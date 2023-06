Образованието по социална работа – специфични аспекти във връзка със социалните дейности с безработни лица

Доц. д-р Людмила Векова

Пловдивски университет „П. Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.01

Резюме. Образованието по социална работа е изправено пред сериозните предизвикателства да отразява адекватно основните тенденции на практическата дейност, ориентирана към отделните целеви групи…

виж повече

Оценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващото образование

Проф. д.п.н. Милен Замфиров,

проф. д-р Емилия Евгениева,

проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.02

Резюме. Статията представя изследване на 301 учители, 151 общообразователни учители и 150 ресурсни с фокус върху начина, по който оценяват уменията си за идентифициране и работа с деца и ученици, обхванати от Наредбата за приобщаващо образование…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Постмодерният художествен дискурс в обучението на студентите от педагогически специалности

Доц. д-р Веска Гювийска

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.03

Резюме. Текстът поставя основен акцент върху връзката на постмодерното време и художествените дискурси в контекста на Висшето училище…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Parents’ Reactions and First Actions toward their Children with Multiple Disabilities

Prof. Dr. Mira Tzvetkova-Arsova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.04

Abstract. The research focused on the reactions and first actions among 52 parents of children with multiple disabilities in Bulgaria…

виж повече

Значение на концепцията Bewegungskindergarten за физическата активност и здравето на децата

Доц. д-р Боряна Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.05

Резюме. В статията се акцентира върху значението на детските градини за физическа активност, известни в много европейски страни, предимно немскоговорящи, като Bewegungskindergarten…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Априорен анализ на критериален тест за активизиране и диагностика на рефлексия в обучението по биология и здравно образование – VIII клас (раздел „Обмяна на веществата“)

Доц. д-р Иса Хаджиали

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Александър Милушев

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.06

Резюме. В статията представяме вариант на критериален тест, който е съставен да измерва и едновременно с това да активизира прояви на рефлексия при 14 – 15-годишни ученици в обучението по биология и здравно образование – VIII клас (задължителна подготовка), при изучаване на раздела „Обмяна на веществата“…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Работа по проект в литературното обучение в началния етап на основното образование

Теодора Власева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.07

Резюме. Предмет на изследване са учебните проекти, заложени в читанките за I – IV клас, техните разновидности и начините на работа по проект…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Приложение на колаборативно-интерактивни методи в часовете по литература (четене) в началните класове

Гл. ас. д-р Далия Ал-Халил

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-5.08

Резюме. Основната цел на научното изследване, което е в основата на настоящата статия, е да бъде представено определението на авторския термин „колаборативно-интерактивни методи на преподаване“, както и да бъде направено представяне на шест колаборативно-интерактивни метода в практико-приложен план…

ВИЖ ПОВЕЧЕ