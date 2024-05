Нагласи на студентите към смарт технологиите в образованието

Проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова,

проф. д-р Кирилка Тагарева, доц. д-р Ваня Сивакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.01

Резюме. В статията се анализират нагласи на студенти към смарт технологии в образованието. Представени са резултати от направено проучване, проведено в периода периода септември – октомври 2023 година с 64 студенти за настоящо използване на смарт технологии в учебния процес и нагласи за използване в перспектива…

Online Teaching and COVID-19 era: Positive Experience Regarding Health-Education and Psychological Competencies of Education Students in the Context of Global Burden

Prof. Dr. Danijela Petrovic,

Prof. Dr. Mia Maric

University of Novi Sad (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.02

Abstract. The aim of this study was to estimate the level of knowledge, health-education and psychological competencies of education students regarding COVID-19 circumstances and to determine whether they can be improved if the teaching and facilitated discussions were delivered in a virtual way, employing online learning platform Microsoft Teams…

Professional Support for Young Researchers

Prof. Emina Vukašinović, DSc.,

Dr. Marija Veselinović, Assist. Prof.,

Dr. Milan Milikić, Assist. Prof.

University of Kragujevac (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.03

Abstract. Young researchers’ competence for scientific research is a significant starting point for their professional development, but also an extremely important prerequisite for realising their full potential within the academic community…

Психообразователни програми за повишаване на родителския капацитет за рефлексия и саморефлексия – систематичен обзор

Доц. д-р Камелия Ханчева,

Весела Аравена

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.04

Резюме. Психообразователните програми за повишаване на родителския капацитет за рефлексия и саморефлексия са сред основните стратегии за превенция и интервенция, насочени към родители на деца с поведенчески и емоционални проблеми…

Impact of COVID-19 Confinement on Anthropometric and Fitness Features of University Students

Prof. Dr. Cristiana Lucretia Pop,

Dr. Viorela Popescu

Bucharest University of Economic Studies (Romania)

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.05

Abstract. The Coronavirus pandemic impacted severely daily people’s life causing changes in lifestyle, behaviour, and social interactions…

Връзката отношение – поведение при детето (кратък теоретичен анализ)

Доц. д-р Донка Никова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.06

Резюме. Тази статия има за цел да представи кратък теоретичен анализ на връзката между отношението и поведението на детето…

Роботите в обучението – образователна STEAM игра

Ас. д-р Мария Желязкова,

гл. ас. д-р Михаил Кожухаров,

доц. д-р Даниела Кожухарова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.07

Резюме. Статията разглежда възможностите за използване на роботи в STEAM базираното обучение в начална училищна възраст…

Теоретични предпоставки и експериментален модел за развиване на диалогична компетентност при деца с алалия

Доц. д-р Генчо Вълчев,

Жана Георгиева

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.08

Резюме. В предучилищния период децата учат, на първо място, диалогичната реч, която има една особеност, проявяваща се в използването на езикови средства, приемливи в разговорната реч…

Информационните и комуникационните технологии за реализиране целите на приобщаващото образование

Д-р Марлена Данева

Инженерно-педагогически факултет – Сливен

https://doi.org/10.53656/ped2024-4.09

Резюме. В статията се анализира използването на иновативни инструменти и подходи на основата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в обучението на ученици, включително и с образователни потребности и обучителни трудности в средното училище в начален етап на обучението…

