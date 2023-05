Умението слушане с разбиране в контекста на обучението по четене в начална училищна възраст

Доц. д-р Екатерина Чернева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.01

Резюме. В статията се разглеждат допълнителни варианти за формиране на важно речево умение – слушане с разбиране. Коментира се значението му не само като елемент от Европейската езикова рамка, а и като методически похват, подпомагащ първоначалното възприемане на текст…

Students’ Attitude to Distance Learning as a Component of their Mobility

Dr. Tetiana Dokuchyna

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.02

Abstract. The presented article examines the problem of students’ readiness to distance learning from the point of view of developing their mobility, as a priority characteristic of a modern specialist…

Практическата подготовка на студентите от специалност „Физическо възпитание и спорт“ в условията на дистанционно обучение

Гл. ас. д-р Стефан Кинов, доц. д-р Невяна Докова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.03

Резюме. В настоящия доклад представяме проблема за практическото обучение на студенти от бакалавърска програма „Физическо възпитание и спорт“ в условията на дистанционно обучение…

Inclusive Education in the Course of Social Studies

Esra Fırat, Nazlı Gökçe

Anadolu University (Türkiye)

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.04

Abstact. Social Studies and inclusive education aim at social development by ensuring education for all…

Обучителни практики в преподаването по хуманитарни науки и теми за европейския съюз в цифрова среда

Гл. ас. д-р Стоянка Балова-Цветкова

Софийски университет

Ас. д-р Моника Панайотова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.05

Резюме. Статията има за цел да представи съчетание от методи и техники в ефективни обучителни практики за преподаването на хуманитарните науки, и в частност – теми за Европейския съюз, в цифрова среда, които и в бъдеще да подпомогнат процеса по усвояване на знания от страна на студентите…

Comparison of 3rd Grade Mathematics Classes in Terms of Mathematics Curriculum and their Implementation in the Classroom Environment: the Case of Turkey and Canada (the Province of Ontario)

Dr. Zeynep Sonay Ay, Assist. Prof.

Hacettepe University (Turkey)

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.06

Abstract. Canada is one of the countries with the highest scores in mathematics achievement tests according to OECD and PISA reports. In this connection, the current study was planned with the intention of comparing Turkey and Canada in terms of both their mathematics curricula and practices in mathematics classes. In the current study, it was aimed to compare 3rd grade mathematics curricula and mathematics classes in Turkey and Canada (Ontario) in general and to compare them in terms of curriculum and any educational and instructional activity conducted in the classroom environment so that similarities and differences could be determined…

The Dislike between Colleagues in the Student Group Can Be an Additional Motive for Learning

Nikolay Takuchev

Trakia University, Stara Zagora (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.07

Abstract. The formation of motivation for learning is a complex process, which also depends on external influences, often remaining unconscious to the learner…

Развитие на идеите за учебник по биология зa V, VII и X клас (из опита на САЩ, щат Калифорния)

Мая Гачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-4.08

Резюме. Проблемът за използването на най-подходящите учебни материали и ресурси в обучението в средното училище е актуален в САЩ, особено в съвременния свят на дигитализация и технологизация на обучението…

Слова за тринадесет педагози и психолози

Проф. д.пс. и д.п.н. Любен Ст. Георгиев

Съюз на учените в България

За приобщаващата класна стая в образователна среда

Проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

