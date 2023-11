Big Data (големи данни) в образованието

Проф. д.п.н. Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.1

Резюме. В статията е направен опит да се опишат възможностите на приложение на Big Data технологията в сферата на образованието…

A Template for a Distance Learning E-course at a Bulgarian University – the Experience of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnov

Dr. Stoyanka Georgieva-Lazarova, Assoc. Prof.,

Dr. Lachezar Lazarov, Assoc Prof.

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.2

Abstract. The high-quality e-course design is key to the success of distance instruction. Building on a brief overview of the scientific literature, the main elements in the design of an e-course are theoretically substantiated…

Exploring the Narrative Identity of Hungarian Teachers in Slovakia

Dr. Patrik Baka, Dr. Terézia Stredl, Dr. Kinga Horváth

J. Selye University (Slovakia)

Dr. Zsuzsanna Huszár

University of Pécs (Hungary)

Dr. Melinda Nagy, Dr. Péter Tóth, Prof. DSc. András Németh

J. Selye University (Slovakia)

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.3

Abstract. The focus of the present paper is to investigate the narrative identity of Hungarian teachers in Slovakia and to identify their identity factors…

Digital Whiteboards as a Form of Effective Communication in Blended Learning environment

Dr. Milena Levunlieva, Assoc. Prof.

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.4

Abstract. The present study offers a constructivism-informed answer to the question what to do in post-Covid environment when school-goers share an almost universal assumption that studying does not necessarily mean being at school…

Професионални ценности на студенти, обучаващи се за учители

Ас. д-р Мария Петкова

Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.5

Резюме. В статията се представят резултатите от проведено емпирично изследване чрез анкета сред 123 студенти, обучаващи се за учители в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“…

Визуализация на задачи по математика за III клас чрез анимирани сценарии в електронна среда за обучение

Гл. ас. д-р Вилислав Радев,

гл. ас. д-р Христо Христов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.6

Резюме. В работата се предлага разработка на учебно съдържание като анимирани сценарии за преподаване на темата „Деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено“…

Трансформиращо учене и неформално образование

Проф. д-р Силвия Николаева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.7

Резюме. Статията представя резултатите от изследване, целящо да идентифицира и анализира концептуалните рамки и динамиката на научноизследователския интерес към трансформиращия потенциал на неформалното образование…

Трудните пътища на духовността в образованието: между секуларния институционализъм и неформалнитe практики за личностно самоусъвършенстване

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.8

Резюме. В настоящата статия, под формата на научното есе, се разглежда ролята на неформалното образование в компенсирането на една съществена празнина във училищното обучение и възпитание, свързана с духовния живот и образованост на учениците чрез запознаването с различни духовни учения и евентуалното им практикуване….

Младежките дейности и обучения като инкубатор на приобщаващи политики, култури и практики

Д-р Весела Марева

Международен младежки център – Стара Загора

Д-р Явор Георгиев

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2023-9.9

Резюме. Статията представя резултатите от анкетно проучване, целящо да проследи нагласите на потребителите на институциите от тип „младежки центрове“ в България по отношение прилагането на младежки дейности и обучения, насърчаващи развиването на приобщаващи политики, култури и практики. Методологията на изследването е базирана на концептуалната рамка на „Индекс за включване – развитие на обучението и участието в училищата“…

