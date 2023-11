ПЕДАГОГИКА

НАУЧНО СПИСАНИЕ, ГОДИНА XCV, 2023

PEDAGOGY

BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL

RESEARCH АND PRACTICE

VOLUME 95, 2023

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

Страници / Pages

Книжка 1 / Number 1: 1 – 136

Книжка 2 / Number 2: 137 – 282

Книжка 3 / Number 3: 283 – 418

Книжка 4 / Number 4: 419 – 562

Книжка 5 / Number 5: 563 – 703

Книжка 6 / Number 6: 704 – 843

Книжка 7 / Number 7: 844 – 982

Книжка 8 / Number 8: 983 – 1126

Книжка 9 / Number 9: 1127 – 1280

CHILDREN’S RIGHTS / ПРАВА НА ДЕТЕТО

143 – 154 Януш Корчак и правата на детето днес през погледа на учителите [Janusz Korczak and Children’s Rights through the Perspective of Teachers] / Божидара Кривирадева / Bozhidara Kriviradeva

155 – 179 Темата за Януш Корчак и правата на детето в обучението на бъдещите педагози [The Theme of Janusz Korczak and the Rights of the Child in the Training of Future Teachers] / Цвета Делчева / Tsveta Delcheva

168 – 179 Stefania Wilczy ńska – the Woman behind Korczak!? / Agata Skalska

180 – 189 Ученическият съвет и правата на децата в 107. основно училище „Хан Крум“ – София [The Student Council and Children’s Rights in the 107. Primary School “Khan Krum” – Sofia] / Данко Калапиш / Danko Kalapish

776 – 792 Правото на образование на децата със специални образователни потребности [Right to Education for Children with Special Educational Needs] / Мария Дишкова / Maria Dishkova

793 – 803 Main Current Problems of Education for Democratic Citizenship in Two EU Countries – the Netherlands and Bulgaria / Anna Jonkers, Tsetska Kolarova

804 – 816 Постижения и предизвикателства пред гарантирането на най-добрия интерес на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила в България [Achievements and Challenges in Guaranteeing the Best Interests of Unaccompanied Minors, Seeking International Protection in Bulgaria] / Даниела

Рачева / Daniela Racheva

817 – 824 “Children’s Rights in Pandemic Times?” – Germany’s Handling of Children’s Rights during the Pandemic Put to the Test / Maike Nadar

825 – 836 Концепцията за емоционалната интелигентност в контекста на възпитателното явление в творчеството на Януш Корчак [The Concept of Emotional Intelligence in the Context of the Educational Phenomenon in the Work of Janusz Korczak] / Евгения Чаушева / Evgenia Chausheva

DOCTORAL RESEАRCH / ДОКТОРАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

530 – 539 Развитие на идеите за учебник по биология зa V, VII и X клас (из опита на САЩ, щат Калифорния) [Development of the Ideas of Biology Textbooks from 5th, 7th and 10th Grade (Us Experience, State of California)] / Мая Гачева / Maya Gacheva

952 – 962 “Mission on Mars” – Integrated STEM Lesson / Deyana Peykova

963 – 975 Етнопедагогически основания за внедряване на иновативни програмни системи в условията на междуетническа среда (историографски анализ) [Ethno-Pedagogical Basis for the Implementation of Innovative Program Systems in the Conditions of an Inter-Ethnic Environment (Historiographical Analysis) / Дафина Пандин / Dafina Pandin

INFORMAL EDUCATION AND SUSTAINABILITY /

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ

97 – 107 Социални функции на неформалното образование и добавената стойност в развитието [Social Functions of Non-formal Education and Added Value in Development] / Силвия Върбанова / Silvia Varbanova

108 – 115 Фотографията в подготовката на студентите по програма „Еразъм“ – към деформализация и утвърждаване на взаимодействието между формално и неформално образование [Photography in the Training of Erasmus Students – towards Deformalization and Strengthening the Interaction between Formal and Nonformal Education] / Владислав Господинов / Vladislav Gospodinov

116 – 123 Младежи и образование – измерения, приоритети и перспективи в България и Европейския съюз [Youth and Education – Aspects, Priorities and Perspectives in Bulgaria and the European Union] / Цветелина Раденкова / Tsvetelina Radenkova

