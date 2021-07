ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Типология на творческите задачи и мястото им в обучението по математика

Резюме. Една от основните задачи на съвременното образованието е да развива творческите способности на учениците. Формирането на креативни личности е постижимо с прилагане на творческо обучение, което може да се реализира чрез добре подбрана система от творчески задачи за постигане на различни дидактически цели – задачи за откриване на ново знание, задачи с отворено начало или край, задачи с липсващи или повече данни, задачи за съставяне по даден математически модел или крайна цел. В настоящата статия се предлагат анализ и типология на творческите задачи въз основа на дефинираното понятие задача като система от четири компонента – начално състояние, крайно състояние, решение на задачата, базис на решението на задачата. За демонстрация се преформулира математическа задача в различните варианти на всички нива на трудност.

Ключови думи: творчество в обучението; творчески задачи; обучение по математика

д-р Севдалина Георгиева

Шуменски университет

Дeпартамент за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна

Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение,

отразени в изкуството: оценка на анализ по алгоритъм

Резюме. Проблемът за отражението на превенцията и корекцията на девиантното и делинквентното поведение в изкуството не е нов, но е актуален и недостатъчно изследван в България. С цел уточняване и разширяване компетентностите на студентите във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, подготвяни за работа в сферата на превенцията и корекцията на поведение, отклоняващо се от моралните и правните норми, се поставя задача за анализ на произведение на изкуството, което интерпретира проблема за девиантното и делинквентното поведение. Предложен е авторски алгоритъм за анализ на произведение на изкуството, свързано с проблема за девиантното и делинквентното поведение и тяхната превенция. Представена е оценка на анализите на студентите върху основата на таксономиите на В. Беспалко и Б. Блум.

Ключови думи: превенция; корекция; девиантно поведение; делинквентно поведение; изкуство; анализ на произведение на изкуството; съдържателен анализ; таксономичен подход за оценка

ас. д-р Даниел Полихронов

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Диагностициране на усвоените знания по литература при учениците в iv клас чрез тестова проверка

Резюме. Настоящата разработка е насочена към диагностика знанията на учениците по литература от IV клас посредством проведено обучение по четене и извънкласно четене. Преди провеждането на теста е проведена беседа с учениците от IV клас върху изучени художествени произведения. Събеседването има за цел да се проследи интересът на учениците към определени художествени текстове, тъй като въз основа на тях се проверяват, от една страна, уменията за четене с разбиране – с кратки въпроси, поставени към съответните произведения, а от друга страна, се провокира стимулиране на въображението с допълнително поставените към приказките дейности. При тях се изисква от учениците продължение на приказката, в резултат на което завършекът да бъде различен от този в оригиналния текст, или вмъкване на допълнителен персонаж в текста, чрез който да се проследи развитието на случката от момента, в който се намеси във взаимоотношенията между останалите герои. С тестовата проверка учителят има възможността да установи не само равнището на усвоения учебен материал, но и пропуските на четвъртокласниците, за да вземе своевременно мерки по отстраняването им. Практиката на обучение показва, че твърде често учениците след усвояването на определени знания по литература не се връщат към по-рано изученото, за да си го припомнят, а насочват вниманието си към новото литературно произведение. По този начин информацията се забравя, в резултат на което при тестовата проверка проличават повърхностно усвоени знания или липса на такива. В тази връзка, изследването, проведено с два класа четвъртокласници, обозначени като ЕГ – експериментална група, и КГ – контролна група, цели да покаже съпоставително, въз основа на използваните за целта художествени произведения и включени към тях творчески дейности, знанията при двете групи, както и причините за допуснатите грешки. Идеята в този случай е учителите да насочат вниманието на учениците към необходимостта от припомнянето на изучения преди това учебен материал, тъй като той им е също толкова необходим, колкото и този, който изучават в момента по учебната програма на съответното издателство.

Ключови думи: четивна грамотност; четене с разбиране; литература; тестова проверка; равнище на овладени знания

ас. д-р Ива Стаменова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Стигма и социални дистанции при зрелостници спрямо хора с психични разстройства

Резюме. Статията е посветена на хората с психични разстройства, стигматизиращото отношение и социалните дистанции, проявявани от страна на зрелостници. В теоретичен план са разгледани различни аспекти на стигматизирането и социалните дистанции – страх, опасения, отказ от съвместни дейности, наличие на негативно отношение, неблагоприятно третиране, проява на агресия и други. Накрая са изведени препоръки за преодоляване на стигмата и социалните дистанции. Резултатите от емпирично изследване показват, че зрелостниците проявяват негативни атитюди и социални дистанции спрямо хората с психични разстройства, но те са значително под средните нива на скалата за социални дистанции „Богардус“. Конкретната група респонденти категорично няма нищо против да поддържа приятелски взаимоотношения с лица с психични разстройства, а също в града или в квартала им да бъде създаден специализиран център за работа с представители на целевата група.

