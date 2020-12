ПЕДАГОГИКА

НАУЧНО СПИСАНИЕ, ГОДИНА XCII, 2020

PEDAGOGY

BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL

RESEARCH АND PRACTICE

VOLUME 92, 2020

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

Страници / Pages

Книжка 1 / Number 1: 1 – 152

Книжка 2 / Number 2: 153 – 303

Книжка 3 / Number 3: 304 – 456

Книжка 4 / Number 4: 457 – 599

Книжка 5 / Number 5: 600 – 744

Книжка 6 / Number 6: 745 – 895

Книжка 7 / Number 7: 896 – 1047

Книжка 8 / Number 8: 1048 – 1200

Книжка 9 / Number 9: 1201 – 1351

ANNIVERSARY / ГОДИШНИНА

730 – 737 Талантлив педагог и културен деец (110 години от рождението на Борис Десев) [Talented Educationalist and a Cultural Figure (110th Аnniversary of Boris Desev’s Birth)] / Севда Чобанова, Любен Десев / Sеvda Chobanova, Luben Desev

CHALLENGES OF EDUCATION / ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

8 – 20 Начало на подготовката на детски учителки в град Шумен [Initial Training of Kindergarten Teachers in Shumen City] / Снежана Въчева / Snezhana Vacheva

21 – 37 Приоритети на предучилищното образование – тенденции и предизвикателства [Priorities of Pre-school Education – Trends and Challenges] / Весела Гюрова / Vesela Gurova

37 – 49 Алгоритъм за ефективен мениджмънт в процеса на приобщаващото образование [The Algorithm for Effective Management in the Inclusive Education Process] / Юлия Дончева / Julia Doncheva

50 – 62 Образование в устойчиво развитие и природонаучни компетенции в детската градина [Education in Sustainable Development and Natural Sciences in Kindergarten] / Магдалена Стоянова / Мagdalena Stoyanova

DOCTORAL RESEARCH / ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

289 – 296 Подобряване процеса на гражданско и интеркултурно образование чрез прилагане на социално партньорство в образователното пространство [Enhancement Quality of Civil and Intercultural Education Via Applying Social Partnership in Educational Area] / Делян Пенчев / Delyan Penchev

587 – 592 Диагностичен инструментариум за измерване фонологичната и фонетичната компетентности като „ключ“ за „влизане“ в българската писменост на входа в първи клас – ученици роми [Diagnostic Instrumentarium for Phonological and Phonetic Competency Measurement as a “Key” for “Entering” into Bulgarian Writing at the Beginning of First Grade – Roma Students] / Анета Джингарова / Aneta Dzingarova

EVENTS / СЪБИТИЯ

142 – 145 100 години от рождението на проф. д.п.н. Жечо Атанасов [100th Birth Anniversary of Prof. Zhecho Atanasov, Doctor of Pedagogical Sciences] / Любен Димитров / Lyuben Dimitrov

1185 – 1192 Проф. д-р Георги Бижков и развитието на университетското образование и педагогическта наука в България [Prof. Dr. Georgi Bizhkov and the Progress of University Education and Pedagogy Science in Bulgaria] /

Нели Бояджиева / Nely Boiadjieva

FOREIGN RESEARCH / ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

274 – 288 Developing Writing Skills by Formulating Mathematical Problems / Ilijana Čutura, Nenad Vulović

442 – 449 Games and Competitions to Transform an English for Specific Purposes Class into Student-Centered / Oksana Chugai

569 – 576 V. O. Sukhomlynsky Educational System as а Forming Basis for Personality Moral Qualities (On the Occasion of the 100th Birthday) / Svitlana Surgova, Olena Faichuk

578 – 586 Discussion as a Form of Education in Modern Universities / Nadiia Vientseva, Anetta Omelchenko

720 – 726 Language Learning in a Nation under Transition / Xhavit Beqiri

858 – 871 Teachers Attitudes about Integrated Approach in Teaching / Emina KopasVukašinović, Aleksandra Mihajlović, Olivera Cekić-Jovanović