687 – 696 Приложение на колаборативно-интерактивни методи в часовете по литература (четене) в началните класове [Application of CollaborativeInteractive Methods in Teaching Literature (Reading) in Primary School] / Далия Ал-Халил / Dalia Al-Khalil

HISTORY OF BULGARIAN EDUCATION /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

711 – 722 С мисия за национална и културна индивидуалност (по повод

135 години от откриването на първия Висш педагогически курс в България (1888)) [With a Mission for National and Cultural Individuality (On the Occasion of 135 Years since the Opening of the First Higher Pedagogical Course in Bulgaria (1888)] / Надежда Кръстева, Йордан Колев / Nadezhda Krasteva, Yordan Kolev

NEW BOOKS / КНИЖНИНА

124 – 126 Ценно помагало по български език за деца с друг семеен език

[A Valuable Study Aid in Bulgarian Language for Children with Anothеr Family Language] / Огняна Георгиева-Тенева / Ognyana Georgieva-Teneva

127 – 129 Ценен пътеводител в света на приказките [Valuable Guidebook in the Tales World] / Илка Бирова / Ilka Birova

540 – 552 Слова за тринадесет педагози и психолози [Words for Thirteen Teachers and Psychologists] / Любен Георгиев / Lyuben Georgiev

553 – 555 За приобщаващата класна стая в образователна среда [About the Inclusive Classroom in an Educational Environment] / Дора Левтерова-Гаджалова / Dora Levterova-Gadjalova

NON-FORMAL EDUCATION / НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

1222 – 1240 Трансформиращо учене и неформално образование [Transformative Learning and Non-Formal Education] / Силвия Николаева / Silvia Nikolaeva

1241 – 1254 Трудните пътища на духовността в образованието: между секуларния институционализъм и неформалнитe практики за личност­но самоусъвършенстване [The Difficult Paths of Spirituality in Education: Between Secular Institutionalism and Informal Practices for Personal Self-improvement] / Константин Теодосиев / Konstantin Teodosiev

1255 – 1263 Младежките дейности и обучения като инкубатор на приобщаващи политики, култури и практики [Youth Activities and Training as an Incubator of Inclusive Policies, Cultures and Practices] / Весела Марева, Явор Георгиев / Vesela Mareva, Yavor Georgiev

RESEARCH INSIGHTS / ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

9 – 19 Дисциплинарната парадигма на Джон Лок [Disciplinary Paradigm of John Locke] / Наталия Витанова / Natalia Vitanova

20 – 32 Концепция за детето и детството в новата педагогика [Concept of the Child and Childhood in the New Pedagogy] / Милка Терзийска / Milka Terziyska

33 – 49 Електронното обучение в контекста на продължаващата квалификация на държавните служители [E-learning in the Context of Continuing Qualification of Civil Servants] / Благовесна Йовкова, Румяна ПейчеваФорсайт / Blagovesna Yovkova, Roumiana Peytcheva-Forsyth

50 – 56 Fairy Tales in the Education on Children’s Rights / Viara Gyurova

57 – 75 Модел за изследване на организационната култура при обучение в мултикултурна образователна среда [Model for Studying Organizational Culture in Multicultural Educational Environment] / Йосиф Нунев / Yosif Nunev

76 – 85 Позициониране на социалния педагог в превенцията на отпадането от училищно образование [The Place of the Social Pedagogue in the Prevention of Dropping out of School Education] / Калоян Дамянов / Kaloyan Damyanov

86 – 96 Една система за формиране на срочна и годишна оценка по математика и информационни технологии [One System for Forming Term Assessment in Mathematic and Information Technologies] / Иванка Марашева-Делинова, Емил Делинов / Ivanka Marasheva-Delinova, Emil Delinov

190 – 204 Преживяван бърнаут, бораут и мобинг от учители в детски градини и училища в условията на COVID-19 кризата [Burnout, Boreout and Mobbing Experienced by Teachers in Kindergartens and Schools in the Conditions of COVID-19] / Маргарита Бакрачева, Янка Тоцева / Мargarita Bakracheva, Yanka Totseva