Ключови думи: хора с психични разстройства; зрелостници; стигма; социални дистанции; митове за хората с психични разстройства; атитюди

д-р Симеон Сапунджиев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Създаване и история на Виенския педагогиум

Резюме. Виенският педагогиум се разкрива във Виена в отговор на нарасналата нужда от по-широко и качествено образование. Със своето устройство, учебни програми и практическа насоченост той се превръща във водеща образователна институция не само за Австрия, а и за цяла Европа. В голяма степен успехът на това учебно заведение се корени в избора на директор в лицето на известния педагог и образователен реформатор Фридрих Дитес. Влиянието на Виенския педагогиум и Фридрих Дитес е особено осезателно в България поради факта, че десет български младежи завършват тази учителска академия и вливат придобитите знания в изграждането на образователната система веднага след Освобождението на България.

Ключови думи: Виенски педагогиум; Фридрих Дитес; създаване; влияние; български ученици

д-р Димка Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Помощник-учителят през периода на Българското просвещение и в нашето съвремие

Резюме. Предложеният материал е скромен опит да се свърже времето на Българското просвещение и ролята на помощник-учителя тогава с нашето време, и поредната амбиция на българската държава да имплементира в предучилищното и училищното образование помощната длъжност „образователен медиатор“. За образователната практика медиаторът е предназначен преди всичко за специализирана работа с ромски деца и ученици и с техните родителски общности за осигуряване на участието им в образователните институции. В статията се предлага и възможност за прилагане на възрожденския опит в обучението на днешните образователни медиатори по подобие на помощник-учителите от онова време. През времето на Българското възраждане техният път е бил предварително начертан – от помощници на своите учители те израствали в най-известните за времето си учители и учени. Защо днес да не се поучим от този опит?

Ключови думи: Просвещение; Възраждане; помощник учител; образователен медиатор

доц. д.н. Йосиф Нунев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Педагогически колеж – Плевен

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

A Study of Parents’ Readiness to Raise Children with Intellectual Disabilities

Abstract. The readiness of parents to raise children with intellectual disabilities is a set of emotional-motivational, cognitive and activity components, the formation of which ensures an adequate attitude of family members to the child and the choice of optimal methods of its upbringing. The article highlights the results of a study of parents’ readiness for family upbringing of children with intellectual disabilities, the research methodology is described, and a detailed analysis of the results is presented. According to the results of the experiment, it was found that a significant part of parents raising child with intellectual disabilities accept the child and its disorders at the psychological level, but they are emotionally depressed that their child has developmental disabilities. The vast majority of parents are not sufficiently aware of the psychological and pedagogical characteristics of their children, the age dynamics of their development. This negatively affects the choice of tactics and methods of education, knowledge about possible problems in learning and further adult life.

Keywords: parents’ readiness for upbringing; family education; family; children with intellectual disabilities; child’s personality

Dr. Maryana Buinyak, Assist. Prof.

Prof. Dr. Svitlana Myronova

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraine)

Psychological, Pedagogical and Drganizational Peculiarities of the Development of Students’ Volitional Qualities as a Factor of Success in Learning

Abstract. The article reports the results of the empirical study of the impact of volitional qualities development on the level of academic achievements of higher education institution students. The article gives a theoretical analysis of the main types of volitional qualities that affect the assimilation of educational material by students. There was established the level of their development and the relationship with academic achievements. The article also identifies the main psycho-pedagogical and organizational peculiarities that affect the success of mastering the knowledge by university students. The psychological and pedagogical recommendations for forming, developing and supporting the volitional sphere of students are developed.

Keywords: will; emotional-volitional sphere; success’ educational activity

Dr. Nadiia Vientseva, Assoc. Prof.

Berdyansk State Pedagogical University (Ukraine)

Dr. Olena Karapetrova

University named after Alfred Nobel – Dnipro (Ukraine)

КНИЖНИНА

Teachers’ Perspective On The Educational Implications Of Online Teaching

Abstract. The present research explores the perception of teachers in Romania on the implications of the transition to online education. 143 teachers participated in the research, all of them involved in continuing education activities. From the results, we can highlight the fact that as we approach pre-school and primary level in regular education, online teaching is perceived as much more difficult. The same happens in special education, where efficiency is considered low in the online environment. Almost 80% of teachers consider that online education is below the efficiency of on-site education. Teachers consider that they are better prepared than the institutions where they work or than their students for online activities. 40% of teachers consider that they are well enough prepared and no longer need training, most of them investing in their training. Almost half of the teachers believe that some activities could remain online even after the end of the COVID-19 pandemic and they believe that the general responsibility for improving the situation lies with the Ministry of Education.

Keywords: online teaching; teachers; COVID-19 pandemic; special education; blended learning

Dr. Julien-Ferencz Kiss, Prof. Dr. Florica Orțan, Dr. Laurențiu Mândrea

University of Oradea (Romania)

Психолого-педагогически правила, Модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици с поведенчески разстройства

Тричков, Ив., 2019. Психолого-педагогически правила, модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици

с поведенчески разстройства. Пловдив: Университетско издателство

„Паисий Хилендарски“, ISBN 978-619-202-514-4

проф. д.н. Дора Левтерова-Гаджалова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

IN MEMORIAM

In Memory of Prof. Emilia Rangelova (1940 – 2021)

Prof. Dr. Inna Fedotenko

Tula State Pedagogical University – Tula (Russia)

Проф. д-р Гинка Димитрова – педагог по призвание и професор в Алма матер

проф. д-р Нели Бояджиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“