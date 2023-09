Development of the Digital Competences of Perspective Primary-School Teachers

Prof. Dr. Vladimira Angelova,

Dr. Hilda Terlemezyan, Assoc. Prof.

Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.1

Abstract. This paper examines the digital competences of current and perspective primary-school teachers the content that the ICT courses at the Educational faculty of Plovdiv university provide and their potential to develop the digital competences of the students during their studies at the university. In order to analyse the content areas of the ICT courses at the Educational faculty a content analysis was conducted of their thematic content which outlined their main focus and deficiencies…

Ценностен профил на учителите в национален контекст

Проф. д.с.н. Цветан Давидков,

доц. д-р Силвия Цветанска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.2

Резюме. Статията представя данни от изследване на ценностните ориентации на българските учители към тяхната трудова дейност на база извадка от 401 лица от различни населени места и типове училища. Получените данни се съпоставят и анализират в сравнителен план с данни, събрани по същата методика сред група от 2651 изследвани лица от други професионални сфери в национален контекст. Подобно изследване се прави за първи път в България…

Иновативното училище: един поглед откъм социални аксиоми и стилове на решаване на проблеми

Доц. д-р Траян Попкочев,

Александър Попкочев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.3

Резюме. Иновативните училища вече имат сериозен терен в образователната ни система. Инициирани „отгоре“, те поставят питането дали субективният фактор е готов за иновации…

STEM обучение в началните класове: готови ли са учителите?

Доц. д-р Любка Алексиева,

проф. д-р Илиана Мирчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.4

Резюме. STEM е все по-приоритетна образователна област в световен и национален мащаб, която цели подготовката от най-ранна възраст на младите хора за активно участие в собственото им бъдеще. За това свидетелстват различни международни и национални програми и проекти, а усилията на много учени са фокусирани към подготовката на учителите за използване на подходящи интегративни подходи на STEM обучение…

Реализиране на компетентностния подход чрез учебния проект в началните класове

Доц. д-р Николинка Атанасова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.5

Резюме. Компетентностният подход е един от най-ефективните в педагогическата практика по света. Той е продиктуван от влиянието на демократичните образователни парадигми, и най-вече на личностноориентираната и конструктивистката…

Умението на студентите да създават педагогическа ситуация по български език в детската градина в контекста на компетентностния подход

Доц. д-р Екатерина Чернева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.6

Резюме. В статията се разглежда формирането на ключови умения у студентите, необходими им за самостоятелно разработване на педагогическа ситуация по български език в детската градина…

Образование за устойчиво развитие чрез методи за активно учене в началните класове

Д-р Максимилияна Базан

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.7

Резюме. Настоящото изследване представя резултатите от експериментално проучване, реализирано в рамките на по-мащабен научен труд…

“Mission on Mars” – Integrated STEM Lesson

Deyana Peykova

University of Plovdiv “Paisii Hilendarskiˮ (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.8

Abstract. Integrated STEM teaching reflects the effort to combine some or all four disciplines of Science, Technology, Engineering, and Mathematics into one learning unit or lesson…

Етнопедагогически основания за внедряване на иновативни програмни системи в условията на междуетническа среда (историографски анализ)

Дафина Пандин

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-7.9

Резюме. Във връзка с реформите, които настъпват в българското образование през 1991 г., се поставя началото на внедряването на идейни проекти, концепции, програми и програмни системи в условията на междуетническа среда…

