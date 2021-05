ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Дигиталната компетентност – потребност и основа на съвременната функционална грамотност

Резюме. В статията са анализирани ключовите компетентности съгласно Европейската референтна рамка и нормативните документи и стандарти в България за повишаване качеството на образованието. Специално внимание е отделено на базовите компетенции, развивани с потенциала на дигиталните умения и матрицата за категоризиране на нивата на тяхното владеене. Разгледани са областите на дигитална компетентност, като е представен модел за процеса на формиране и тяхното изграждане в основните етапи и степени в българското училище по учебни дисциплини. Направен е преглед на съвременните методи и техники за придобиване на цифрови компетенции, както и рисковете за дигитално и виртуално общуване.

Ключови думи: дигитална компетентност; дигитална грамотност; европейска референтна рамка; рискове при виртуално общуване

Марияна Николова, Ренета Савова

Великотърновски университет „Св. cв. Кирил и Методий“

Въвеждането на геометрична вероятност в ХI клас

Резюме. В статията са представени идеи за връзка между класическа и геометрична вероятност, които биха могли да подпомогнат преподавателите при операционализирането на учебната програма за общообразователна подготовка в ХІ клас. Най-общо казано, стохастично явление с безкрайно (неизброимо) много равновъзможни изходи се разлага на крайно обединение от равновероятни изходи. За това обединение е приложим моделът на класическата вероятност. Предимствата на такава методика са в по-добрата мотивация за въвеждане на новото понятие геометрична вероятност. Засегнати са и философски проблеми относно връзката между континуум и дискретна структура, които за целевата група носят мирогледно послание. Включени са примери от състезателните теми на турнира „Черноризец Храбър“.

Ключови думи: геометрична вероятност; класическа вероятност; математически турнир „Черноризец Храбър“

Борислав Лазаров

Институт по математика и информатика

Студентски нагласи относно планирането на персонално електронно портфолио

Резюме. Създаването на персонално електронно портфолио изисква съответният автор да има ясна визия относно значимите си личностни особености и постижения и да познава особеностите и изискванията на онлайн аудиториите на е-портфолиото. Основната цел на настоящата статия е свързана с анализиране на данни относно важни за самите обучавани аспекти от процеса на планиране на персонално електронно портфолио, които биха разкрили перспективи за повишаване на ефективността на този процес. Представено е мнението на 46 студенти от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В голямата си част участващите студенти признават предимствата от предоставяне на шаблони на е-портфолио, за да се подпомогне процесът на създаване на собствено е-портфолио. Много полезно също е осигуряването на подходящи примери за основни цели на персоналното е-портфолио. Разкриват се и някои затруднения да се подготви е-портфолио, базирано на изискванията на неговите онлайн аудитории, а като водещи изисквания в този процес се очертават тези на преподавателя и на потенциалните работодатели.

Ключови думи: електронно портфолио; студенти; нагласи; планиране; виртуална идентичност; онлайн аудитория

Галина Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Процесът на приобщаване и ценностната система на учителя

Резюме. Във фокуса на настоящата статия е положен един от множеството проблеми на приобщаващото образование – компетентностите на българския учител, комплекс от знания, умения, опит и ценности, свързани с преподаването. За реализирането на изследването ние се основаваме на модела на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, публикуван през 2012 г. в Одензе (Дания). В статията се представят резултатите от емпирично изследване на нагласите на педагогическите специалисти в България за установяване на условията за приобщаване на деца и ученици в общата образователна среда.

Ключови думи: ценности; компетентности; приобщаващо образование

Петя Марчева-Йошовска

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Kлъстери за трансфер на знание и технологии, или приносът на вис-шите училища за развитие на икономиката

Резюме. В основата на икономическия растеж е способността да се създават знания, които да се превръщат в реален икономически резултат. Това обуславя нарастващата значимост на научните изследвания и иновациите за просперитета и устойчивото развитие на всяка икономика. Посоченото поставя фокус върху технологичния трансфер от науката (производителите на знания) към бизнеса (потребителите на знания) и реализирането на иновациите в практическата дейност. Целта на статията е да насочи вниманието към действащите центрове в рамките на висшите училища (ВУ), създадени с цел опосредстване на посочените процеси. Анализът се фокусира на примера на научноизследователската дейност (НИРД) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и дейността на сформираните центрове за технологичен трансфер, върхови постижения и компетентности.