872 – 885 The Development of Metacognitive Competence of Students of a Profile School in the Foreign Language Natural Science Educational Process / Madeniyet Akhmetova, Salima Kunanbayeva, Izka Derijan

1159 – 1180 Orientation of the Educational Process of the Humanities Faculties of the University on Activation Self-Education of Students / Iryna Sereda

GOOD PRACTICES IN EDUCATION / ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

211 – 220 Професор Димитър Мишайков – културно-просветни възгледи и образователна политика [Professor Dimitar Mishaykov’s Cultural-Educational Views and Educational Policy] / Емил Спасов / Emil Spasov

221 – 230 Обогатяване на изобразителните умения по моделиране при учениците от първи клас [Summary of Modeling skills in Faculty First Class] / Елица Александрова / Elitsa Alexandrova 231 – 241 Практическа насоченост на обучението по български език в начален етап [Practical Orientation the Training of Bulgarian Language in Elementary School] / Мила Гълъбова-Маринова / Mila Galabova-Marinova

242 – 253 Language Strategies to Decrease Aggressive Behaviour of At-Risk Children Deprived of Parental Care / Katerina Zlatkova-Doncheva

254 – 264 Използване на електронните учебници в часовете за самоподготовка в начален етап на обучение [Using of Electronic Textbooks in the Self-Preparation Classes in the Primary School] / Дияна Димитрова / Diyana Dimitrova

265 – 273 Драма дейности като метод за обучението по английски език като чужд в детската градина [Drama Activities in TEFL at the Kindergarten] / Лариса Грунчева / Larissa Gruncheva

388 – 397 Универсалният дизайн за обучение в приобщаващото образование [The Universal Design for Learning in Inclusive Education] / Евгения Тополска / Evgeniya Topolska

398 – 414 Модел за изграждане на саморегулативно здравно поведение при деца в предучилищна и начална училищна възраст [A Model for Development of Self-Regulation in Preschool and Primary School Children’s Health Behavior] / Светлана Ангелова / Svetlana Angelova 415 – 425 Портфолиото на ученика през погледа на бъдещите учители [Student Portfolio through the Eyes of Future Teachers] / Силвия Тодорова / Silvia Todorova

426 – 435 За сексуалното възпитание в резидентната услуга за деца – център за настаняване от семеен тип [For Sexual Education in Social Service – Residential Homes for Children] / Мариела Тодорова-Колева / Mariela Todorova-Koleva

436 – 441 Ролята на туризма за оптимизиране на двигателния режим при студентите в област Враца [The Role of Tourism to Optimize the Locomotor Regimen for Students in Vratza Area] / Мая Гергова-Чучкова / Maya Gergova-Chuchkova

HISTORY OF PEDAGOGY / ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА

463 – 474 Педагогическите възгледи на Тодор Икономов [Pedagogical Views of Todor Ikonomov] / Милена Георгиева / Milena Georgieva

IN MEMORIAM

1038 – 1040 За проф. Фидана Даскалова (15.01.1941 – 02.06.2020) – с прек­лонение и благодарност [For Prof. Dr. Fidana Daskalova (15.01.1941 – 02.06.2020) – with Adhesion and Thanksgiving] / Маргарита Колева / Мargarita Коleva

MODERN EDUCATIONAL PROCESSES / СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

671 – 676 Reading Comprehension – a Problem for the Pedagogical Students / Tanya Borisova

677 – 687 Отказът от образование в съвременното общество на знанието [Refusal of Education in the Contemporary Society of Knowledge] / Мария Тенева / Mariya Teneva 688 – 702 Фактори на удовлетвореността на началните учители от професионалната дейност [Factors of Primary Teachers’ Satisfaction with Professional Work] / Веселина Иванова, Елеонора Милева / Veselina Ivanova, Eleonora Mileva

