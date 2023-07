С мисия за национална и културна индивидуалност (по повод 135 години от откриването на първия Висш педагогически курс в България (1888))

Доц. д-р Надежда Кръстева,

проф. д.н. Йордан Колев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.01

Резюме. Правно-педагогическият анализ е върху откриването на първия Висш педагогически курс (1888) и осъществяването му като висше училище с основна задача подготовка на учители, които да работят за национална и културна индивидуалност на българите…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Революция 5.0 (Индустрия 5.0) и някои дименсии на Образование 5.0

Проф. д-р Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.02

Резюме. В тази статия е направен опит да се представи революция 5.0 и произтичащите от нея промени в Индустрия 5.0 и Образование 5.0…

виж повече

The Role of the Special Teacher in the Formation of Motivation for Educational Activities of Students with Intellectual Disabilities

Dr. Svitlana Mykhalska, Assoc. Prof.,

Prof. Dr. Svitlana Myronova,

Dr. Tetiana Dokuchyna, Assoc. Prof.,

Dr. Maryana Buinyak

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.03

Abstract. Motivation for learning activities of students with intellectual disabilities is one of the factors of their success and development…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Педагогическото образование и значението му за качеството на институцията детска градина – училище

Доц. д-р Магдалена Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.04

Резюме. Виждането за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти вече четири години е на вниманието на педагогическата общност в университетите…

виж повече

Здравно възпитание за превенция на зависимости

Ас. д-р Любка Атанасова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.05

Резюме. Статията е подробен анализ на адекватността на учебната програма и извънкласните дейности в борбата срещу злоупотребата с вещества…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Правото на образование на децата със специални образователни потребности

Доц. д-р Мария Дишкова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.06

Резюме. Правото на образование е конституционно право на всеки гражданин на Република България, включително и на децата със специални образователни потребности…

виж повече

Main Current Problems of Education for Democratic Citizenship in Two EU Countries – the Netherlands and Bulgaria

Anna Jonkers

University of Groningen (Germany)

Prof. Dr. Tsetska Kolarova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.07

Abstract. This publication is a result of the joint work of an Erasmus student from the Netherlands and a lecturer at Sofia University in Bulgaria as a host country…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Постижения и предизвикателства пред гарантирането на най-добрия интерес на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила в България

Д-р Даниела Рачева

Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.08

Резюме. Непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи международна закрила, са специфична група деца със специфични проблеми и нужди…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

“Children’s Rights in Pandemic Times?” – Germany’s Handling of Children’s Rights during the Pandemic Put to the Test

Maike Nadar

University for Applied Sciences (Germany)

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.09

Abstract. Children are the age group least at risk of getting infected with COVID-19. However, children are (or have been) the hardest hit by almost all Corona public health measures…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Концепцията за емоционалната интелигентност в контекста на възпитателното явление в творчеството на Януш Корчак

Евгения Чаушева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

https://doi.org/10.53656/ped2023-6.10

Резюме. Настоящата статия е посветена на концепцията за емоционалната интелигентност в творчеството на Януш Корчак…

виж повече