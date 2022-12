ПЕДАГОГИКА

НАУЧНО СПИСАНИЕ, ГОДИНА XCIV, 2022

PEDAGOGY

BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL

RESEARCH АND PRACTICE

VOLUME 94, 2022

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

Страници / Pages

Книжка 1 / Number 1: 1 – 139

Книжка 2 / Number 2: 140 – 280

Книжка 3 / Number 3: 281 – 411

Книжка 4 / Number 4: 412 – 551

Книжка 5 / Number 5: 552 – 681

Книжка 6 / Number 6: 682 – 819

Книжка 7 / Number 7: 820 – 956

Книжка 8 / Number 8: 957 – 1092

Книжка 9 / Number 9: 1093 – 1232

DOCTORAL RESEARCHER /

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

122 – 132 Медийно образование за деца: предизвикателствата на новото дигитално общество [The Media Education of Children: Challenges for the New Digital Society] / Катя Стоянова / Katya Stoyanova

393 – 404 Проблемът с дискриминацията в предучилищна възраст и засягането му в гражданското образование [The Problem of Discrimination in Preschool Age and its Impact on Civic Education] / Пънар Кязим / Panar Kyazim

926 – 942 Контент-анализ за наличие на емоционални стимули в образователните материали за III група, сравнение с образователно

направление за развитие на емоционална интелигентност [Content Analysis for Emotional Stimuli in Program Systems for Preschoolers, Comparison with Teaching Aid Dedicated to SEL] / Карина Господинова / Karina Gospodinova

HISTORY OF BULGARIAN EDUCATION /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

382 – 392 Една малко позната страница от българското методическо наследство: „Граматиката в прогимназията. Насоки към творческо обучение“ (1937) на Петър Лаков и Павел Гетов [A Little Known Page of the Bulgarian Methodological Heritage: “The Grammar in Junior High School. Guidelines for Creative Thinking” (1937) by Petar Lakov and Pavel Getov] / Иван Чолаков / Ivan Cholakov

559 – 570 Иван Д. Шишманов – европеизираният българин (Посвещава се на 160 години от рождението на проф. д-р Иван Д. Шишманов (22.06.1862 – 22.06.1928)) [Ivan D. Shishmanov – the Europeanized Bulgarian (Dedicated to the 160th Anniversary of the Birth of Prof. Dr. Ivan D. Shishmanov (22 June 1862 –

22 June 1928)) / Надежда Кръстева, Йордан Колев / Nadezhda Krasteva, Yordan Kolev

827 – 836 Националната идея на Паисий Хилендарски (Посвещава се на 300-годишнината от рождението на св. Паисий Хилендарски (1722 – 1773) [The National Idea of Paisii Hilendarski (Dedicated to the 300th Anniversary of the Birth of St. Paisii Hilendarski

(1722 – 1773)] / Йордан Колев, Надежда Кръстева / Yordan Kolev, Nadezhda Krasteva

837 – 655 Нов прочит на идеята за художествено възпитание, отразена в списание „Училищна практика“ от 1906 година [New View of the Idea about Art Education, Reflected in the “School Practice” Journal Since 1906] / Марина Теофилова / Marina Teofilova

856 – 869 Специалността „Социална педагогика“ в академичното пространство на Югозападния университет „Неофит Рилски“ [The “Social Pedagogy” Subject in Southwest University “Neofit Rilski” Academic Space] / Юлиана Ковачка / Yuliana Kovachka

INFORMAL EDUCATION AND SUSTAINABILITY /

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1099 – 1110 Кризи и резилианс в образованието. За ползите и поуките от една пандемия [Crises and Resilience in Education. The Benefits and Lessons Learned of a Pandemic] / Силвия Николаева / Silvia Nikolaeva

1111 – 1120 Трансгресивно-синергично кариерно развитие в „неформално образование“ в университета [Transgressive-Synergic Career Development in “Nonformal Education” in University] / Яна Рашева-Мерджанова, Моника Богданова, Илиана Петкова / Yana Rasheva-Merdjanova, Monika Bogdanova, Iliana Petkova

1121 – 1131 Дигитално учене и неформално образование в свързаността си за изграждане на приобщаваща учебна среда [Digital Learning and Non-Formal Education in their Connectivity for Creating the Inclusive Learning Environment] / Светлана Ангелова / Svetlana Angelova

1132 – 1142 Cоциално-педагогически виждания на студентите от специалност „Социални дейности“ в софийския университет „св. климент охридски“ [Socio-Pedagogical Views of the Students of the “Social Activities” Major at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”] / Атанас Генчев / Atanas Genchev