703 – 711 Невронауки в обучението на студенти по специална педагогика [Neurosciences in the Training of Students in Special Pedagogy] / Митко Шошев / Mitko Shoshev

712 – 719 Практики на взаимодействие между родители и специалисти за работа с деца в контекста на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование [The Practices for Collaboration between Parents and Professionals, Working with Children in the Context of the State Educational Standard for Inclusive Education] / Цвета Делчева / Tsveta Delcheva

960 – 983 Баланс в педагогическите взаимоотношения [Balance in the Pedagogical Relationships] / Иванка Шивачева-Пинеда / Ivanka Shivacheva-Pineda

972 – 983 Кариерно планиране и кариерно развитие във висшето образование [Career Planning and Career Development in Higher Education] / Валентина Шарланова / Valentina Sharlanova

984 – 993 Формиране на комуникативно-речева компетентност по метода „Mонтесори“ при деца, отглеждани в условията на социален дом [Development of Communicative-Speaking Competence by the Montessori Method in Children Raised in the Conditions of a Social Home] / Дияна Георгиева / Diyana Georgieva

994 – 1008 Развиване на интегрирани дизайн базирани педагогически и изобразителни умения в неформална среда [Developing Integrated Design Based Pedagogical and Art Skills in an Informal Environment] / Ани Златева, Катя Тинева-Гюрковска / Ani Zlateva, Katya Tineva-Giurkovska

1009 – 1119 Музикално-компютърни технологии в контекста на академичната подготовка на студенти от педагогически специалности [Music-Computer Technologies in the Context of the Academic Education of Students from Pedagogical Specialties] / Милен Димитров / Milen Dimitrov

1020 – 1026 Самоефективност на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение [Self-Efficacy of Preschool and Primary School Teachers for Inclusion of Children with Special Educational Needs in Motor Education] / Галена Терзиева / Galena Terzieva

NEW BOOKS / КНИЖНИНА

727 – 729 Съвременни аспекти на гражданското образование [Contemporary Aspects of Civic Education] / Юлия Дончева / Julia Doncheva

886 – 888 За достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности [About Access to Education of Students with Special Educational Needs] / Дора Левтерова-Гаджалова / Dora Levterova-Gadjalova

1027 – 1028 Подготовката на педагогически кадри за предучилищните възпитателни заведения през периода 1944 – 1991 година [Preparation of Pedagogical Human Resources for the Preschool Education in the Period 1944 – 1991] / Наталия Витанова, Natalia Vitanova

1029 – 1034 На фокус – висшето стопанско образование във Варна (1920 – 1945)

[Focus on the Higher Economic Education in Varna (1920 – 1945)] / Асен Кожухаров / Asen Kozhukharov

1035 – 1037 Пазарни механизми в училищното образование. Теоретико-приложни въпроси [Market Mechanisms in School Education. Theoretical and Practical Implications] / Божидара Кривирадева / Bozhidara Kriviradeva

1181 – 1184 Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти – стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място [Diagnosis of Burnout Syndrome in Educational Specialists – Coping with Chronic Stress in the Workplace] / Кирилка Тагарева / Kirilka Tagareva

1332 – 1334 Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по „Околен свят“, „Човекът и обществото“, „Човекът и природата“ [Digital Technologies in Support of the Educational Process Around the World, Man and Society, Man and Nature] / Димитър Гюров / Dimitar Gyurov

QUALITY MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION / УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

159 –167 Университетското педагогическо образование в България в началото на XXI век – състояние, проблемни области, перспективи [University Pedagogical Education in Bulgaria at the Beginning of the XXI Century – State, Problem Areas, Perspectives] / Сийка Чавдарова-Костова / Siyka Chavdarova-Kostova

RESEARCH INSIGHTS / ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

63 – 70 Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене [Standards for Teaching, Learning and Critical Thinking] / Антония Кръстева / Antoniya Krasteva