205 – 213 Intonation and Children with Emotional and Behavioral Problems / Katerina Zlatkova-Doncheva, Vladislav Marinov

214 – 225 Теоретичен модел за формиране на медийна грамотност чрез извънкласни форми на работа на ученици в етапа I – IV клас [Theoretical Model for the Formation of Media Literacy through Extracurricular Forms of Work of Students in the Stage 1st – 4th Grade] / Златина Димитрова / Zlatina Dimitrova

226 – 234 Дидактически аспекти на графичното моделиране в обучението по физика [Didactic Aspects of Graphic Modeling in Physics Education] / Христина Петрова, Христина Атанасова / Hristina Petrova, Hristina Atanasova

235 – 248 Special Education Teacher Profession in the Czech Republic / Lukáš Stárek

249 – 260 Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване с помощта на Scratch [Addition and Subtraction of the Numbers up to 1000 without Crossing Using Scratch] / Вилислав Радев / Vilislav Radev

261 – 275 Advantages of Using GeoGebra Software when Examining the Flow and Drawing a Graph of a Function / Elena Gelova, Mirjana Vitanova

291 – 306 Сравнителен анализ на нагласите на преподаватели и студенти към платформата за дистанционно обучение Moodle в контек­ста на пандемията от COVID-19 [A Comparative Analysis of the Attitudes of University Lecturers and Students towards the Distance Learning Platform Moodle in the Context of the COVID-19 Pandemic] /

Веселина Вълканова, Андреана Ефтимова, Мая Стоянова, Йордан Карапенчев / Veselina Valkanova, Andreana Eftimova, Maya Stoyanova, Yordan Karapenchev

307 – 320 Проектно базирано обучение за социално-емоционални и технологични умения чрез програмата „Умения за иновации“ [Project-based Learning for Social-emotional and Technological Skills through the Skills for Innovation Program] / Галин Цоков, Александър Ангелов, Йоанна Минчева, Рени Димова, Мария Цакова / Galin Tsokov, Alexander Angelov, Yoanna Mincheva, Reni Dimova, Maria Tsakova

321 – 332 Медийната грамотност и учителите [The Media Literacy and the Teachers] / Светла Цанкова, Стела Ангова, Мария Николова, Иван Вълчанов, Илия Вълков, Георги Минев / Svetla Tsankova, Stella Angova, Maria Nikolova, Ivan Valchanov, Iliya Valkov, Georgi Minev

333 – 352 Комуникация, афект и учене в класната стая [Communication, Affect and Classroom Learning] / Златка Желязкова / Zlatka Zhelyazkova

353 – 369 Динамика на очакванията към социално-личностния профил на началния учител [Dynamics of Expectations towards Socio-personal Profile of the Primary Teacher] / Милена Илиева, Антон Стойков / Milena Ilieva, Anton Stoykov

370 – 382 Educational Potential of Influencer Publications in the Aspect of Social and Intercultural Competence Formation / Ekaterina Tomova

383 – 389 A Conception for Intermediality through Text and Music in the Education of Future Kindergarten and Primary-school Teachers / Desislava Siderova, Diana Petkova

390 – 402 Философията за деца като метод на взаимодействие в ситуациите по религиозно възпитание в трета група в детската градина [Philosophy for Children as a Method of Interaction in Situations of Religious Education in the Third Group in Kindergarten] / Стефан Тончев / Stefan Tonchev

403 – 411 Ролята на продуктивните образователни технологии за формиране на математическа компетентност при 5 – 7-годишните деца [The Role of Productive Educational Technologies for the Formation of Mathematical Competence of Children between 5 – 7-Aged] / Йорданка Илиева / Yordanka Ilieva

427 – 438 Умението слушане с разбиране в контекста на обучението по четене в начална училищна възраст [Listening Comprehension Skills in the Context of Reading Training at Primary School Age] / Екатерина Чернева / Ekaterina Cherneva

439 – 448 Students’ Attitude to Distance Learning as a Component of their Mobility / Tetiana Dokuchyna

449 – 461 Практическата подготовка на студентите от специалност „Физическо възпитание и спорт“ в условията на дистанционно обучение [Practical Training of Physical Education and Sports Students in the Conditions of Distance Learning] / Стефан Кинов, Невяна