Ключови думи: трансфер на технологии; изследователски центрове; иновация; клъстери; конкурентоспособност

Гергана Димитрова, Меги Дакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ключовите компетентности през погледа на учителите по природни науки – резултати от проведено проучване

Резюме. В статията са представени резултатите от проведено изследване относно представата на учителите по природни науки за ключовите компетентности. Проведеното проучване е в две направления: 1-во направление – въпроси, отнасящи се до познаване на същността на ключовите компетентности; 2-ро направление – въпроси, отнасящи се до съвременните подходи и методи, които учителите прилагат в обучението за развитие на ключови компетентности.

Ключови думи: ключови компетентности; природни науки

Йорданка Стефанова, Петя Герасимова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Opportunities to Participate in Making Decisions for Migrant Children

Abstract. In the intense pursuit of the states and the international organizations to address the challenges of migrant processes, the focus on child security neglects the value of the migrant child’s personality. Often, a migrant child is given the status of a caretaker by being “attached” to an adult – a situation that guarantees the child’s limited ability to participate in decision-making processes that directly affect him/her. Insisting of the young people to participate in decision-making processes goes beyond creating rules in the “adult world” and raises previously unknown political and administrative challenges, as well as professional and public debates to ensure that all children have access to their rights. Opportunities for the participation of migrant children in the decision-making process cause a synchronization globally of understanding and implementation of the child’s right to participate and to express own views. These opportunities should be applied interregional and transnationally and, together with that, developed and supported at political and practical levels. It is therefore important to review the current policy framework, to highlight good practice examples and to mark some opportunities for further social and organizational development.

Keywords: migrants; child participation; child opinion; decision making

Ophelia Kaneva

Agency OZON – Sofia (Bulgaria)

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Развитие на коучинг умения на училищни лидери

Резюме. В статията се въвежда темата за развитието на коучинг уменията на училищните лидери. Направеният преглед и анализ на съществуващи модели и практики потвърждава ползите от обучение на настоящи и бъдещи лидери в прилагането на коучинг принципи и техники в тяхната ежедневна дейност. Представени са и основните заключения от проведено анкетно проучване сред педагогически специалисти и образователни лидери в България по разглежданата тема и се предлага рамка за тематично обучение по коучинг умения за лидери.

Ключови думи: коучинг; коучинг умения; лидерство; педагогически специалисти; професионално развитие

Лъчезар Африканов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Равнище на формираност на социолингвистични и социокултурни компетентности в начална училищна възраст според родителите

Резюме. В настоящата статия се анализират данните, получени от анкетно проучване, имащо за цел да установи равнището на формираност на социолингвистични и социокултурни компетентности на учениците в началния етап на основната образователна степен според родителите. Обобщените резултати дават информация за читателските интереси на учениците в I – IV клас и за условията, които родителите създават, за да стимулират интереса на децата към четенето. Представени са най-често реализираните форми на сътрудничество между родители, ученици и учители във връзка с формирането и развитието на изследваните компетентности, както и предпочитаните от учителите методи, форми и средства на работа, които използват в педагогическата си практика. Предложени са възможни решения за повишаване равнището на формираност на социолингвистичната и социокултурната компетентност на учениците в

I – IV клас, включващи работа по групи и в екипи, и възможност на родителите да участват в живота на класа.

Ключови думи: изследвания; анализи; социолингвистична компетентност; социокултурна компетентност; родители; ученици

Ирена Райкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The Influence of the Environment on the World of the Learning Disabled

Abstract. This article focuses on the influence of the environment on the functioning of the students with learning disabilities, with reference to applied aspects related to the interaction of the individuals with their environment. The article presents the challenges with which learning disabled students cope in the education system and proposes ways of coping that will allow these students to feel that they are an inseparable part of the community to which they belong and to muster the motivation for the developmental tasks required of them.

Keywords: students with learning disabilities; environment

Dana Barak Harel

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)