ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Специфична натовареност на преподавателите в дистанционна форма на обучение – същност и модели за отчитане в някои български университети

Резюме. В настоящата статия се прави сравнителен анализ на моделите за отчет на специфичната натовареност на университетските преподаватели в дистанционна форма на обучение. Целта е да се откроят добрите практики и евентуално да се направи крачка в посока предлагане на универсален модел, който да подпомогне работата на университетите относно удовлетворяване критериите на НАОА. А също и да създаде условия за повишаване мотивацията и ангажираността на преподавателите за проектиране и изграждане на все по-качествени електронни курсове за дистанционно обучение.

Ключови думи: дистанционно обучение

Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Интернет на нещата (internet of things) в сферата на образованието

Резюме. В тази статия е направен опит да се представи технологията „Интернет на нещата“ и нейните възможности за приложение в сферата на образованието. Описани са фазите на глобализация и индустриалните революции, в хода на които възникват различни технологии, които обуславят и съпътстват живота във всички негови контексти. Независимо че няма общоприета дефиниция на понятието „Интернет на нещата“, в статията е направен опит понятието да бъде определено. В цивилизационен план, тази технология има потенциал за решаване на някои от глобалните проблеми на модерния свят – екологични, глада, здравето и дълголетието на населението, качеството на живот на хората.

Ключови думи: образование; училище; ученици; интернет на нещата

Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Сравнителен анализ на основните учебни дейности в различните степени на математическото образование

Резюме. В статията са разгледани методическите идеи у нас, свързани с основните учебни дейности в различните степени на математическото образование. Акцентира се върху систематизацията на учебните дейности в началното обучение по математика, изградена на основата на предложения за пръв път в страната от проф. д.н. Иван Ганчев вариант на цялостна система от основни учебни дейности в урока по математика. Обхванати са идеите и на проф. д-р Илия Гюдженов, който разглежда лекциите и семинарните упражнения по математика като системи от дейности. Анализирани са сходствата и разликите в групите основни дейности между различните системи – в началните класове, в средното образование и във висшето училище.

Ключови думи: основни образователни дейности; учене, преподаване; систематизация; урок по математика; основно училище

Янка Стоименова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Стратегията „Учене през целия живот“ в утвърждаване на стандартите за подготовка на морски кадри

Резюме. В началото на 90-те години на миналия век, преди Международната конвенция за стандартите за освидетелстване и подготовка на моряците и носене на вахта от 1978 година да бъде напълно приложена в корабоплавателната индустрия, всеки корабособственик наема моряци според нуждите на конкретния кораб. Грижата за обучението и последващата квалификация е изцяло предадена на морските образователни институции. От началото на новото хилядолетие корабоплавателната индустрия е под въздействието на много регулаторни промени и бързото развитие в различни сектори. Едно от ключовите направления е подобряването на качеството на подготовката и квалификацията на моряците. Този процес не завършва с дипломирането в образователната институция, тъй като там се полагат основите на професионалната подготовка. Разширяването и поддържането на знанията и уменията, много от които са извън рамките на конвенционалните компетентности, се поддържат с допълнителни образователни форми и похвати. Като такава форма все повече се прилага организиране от почти всички корабоплавателни компании на семинари за корабните офицери. Тази статия представя обобщените резултати от такива семинари, проведени в различни градове и държави и от различни корабни компании. Прави се подробен анализ на силните и слабите страни на мероприятието „семинар за корабни офицери“ в контекста на принципите на науката „андрагогика“ и стратегията „Учене през целия живот“. Чрез статията се прави опит да се отвори вратата за сътрудничество между корабоплавателната индустрия и морските образователни институциите за последващо обучение и квалификация на морските кадри.

Ключови думи: учене през целия живот; морска специална подготовка; обучение на морски кадри; обучение на възрастни

Благовест Белев

Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

Образователна подкрепа на деца в резидентна грижа в условията на електронно обучение

Резюме. Променените условия за осъществяване на образователен процес в условията на извънредно положение извън институцията „училище“ инициират немалко въпроси относно възможностите за образователната подготовка на децата, отглеждани и възпитавани в услугите от резидентен тип, т.е. извън биологичното семейство. Целта на настоящото изследване е разкриване на ресурсите, организацията и възможностите за ефективно електронно обучение на деца и ученици, отглеждани в резидентни услуги и посещаващи масовите детски градини и училища. Конкретно това са специализираните институции – домове за деца, лишени от родителска грижа, а също и т.нар. алтернативни резидентни грижи – центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и преходни жилища.

