Социалната педагогика в ХХІ век – в търсене на идентичност и метанаучни измерения

Доц. д-р Мая Чолакова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.01

Резюме. Статията представя основни тенденции в развитието на социалната педагогика като наука, академична дисциплина, специалност и практика в първите десетилетия на ХХІ век…

Социалната педагогика в Германия – съвременни проблеми и тенденции

Доц. д-р Марина Пиронкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.02

Резюме. Статията изследва проблемите в развитието на социалната педагогика в Германия пред последните три десетилетия, като анализира особеностите и тенденциите в три насоки: социалната педагогика като наука, като професионално поле и като подготовка на специалисти…

Съдържателни измерения на възпитателния профил на социалния педагог

Доц. д-р Александър Ранев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.03

Резюме. Статията е насочена към изясняване на един от съществените аспекти в професионалния профил на социалния педагог, а именно неговата възпитателна роля и функции…

Насоки за педагогическите съветници в борбата им за предотвратяването на кибертормоза в училище

Ас. д-р Ина Дикова

Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.04

Резюме. През последните десетилетия кибертормозът, известен още като „онлайн тормоз“ или „електронно насилие“, се разви като сериозен социален проблем за обществото и по-конкретно за училището, като микрокосмос на обществото…

Levels of Self-Educational Activity of Students of Humanitarian Faculties of the University

Dr. Iryna Sereda, Assoc. Prof.,

Dr. Nina Stelmah, Assoc. Prof.

V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv – Mykolaiv (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.05

Abstract. The research at the Mykolaiv V. Sykhomlynskyi National University provided diagnostics of levels of self-educational activity of students of humanities faculties…

The Science of Upbringing, Training and Education – Historical Review, Etymological Research and Interpretation of Pedagogical Concepts

Dr. Elitsa Petrova, Assoc. Prof.

National Military University (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.06

Abstract. In the article, the author tries to provide the reader a view on the science of upbringing, training and education, scientifically based and supported by a number of scientific evidence…

Овластяването на детето през очите на хуманитарните професионалисти

Доц. д-р Офелия Кънева

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.07

Резюме. Според Конвенцията на ООН за правата на детето децата следва да бъдат подкрепяни и овластявани да изразяват своето мнение относно бъдещето си, начина си на живот и всичко, което има отношение към тяхното съществуване. Това е особено важно, когато децата са в социалната система и са в неравностойно положение, в грижа…

Анализ на резултатите от проведено проучване за нотната грамотност на студенти – бъдещи педагози

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.08

Резюме. Настоящата разработка представя резултати от проучване на наличната нотна грамотност на настоящи студенти – бъдещи педагози…

Формиране на умения за създаване на текст у учениците в началния етап на основната образователна степен

Д-р Ирена Райкова

137. средно училище „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.09

Резюме. В статията се представят резултатите от проведено емпирично изследване с ученици от началния етап на основната образователна степен. Обект на изследване е обучението по български език и литература…

Правилна организация и проблеми в процеса на изграждане на предметно-развиващата среда в детската градина през обектива на компетентностния подход

Ас. д-р Надя Делчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-6.10

Резюме. В настоящата разработка се проследяват влиянието и етапите на правилната организация на предметно-развиващата среда и нейната връзка с компетентностния подход в процеса на формиране на ключовите компетентности при децата в детската градина…

