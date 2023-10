Компетентностният профил на учителя – подготовка в университетска среда

Проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова,

ас. д-р Екатерина Томова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.1

Резюме. Дефинирането и структурно-съдържателното описание на основни компетентности на учителите в нормативен документ, представящ държавните изисквания за квалификация „учител“ през 2021 г., е предизвикателство пред висшите училища в България как на практика да приложат компетентностния подход в обучението на бъдещите учители.//

Овладяване на действието изваждане на числата до 20 с преминаване чрез използване на интерактивни работни листове за обучение

Проф. д-р Владимира Ангелова,

ас. д-р Александра Николова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.2

Резюме. Учебната програма по математика за първи клас на средното училище (задължителна подготовка) дефинира шест глобални теми, в които е обособено предвиденото за усвояване учебно съдържание. Една от тези теми е за събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване…

A Quality “Online” Teacher – What Do Students Appreciate and Value in Teachers during Distance Learning?

Dr. Irena Golubović-Ilić, Assoc. Prof.,

Dr. Ivana Ćirković-Miladinović, Assoc. Prof.,

Dr. Nataša Vukićević, Assoc. Prof.

University of Kragujevac (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.3

Abstract. The goal of the research was to determine what students praise and value about university teachers during distance learning, i.e. what qualities, according to students, characterize effective online teachers…

Support for the Inclusion of Roma Children through the Project Teaching Model

Prof. Biljana Jeremić, DSc.,

Prof. Aleksandra Trbojević, DSc.,

Prof. Bojan Lazić, DSc.,

Prof. Gordana Kozoderović, DSc.

University of Novi Sad (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.4

Abstract. Roma are the largest minority ethnic group in Europe, but very few Roma achieve a level of education that enables them to secure employment or positive life chances…

Връзка на критичното мислене с компетентностния подход в обучението по висша математика

Доц. д-р Диана Изворска

Технически университет – Габрово

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.6

Резюме. Анализиран е актуален за университетската дидактика проблем за формиране на критично мислене (KM) на студентите в процеса на модернизация на висшето образование…

Trend Analysis of Professional Competences of Sports Teachers and Coaches

Dr. Sergejs Capulis, Assoc. Prof.,

Dr. Valerijs Dombrovskis, Assoc. Prof.,

Dr. Svetlana Guseva, Assoc. Prof.,

Dr. Alona Korniseva, Assoc. Prof.

Daugavpils University (Latvia)

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.5

Abstract. Current reforms in the Latvian general education system, which require switching to competence-based learning, have determined the topicality of the study…

Техниката „Смеси се“ като допълнителна възможност за развиване на чуждоезикова компетентност

Доц. д-р Хилда Терлемезян

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.7

Резюме. Техниката „Смеси се“ има потенциала да развие както говорните умения на изучаващите чужд език, така и тяхната акуратност по отношение на граматика и лексика…

Suitability of Geography Textbooks for the Development of Critical Thinking of Lower Secondary School Students, Based on Bloom’s Taxonomy

Prof. Dr. Bekim Samadraxha

University of Prishtina “Hasan Prishtina” (Republic of Kosovo)

Veton Alihajdari

Ministry of Education, Science, Technology and Innovation (Republic of Kosovo)

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.8

Abstract. The Geography textbook for the 8th grade has been drawn up based on the program of the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation, in different years, with the aim that the students acquire geographical knowledge, reinforces this knowledge in everyday life situations, integrating the cause-effect relationships of natural and human phenomena and processes with geographical research methods….

Технология за формиране на изследователски умения у учениците от начална училищна възраст в обучението по „Човекът и природата“

Гл. ас. д-р Цветомира Иванова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-8.9

Резюме. В статията се представя технология за формиране на изследователски умения у учениците, която представлява нов начин на конструиране, предоставяне и усвояване на познавателното съдържание по „Човекът и природата“ в началния етап на основната образователна степен…