71 – 83 Музикални дейности в подкрепа на приобщаващото образование [Musical Activities in Support of Inclusive Education] / Пелагия Терзийска /

Pelagia Terziyska

84 – 95 Дидактическа технология за овладяване на понятието обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат в началното обучение по математика [Didactic Technology for Understanding the Concept of Perimeter of a Triangle, а Rectangle, and a Square in Primary School Education in Mathematics] / Владимира Ангелова / Vladimira Angelova 96 – 109 Структурна и дисциплинарна сравнимост на докторски програми по социална педагогика [Structural and Disciplinary Comparability of Doctoral Programs in Social Pedagogy] / Траян Попкочев, Вяра Цветанова / Trayan Popkochev, Vyara Tsvetanova

110 – 121 Активно учене чрез прилагане на дейностно ориентиран подход в университетското обучение по чужд език [An Action-Oriented Approach for Active Learning in Foreign Language Teaching at University Level] / Мария Нейкова / Mariya Neykova

122 – 133 Oблачните технологии като асистиращи технологии в образованието на ученици със специални образователни потребности [Cloud Technologies as Assistive Technologies in the Education of Students with Special Educational Needs] / Ваня Сивакова / Vania Sivakova

134 – 141 обучение чрез интерактивни презентационни системи и облачната платформа на Google [Technology Solutions to Support Electronic Education through Interactive Presentation Systems and Google Cloud Platform] / Василиса Павлова, Емилия Тошева / Vasilisa Pavlova, Emilia Tosheva

168 – 179 Ресурси за самопроверка във виртуалния училищен кабинет по математика [Resources for Self-Assessment in the Virtual Mathematics Laboratory] / Тони Чехларова / Toni Chehlarova

311 – 322 Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0 [Transversal Projections in Preschool Education and Education 4.0] / Емил Бузов / Emil Buzov

323 – 341 Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове [Distance Learning – Challenges and Ways to Achieve Higher Quality of Training Courses] / Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров / Stoyanka Lazarova, Lachezar Lazarov

342 – 356 Откривателската наука в условията на ателието в предучилищна възраст [Discovery Science under the Conditions of Preschool Age Workshop] / Биляна Калоферова / Bilyana Kaloferova

357 – 373 Равнище на формираност на здравната култура на учениците в гимназиален етап [Level of Formation of Health Culture of Students in High School Stage] / Маринела Грудева, Никол Донева / Marinela Grudeva, Nicol Doneva

374 – 387 „Железният сбудилник“ – гласовете ви чувам, деца [„The Iron WakeUp Call“ – I Hear Your Voices, Children] / Светослава Съева / Svetoslava Saeva

475 – 486 Phonics and Instruction in Reading Comprehension for Pupils with Dyslexia: Six Literacy Teachers’ Perspective / Blagovesta Troeva-Chalakova

487 – 506 A Continuum of Approaches to School Inspections: Cases from Europe /

Rossitsa Simeonova, Yonka Parvanova, Martin Brown, Sarah Gardezi, Joe O’Hara, Gerry McNamara, Laura del Castillo Blanco, Zacharoula Kechri, Eleni Beniata

507 – 520 Чуждоезикова сугестопедия в училище [Foreign Language Suggestopedia at School] / Галя Матева / Galya Mateva

521 – 531 Pedagogical Technology for Assessing the Musical Training of Future Primary Teachers / Penka Marcheva

532 – 544 Образователната система на България [The Educational System of Bulgaria] / Чавдар Милков / Chavdar Milkov

545 – 557 Ученето чрез действие – обосновано от теорията на конструктивизма, но трудно приложимо [Learning by Action – Theoretically Justified and Hard to Apply in Practice] / Златка Желязкова / Zlatka Zhelyazkova

558 – 568 Часът на класа – възможност за формиране на интеркултурна компетентност в началните класове [Form Tutor Time – Opportunity for Forming Intercultural Competence in Primary Classes] / Екатерина Томова /