Докова / Stefan Kinov, Nevyana Dokova

462 – 482 Inclusive Education in the Course of Social Studies / Esra Fırat,

Nazlı Gökçe

483 – 499 Обучителни практики в преподаването по хуманитарни науки и теми за Европейския съюз в цифрова среда [Educational Practices in Teaching Humanities and EU Studies in a Digital Environment] /

Стоянка Балова-Цветкова, Моника Панайотова / Stoyanka BalovaTzvetkova, Monika Panayotova

500 – 519 Comparison of 3rd Grade Mathematics Classes in Terms of Mathematics Curriculum and their Implementation in the Classroom Environment: the Case of Turkey and Canada (the Province of Ontario) /

Zeynep Sonay Ay

520 – 529 The Dislike between Colleagues in the Student Group Can Be an Additional Motive for Learning / Nikolay Takuchev

571 – 588 Образованието по социална работа – специфични аспекти във връзка със социалните дейности с безработни лица [Social Work Education – Specific Aspects of Social Activities with Unemployed Persons] / Людмила Векова / Lyudmila Vekova

589 – 608 Оценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващото образование [Assessment of General Education and Resource Teachers for the Work in the Paradigm of Inclusive Education] / Милен Замфиров, Емилия Евгениева, Маргарита Бакрачева / Milen Zamfirov, Emilia Evgenieva, Margarita Bakracheva

609 – 621 Постмодерният художествен дискурс в обучението на студентите от педагогически специалности [Postmodern Artistic Discourse in the Training of Students in Pedagogical Specialties] / Веска Гювийска /

Veska Gyuviyska

623 – 651 Parents’ Reactions and First Actions toward their Children with Multiple Disabilities / Mira Tzvetkova-Arsova

641 – 651 Значение на концепцията Bewegungskindergarten за физическата активност и здравето на децата [The Meaning of the Kindergarten Concept for Childrenʹs Physical Aktivity and Health] / Боряна Иванова / Boryana Ivanova

652 – 672 Априорен анализ на критериален тест за активизиране и

диагностика на рефлексия в обучението по биология и здравно образование – VIII клас (раздел „Обмяна на веществата“)

[A Priory Analysis of а Criteria Test for Activation and Diagnostics of Reflection in Learning Biology and Health Education – 8th Grade (Topic: Metabolism)] / Иса Хаджиали, Александър Милушев /

Isa Hadjiali, Alexander Milushev

673 – 686 Работа по проект в литературното обучение в началния етап на основното образование [Project Work in Literature Teaching in the First Stage of Primary Education] / Теодора Власева / Teodora Vlaseva

723 – 739 Революция 5.0 (Индустрия 5.0) и някои дименсии на Образование 5.0

[Revolution 5.0 (Industry 5.0) and Some Dimensions of Education 5.0] / Наталия Витанова / Natalia Vitanova 740 The Role of the Special Teacher in the Formation of Motivation for Educational Activities of Students with Intellectual Disabilities / Svitlana Mykhalska, Svitlana Myronova, Tetiana Dokuchyna, Maryana Buinyak

749 – 761 Педагогическото образование и значението му за качеството на институцията детска градина – училище [Teacher Education and its Significance for Institutional Quality in Kindergarten and School] / Магдалена Стоянова / Magdalena Stoyanova

762 – 775 Здравно възпитание за превенция на зависимости [Health Еducation for Addiction Prevention] / Любка Атанасова / Lyubka Atanasova

851 – 862 Development of the Digital Competences of Perspective Primary-School Teachers / Vladimira Angelova, Hilda Terlemezyan

863 – 879 Ценностен профил на учителите в национален контекст [Teacher Value Profile in a National Context] / Цветан Давидков, Силвия Цветанска / Tsvetan Davidkov, Silvia Tsvetanska

880 – 896 Иновативното училище: един поглед откъм социални аксиоми и стилове на решаване на проблеми [The Innovative School: a Viewpoint from Social Axioms and Problem-Solving Styles] / Траян Попкочев, Александър Попкочев / Trayan Popkochev, Aleksander Popkochev

897 – 916 STEM обучение в началните класове: готови ли са учителите?