В избраната за изследване целева група се диференцират трудности в процеса на електронно обучение както при децата и младежите в резидентна грижа, така и при специалистите, които ги подкрепят и които не са подготвени за тази ситуация.

Ключови думи: електронно обучение; резидентна грижа; специализирани институции; индивидуална помощ; социалнопедагогическа работа

Юлиана Ковачка

Югозападен университет „Неофит Рилски“

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

SWOT Analysis as a Research Method in Pedagogy

Abstract. SWOT analysis is an approach traditionally applied in the field of strategic planning and strategic management. Its essence finds expression in the analysis of internal and external factors which can influence over development of the organization, a given managerial technique, etc. In view of this in present article are analyzed the possibilities for application of SWOT analysis in the field of pedagogy. This thesis is based on two basic points of view: first – in every scientific research the analysis of the received information and data is required and although that the said method is a specific type of analysis it has potential to be applied not only in the field of management and marketing but in others scientific spheres one of which can be pedagogy. Second – SWOT analysis can be treated as a scientific method and the results obtained through it – used for solving scientific tasks and purposes.

Keyword: SWOT analysis; research methods; pedagogical research; methodology

Delyan Penchev

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Фидана Даскалова за педагогиката

Резюме. Проф. д-р Фидана Даскалова е доказан и колегиално признат специалист в обучението по роден език в детската градина – както с оригиналните си научни аспекти върху развитието на детето, за ранното му обучение, за подготовката за училище, така и с прилаганите в националната образователна практика нейни авторски произведения. В съчинения ѝ се съдържат оригинални теоретични анализи с експериментални решения и на философски и психологически казуси в научната педагогика. Синтезирано творческите иновации тук са: принцип на дихотомното противопоставяне и редополагане; принцип на равновесие на свободата и реда; принцип на позитивно възпитание, принцип на позитивна дисциплина; „съзряване“; „свръхнадарен“; „меми“ и др.

За българската педагогика особено ценно идейно наследство е посланието ѝ,

че в научната работа водещо трябва да е разбирането за позитивната роля на наблюдението и неизбежната потребност от обективни експериментални условия при теоретизирането по изследвания проблем.

Ключови думи: философия; психология; психопедагогика; принцип; образование; чудо

Маргарита Колева, Йордан Колев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

The Problem of Multicultural Component of Language Education

Abstract. The article is devoted to the problem of language education in the multicultural aspect. The urgency of the problem is due to modernization of education with its course on the use of the educational process for harmonization of interethnic relations, on multicultural education. The content of the problem is revealed through consideration of the question of multicultural component of language education. The aim of the article is to reveal the content, functions and structure of the multicultural component. It is revealed that the content of the multicultural component of language education includes a set of interrelated external (regional-cultural, ethnic-cultural, socio-cultural, intercultural) and internal (world-reflective) elements. The main functions of the multicultural component are cognitive, evaluative, personal-oriented, and integrative functions. In accordance with the functions, the structural levels of the multicultural component – enculturation, communicative-linguistic and information – are distinguished.

Keywords: multicultural component; language education; intercultural cooperation

Anzhelina Koriakina

M. K. Ammosov North-Eastern Federal University (Russia)

ДОКТОРАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Роля на училището за формиране на гражданско общество през призмата на отношението и нагласите на най-младите пълнолетни българи към изучаване на прехода към демокрация

Резюме. Статията представя частично резултатите от изследване ценностите на гражданското общество като личностно-образуващи в образователния процес, като тук са дискутирани само нагласите и отношението на ученици в горен курс на гимназиалния етап в средна степен спрямо изучаването на близкото минало, в частност – на прехода към демокрация в България. Резултатите са съпоставени спрямо тези от сходно изследване през учебната 2014/2015 година в сравнителна перспектива. Отворена е дискусия за ролята на училището и мястото на учебните предмети, специално връзката история – гражданско образование, както и това на различните педагогически форми – за посрещане на образователни потребности с личностно и ценностно детерминиращ характер.

Ключови думи: гражданско образование и гражданско общество; изучаване на най-новата история и прехода към демокрация; нагласи на пълнолетни ученици

Анна Върбанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

КНИЖНИНА

Военноморското образование – един различен поглед

Кожухаров, А. (2021). Личните академични документи

на българската военна образователна система (1892 – 1946).

Варна: ВВМУ, ISBN 978-619-7428-55-1

Марина Пиронкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

СЪБИТИЯ

посветена на 30-годишнината на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“)

Галин Цоков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“