Ekaterina Tomova

607 – 619 The Development of Managerial Creativity of Future Heads of Preschool Education in a Higher Educational Institution / Tatyana Ponomarenko, Liudmyla Kozak, Lyubomira Popova

620 – 633 Kонцептуални модели за разработване на познавателни онлайн игри в областта на културното наследство [Conceptual Models for the Development of Online Learning Games in Cultural Heritage Field] / Детелин Лучев, Десислава Панева-Мариновa, Радослав Павлов, Гита Сенка, Лилия Павлова /

Detelin Luchev, Desislava Paneva-Marinova, Radoslav Pavlov, Gita Senka, Lilia Pavlova

634 – 646 Развитие на инициативност при деца и младежи с тежки нарушения в резидентните услуги [Developing Initiative for Children and Youth with Severe Disabilities in Residential Services] / Десислава Попова / Desislava Popova

647 – 662 The Management of the Kindergarten – Young Teachers of Children as a Manager Resource / Slaveyka Zlateva

663 – 670 Междупредметните области и българският фолклор в обучението по музика в началното училище [The Inter-Subject Areas and Bulgarian Folklore in Music Education in Primary School] / Жана Колева / Zhana Koleva

751 – 769 Нагласи на педагогическите специалисти към вариантите на реализиране на алтернативни образователни идеи и подходи в съвременен български контекст [Attitudes of Pedagogical Specialists to the Realization’s Options of Alternative Educational Ideas and Approaches in a Contemporary Bulgarian Context] / Биляна Гъркова / Bilyana Garkova

770 – 785 Оценяването на интеркултурната компетентност – инструмент за повишаване на конкурентоспособността и самопознанието [Intercultural Competence Assessment – a Tool to Enhance Competitiveness and Self-Awareness] / Елена Благоева / Elena Blagoeva

786 – 797 Системи от ценности в образованието. Aксиотопика [Systems of Values in Education. Axiotopics] / Силвия Кръстева / Silviya Kristeva

798 – 811 Сравнителен методически анализ на алтернативните буквари за първи клас [Comparative Methodological Analysis of Alphabet Books for the 1st Grade] / Анна Георгиева / Anna Georgieva

812 – 834 Проучване на ученическите нагласи за агресията и нейните прояви в училище [Study of Scientific Attitudes for Aggression and its Activities in School] / Гергана Манева / Gergana Maneva

835 – 846 Срещани трудности при четвъртокласниците при четенето с разбиране на непознат текст (сравнителен анализ) [Concerned Difficulties in the Fourth Clocks in Reading with Understanding Text (Comparative Analysis) / Ива Стаменова / Iva Stamenova

847 – 857 Адаптацията на чуждестранните студенти медици към нова социокултурна среда [Adaptation of Foreign Medical Students in a New Sociocultural Environment] / Ивелина Ангелова / Ivelina Angelova

903 – 911 Mетодологични способи на обучение, насърчаващи критическото мислене на учениците [Methodological Training Methods that Encourage Student’s Critical Thinking] / Антония Кръстева / Antoniya Krasteva

912 – 924 Мотивация и свободен избор при подготовка и реализация на дип­ломна работа от студенти педагози [Motivation and Free Choice in the Preparation and Implementation of Diploma Works by Students Pedagoges] /

Румяна Неминска / Rumyana Neminska

925 – 947 Модели на супервизия и възможности за прилагане в практическото обучение на студенти по социална работа [Models of Supervision and Implementation Opportunities in Practical Training of Social Work Students] /

Сашо Нунев / Sasho Nunev

948 – 959 Основни учебни дейности в урока за проверка и оценка на математическите компетентности на учениците [Basic Learning Activities in the Lesson for Review and Evaluation of the Mathematical Competencies of the Students] / Янка Стоименова / Yanka Stoimenova

1055 – 1065 Релацията стратегическо управление – (само)оценка – атестиране в училищните организации [Strategic Management Relation – (Self)evaluation – Attestation at School Organization] / Румяна Гьорева / Rumyana Gyoreva