[STEM Education in the Primary School: Are Teachers Ready?] / Любка Алексиева, Илиана Мирчева / Lyubka Aleksieva, Iliana Mirtscheva

917 – 927 Реализиране на компетентностния подход чрез учебния проект в началните класове [Implementing the Competence Approach into the School Projects in Primary Grades] / Николинка Атанасова / Nikolinka Atanasova

928 – 936 Умението на студентите да създават педагогическа ситуация по български език в детската градина в контекста на компетентностния подход [The Students’ Skill to Create a Pedagogical Situation in Bulgarian Language in the Kindergarten in the Context of the Competence Approach] / Екатерина Чернева / Ekaterina Cherneva

937 – 951 Образование за устойчиво развитие чрез методи за активно учене в началните класове [Education for Sustainable Development with Active Learning Methods in Primary Grades] / Максимилияна Базан /

Maximiliyana Bazan

991 – 1009 Компетентностният профил на учителя – подготовка в университетска среда [The Teacher`s Competence Profile – Training in a University Environment] / Сийка Чавдарова-Костова, Екатерина Томова / Siyka Chavdarova-Kostova, Ekaterina Tomova

1010 – 1021 Овладяване на действието изваждане на числата до 20 с преминаване чрез използване на интерактивни работни листове за обучение [Mastering the Action of Subtraction of the Numbers within 20 with Regrouping Using Educational Interactive Worksheets] / Владимира Ангелова, Александра Николова / Vladimira Angelova, Aleksandra Nikolova

1022 – 1039 A Quality “Online” Teacher – What Do Students Appreciate and Value in Teachers during Distance Learning? / Irena Golubović-Ilić, Ivana Ćirković-Miladinović, Nataša Vukićević

1040 – 1053 Support for the Inclusion of Roma Children through the Project Teaching Model / Biljana Jeremić, Aleksandra Trbojević, Bojan Lazić, Gordana Kozoderović

1054 – 1069 Trend Analysis of Professional Competences of Sports Teachers and Coaches / Sergejs Capulis, Valerijs Dombrovskis, Svetlana Guseva, Alona Korniseva

1070 – 1081 Връзка на критичното мислене с компетентностния подход в обучението по висша математика [Relationship of Critical Thinking with Competencebased Approach in Learning Calculus] / Диана Изворска / Diana Izvorska

1082 – 1091 Техниката „Смеси се“ като допълнителна възможност за развиване на чуждоезикова компетентност [The Mingle Technique as an Additional Model for Developing Foreign Language Competence] / Хилда Терлемезян / Hilda Terlemezyan

1092 – 1099 Suitability of Geography Textbooks for the Development of Critical Thinking of Lower Secondary School Students, Based on Bloom’s Taxonomy / Bekim Samadraxha, Veton Alihajdari

1100 – 1119 Технология за формиране на изследователски умения у учениците от начална училищна възраст в обучението по „Човекът и природата“ [Technology for the Formation of Research Skills in Students from Primary School Age in “Man and Natureˮ Education] / Цветомира Иванова / Tsvetomira Ivanova

1135 – 1148 Big Data (големи данни) в образованието [Big Data in the Education]/ Наталия Витанова / Natalia Vitanova

1149 – 1166 A Template for a Distance Learning E-course at a Bulgarian University – the Experience of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo / Stoyanka Georgieva-Lazarova, Lachezar Lazarov

1167 – 1184 Exploring the Narrative Identity of Hungarian Teachers in Slovakia /

Patrik Baka, Terézia Stredl, Kinga Horváth, Zsuzsanna Huszár, Melinda Nagy, Péter Tóth, András Németh

1185 – 1194 Digital Whiteboards as a Form of Effective Communication in Blended Learning environment / Milena Levunlieva

1195 – 1208 Професионални ценности на студенти, обучаващи се за учители [Professional Values of Teachers in Training] / Мария Петкова / Maria Petkova

1209 – 1221 Визуализация на задачи по математика за III клас чрез анимирани сценарии в електронна среда за обучение [Visualization Problems in Mathematics for the Third Class through Animated Scenarios in an Electronic Learning Environment] / Вилислав Радев, Христо

Христов / Vilislav Radev, Hristo Hristov