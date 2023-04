Сравнителен анализ на нагласите на преподаватели и студенти към платформата за дистанционно обучение Moodle в контекста на пандемията от COVID-19

Проф. д-р Веселина Вълканова,

проф. д.н. Андреана Ефтимова,

гл. ас. д-р Мая Стоянова, ас. д-р Йордан Карапенчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.01

Резюме. Настоящото изследване има за цел да проследи оценките за потребителския интерфейс на платформата „Мудъл“ сред нейните потребителите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“…

виж повече

Проектно базирано обучение за социално-емоционални и технологични умения чрез програмата „Умения за иновации“

Проф. д-р Галин Цоков, д-р Александър Ангелов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Йоанна Минчева

Нов български университет

Рени Димова, Мария Цакова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.02

Резюме. „Умения за иновации“ е българската адаптация на програмата Skills for Innovation на глобалната компания/корпорация Intel…

виж повече

Медийната грамотност и учителите

Доц. д-р Светла Цанкова, доц. д-р Стела Ангова,

гл. ас. д-р Мария Николова,

гл. ас. д-р Иван Вълчанов, гл. ас. д-р Илия Вълков,

д-р Георги Минев

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.03

Резюме. Медийната грамотност е една от ключовите компетентности и умения за живот и работа през XXI век. Образованието по медийна грамотност е образование през целия живот, но от особено важно значение е то да започне от ранна детска възраст, да бъде продължено и надградено в средното и висшето образование с усилията на всички формални и неформални институции и организации…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Комуникация, афект и учене в класната стая

Доц. д-р Златка Желязкова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.04

Резюме. Статията поставя въпроса за стойността и значението на ефективната комуникация в процеса на обучение…

виж повече

Динамика на очакванията към социално-личностния профил на началния учител

Доц. д-р Милена Илиева, доц. д-р Антон Стойков

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.05

Резюме. Изследователските търсения са насочени към проследяване динамиката на очакванията към определени умения и способности на учителя преди и в условията на пандемия…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Educational Potential of Influencer Publications in the Aspect of Social and Intercultural Competence Formation

Ekaterina Tomova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.06

Abstract. The article presents the results of a study conducted with 240 students from two schools in Sofia (Bulgaria)…

виж повече

A Conception for Intermediality through Text and Music in the Education of Future Kindergarten and Primary-school Teachers

Dr. Desislava Siderova, Assist. Prof.,

Dr. Diana Petkova, Assist. Prof.

Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.07

Abstract. The article examines the methodological foundations of courses included in the educational process of students from the bachelor’s and master’s programs in pre-school and primary-school pedagogy at the Faculty of Education of Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Философията за деца като метод на взаимодействие в ситуациите по религиозно възпитание в трета група в детската градина

Д-р Стефан Тончев

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.08

Резюме. Статията се основава на резултатите от дългогодишен практически опит и представя работещ модел на взаимодействие в процеса на религиозно възпитание в трета възрастова група в детската градина и методиката „философия с деца“ в педагогически контекст…

виж повече

Ролята на продуктивните образователни технологии за формиране на математическа компетентност при 5 – 7-годишните деца

Гл. ас. д-р Йорданка Илиева

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2023-3.09

Резюме. В статията се разглеждат продуктивните образователни технологии – конструиране и изобразителна дейност, и техният потенциал за формиране на математическа компетентност у 5 – 7-годишните деца…

виж повече