1143 – 1157 Развитие на професионалните умения на бъдещите педагози чрез дейности в студентски клуб „Мисия учител“ [Development of the Professional Skills of the Future Pedagogues through Activities in the Student Club “Mission Teacher”] / Златина Димитрова / Zlatina Dimitrova

1158 – 1168 Дигитални алтернативи за обогатяване на неформалните образователни дейности за деца и младежи чрез създаване на интерактивна онлайн платформа [Digital Alternatives to Enrich Non-formal Education Activities for Children and Youth by Creating an Interactive Online Platform] / Васил Ставрев, Йордан Дянков / Vasil Stavrev, Yordan Dyankov

NEW BOOKS / КНИЖНИНА

542 – 544 Tests in Specialized Latin for Medical Purposes / Vanya Ivanova

943 – 949 140 години предучилищно образование: постижения и хоризонти [140 Years Preschool Education in Bulgaria: Achievements and Horizons] / Румяна Неминска / Rumiana Neminska

ONLINE EDUCATION / ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

963 – 981 Дигитални компетентности и образователни неравенства в европейски контекст в резултат от ускорено преминаване към електронно дистанционно обучение (в условията на пандемията от COVID-19) [Digital Competences and Educational Inequalities in European Contex as a Consequence of an Accelerated Shift to Distance E-learning in the COVID-19 Pandemic] / Румяна Пейчева-Форсайт, Бистра Мизова, Галин Цоков / Roumiana Peytcheva-Forsyth, Bistra Mizova, Galin Tsokov

982 – 993 Характеристики и специфика на е-оценяването, подпомагащо/ориентирано към ученето във висшето училище – гледни точки и изследвания [Characteristics and Specificity of Learning-Oriented

E-Assessment in Higher Education – Points of View and Research] / Вася Делибалтова / Vasya Delibaltova

994 – 1020 Дигитална изпитна практика: потенциал, проблеми, перспективи [Digital Examination Practice: Potential, Problems, Perspectives] / Даниела Кирова / Daniela Kirova

1007 – 1020 Adoption of LMS Moodle Tools in Student Learning – in Line with Teaching Practices / Silviya Blagoeva-Karamfilova, Silvia Parusheva

1021 – 1031 Подготовка на преподаватели по здравни грижи от Медицинския университет – Пловдив, за работа в Moodle [Training of Health Care Faculty from Medical University – Plovdiv, for Work in Moodle] /

Ангелина Киркова-Богданова / Angelina Kirkova-Bogdanova

1169 – 1190 Опитът в електронното обучение на студенти и преподаватели като фактор за формиране на отношения и нагласи към неговите възможности и ограничения (уроци от пандемията COVID-19) [Students’ and Teachers’ E-Learning Experience as a Factor Affecting Their Perspectives towards its Advantages and Disadvantages (Lessons from the COVID-19 Pandemic)] / Румяна Пейчева-Форсайт, Любка Алексиева / Roumiana Peytcheva-Forsyth, Lyubka Aleksieva

1191 – 1201 Университетската дигитална хуманитаристика след 2020 година. Наблюдения и предварителни изводи [University Digital Humanities after 2020. Observations and Preliminary Conclusions] / Ренета Божанкова / Reneta Bozhankova

1202 – 1216 Електронно дистанционно обучение на студенти по специална педагогика по дисциплини с практическа насоченост (брайл и ориентиране и мобилност) [Online and Distance Education of University Students in Special Education in Practical Disciplines (Braille and Orientation and Mobility) / Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / Mira Tzvetkova-Arsova, Margarita Tomova

RESEARCH INSIGHTS /

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

9 – 18 Рефлексивният подход при формиране на личностни и социални компетентности чрез учебно съдържание в контекста на бежанската проблематика [The Reflective Approach to the Development of Personal and Social Competences through Learning Content in the Context of the Refugee Problem Field] / Сийка Чавдарова-Костова /

Siyka Chavdarova-Kostova

19 – 30 Heuristic Potential of Transformative Learning Ideas / Svitlana Hanaba, Olena Voitiuk

31 – 40 Приложение на образователни подкасти в професионалната подготовка на бъдещи учители по биология (В условията на епидемична обстановка, причинена от COVID-19) [Application of Educational Podcasts in the Professional Education of Pre-Service Biology Teachers (In the Context of an Epidemic Situation Caused by COVID-19)] / Ася Асенова / Asya Asenova