1066 – 1075 Предизвикателства пред глобалния свят и поглед към бъдещето на образованието [Challenges in the Global World and a View to the Future of Education] / Боряна Иванова / Borjana Ivanova

1076 – 1088 Подкрепа на професионалната подготовка на бъдещите учители с фокус директорa на училището и детската градина [Support for the Professional Training of Future Teachers with Focus School and Kindergarden Director] / Маринела Михова, Даринка Костадинова / Marinela Mihova, Darinka Kostadinova

1089 – 1105 Educational Reasons for Early School Drop-Out / Maria Teneva, Zlatka Zhelyazkova

1106 – 1123 Оптимизиране на съвременния урок по математика с помощта на математически проблемни ситуации [Optimizing the Modern Lesson in Mathematics with the Help of Mathematical Problem Situations] / Валентина Чилева, Valentina Chileva

1124 – 1140 Адаптация на драма, театрални и арт техники за социалнопедагогическа акомодация на деца в риск в класната стая на началното училище [Adaptation of Drama, Theater and Art Techniques for Social Pedagogical Accomodation of Children at Risk in the Contemporary School] / Мария Николова, Теодорина Милушева / Mariya Nikolova, Teodorina Milusheva

1141 – 1158 За пътя към реализация на иновативните идеи, теории и практики. Реалности и предизвикателства в процеса на преподаване на история на музиката [About the Road to the Implementation of Innovative Ideas, Theories and Practices. Realities and Challenges in the Process of Teaching History of Music] / Антония Балева / Antonia Baleva

1207 – 1224 Поколенията „Z“ и „Aлфа“ и мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието [The Generations Z and Alpha and the Multitasking in the Education Area] / Наталия Витанова, Гергана Герова /

Natalia Vitanova, Gergana Gerova

1225 – 1238 Идентифициране на потребности от обучение и продължаваща квалификация на учители по предприемачество [Identifying the Training Needs and Continuing Professional Development for Teachers in Entrepreneurship Education] / Цветан Давидков, Силвия Цветанска / Tzvetan Davidkov, Silvia Tsvetanska

1239 – 1262 Психолого-педагогическо изследване на индивидуализацията и диференциацията в детската градина [Psychological-Pedagogical Research on Individualization and Differentiation in Kindergarten] / Розалина Енгелс-Критидис / Rozalina Engels-Kritidis

1263 – 1271 Внедряване на програма „Eдно към едно“ в българските училища [Implementation of One-to-One Program in Bulgarian Schools] / Любка Славова, Коста Гъров / Lyubka Slavova, Kosta Garov

1272 – 1286 За активно участие и пълноценно общуване в приобщаващата класна стая [For Active Participation and Complete Communication in the Inclusive Classroom] / Пелагия Терзийска / Pelagia Terziyska

1287 – 1299 Students’ knowledge evaluation as a motivating tool in learning objectives / Ivaylo Staribratov, Manya Maneva, Rosen Valchev

1300 – 1313 Достъп до качествено приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности [access to Quality Inclusive Education for Children and Students with Special Educational Needs] / Жана Янкова / Zhana Yankova

1314 – 1331 Компоненти на емоционалната интелигентност и тяхното развитие чрез възприемане на музика [Components of Emotional Intelligence and their Development through the Perception of Music] / Василена Спасова / Vasilena Spasova

SOCIAL PEDAGOGY / СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

180 – 199 Просоциално поведение в полето на училищната социалнопедагогическа работа [Prosocial Behaviour in the School-Based Social Pedagogy] /

Маргарита Бакрачева / Margarita Bakracheva

200 – 210 Справяне с предизвикателното поведение при работа с деца в училищна и извънучилищна среда [Managing Children’s Challenging Behaviour in School and Out-of-School Context] / Цветослав Николов / Tsvetoslav Nikolov