41 – 51 Prolegomena in Pedagogy of Informal Education / Tanya Zhelyazkova-Teya

52 – 64 Ориентиран към ученика позитивен подход на възпитание, обучение и социализация в часа на класа [Student-Centered Positive Approach to Education, Training and Socialization in the Class Time Lessons] / Любен Витанов / Lyuben Vitanov

65 – 78 Синхронно vs. aсинхронно, или защо „онлайн лекция“ не е синоним на „дистанционно обучение“ [Synchronous vs. Asynchronous or Why “Online Lecture” is not Synonym of “Distance Learning”] / Силвана Карагьозова / Silvana Karagyozova

79 – 91 Специфики и възпитателни функции на съдържанието, представяно от инфлуенсъри [Specifics and Educational Functions of the Content Presented by Influencers] / Екатерина Томова / Ekaterina Tomova

92 – 102 Levels of Transformational Changes in Motor Status of Preschool Children under the Influence of Different Models of Exercise Programs /

Nebojsa Jotov, Zeljko Rajkovic, Vladimir Miletic

103 – 121 Повишаване равнището на математически знания на учениците в първи клас чрез работа със самостоятелно събрани данни [Increasing the Level of Mathematical Knowledge of First Grade Students through Working with Collected Data by Himself] / Валентина Чилева / Valentina Chileva

147 – 158 Родителски тренинг, специфициран на базата възраст на детето [Parental Training Specified on the Basis of the Child’s Age] / Теодора Стоева / Teodora Stoeva

159 – 176 На път към креативната педагогика: методология и някои особености на образователните практики в Русия и България [Towards Creative Pedagogy: Methodology and some Peculiarities of Educational Practices in Russia and Bulgaria] / Елена Князева, Красимира Марулевска / Helena Knyazeva, Krasimira Marulevska

177 – 195 Two-tier Model of Training Future Teachers for Coaching at Out-of-School Institutions / Borys Savchuk, Tetyana Pantyuk, Natalia Sultanova, Halyna Bilavych, Mykola Pantyuk

196 – 212 University Learning Outcomes: Statement of the Issue within the Theory of Ill-Posed Problems / Alma Turganbayeva, Maktagali Bektemessov, Marina Skiba

213 – 232 Pedagogy of Experience in Ethical Education at Lower Secondary Education / Erika Juhošová

233 – 246 Inclusion as a Tool for Educational Strategies in the Czech Republic Focused on People with an Intellectual Disability / Lukáš Stárek

247 – 262 Добри практики при изготвяне на психологична оценка на развитието при деца в ранна и предучилищна възраст [Good Practices in Administring Psychological Assessment of Development in Children in Early and Preschool Years] / Надя Колчева, Светла Стайкова / Nadia Koltcheva, Svetla Staykova

263 – 273 Технология за създаване на мисловни карти в обучението по технологии и предприемачество [Technology for Creating Mind Maps in Technology and Entrepreneurship Education] / Емилия Тошева / Emilia Tosheva

287 – 305 Педологията – неосъществената наука за детето [Pedology – the Unfulfilled Science of the Child] / Милка Терзийска / Milka Terziyska

306 – 317 Интерпретации на смирението в педагогически контекст [Interpretations of Humility in a Pedagogical Context] / Мая Чолакова / Maya Tcholakova

318 – 328 Modular-Cybernetic Approach for Development of Digital Competence of Students – Future Teachers / Nikolay Tsankov, Ivo Damyanov

329 – 340 Influence of Family Education on the Psychophysical Development and Socialization of a Child with Intellectual Disabilities / Svitlana Mykhalska, Svitlana Myronova, Maryana Buinyak

341 – 348 Формиране на професионални компетентности в процеса на университетската подготовка на студенти социални педагози и социални работници [Formation of Professional Competences in the University Preparation Process of Students of Social Pedagogy and Social Workers] / Нона Глушкова / Nona Glushkova

349 – 362 Organizatıon of Developmental Training in Preschool Educational Institutions / Sharafat Bakhishova

363 – 370 Humane Education – Benefits and Challenges / Anna Arnaudova-Otouzbirova

371 – 381 Съвременни подходи за управление на стреса в училищната организация [Modern Approaches for Stress Management in the School Organization] / Мирослав Терзийски / Miroslav Terziyski

419 – 424 Съвременната българска литература за деца и формирането на умения за четене с разбиране в начална училищна възраст [Contemporary Bulgarian Children’s Literature and the Formation of Reading Comprehension Skills in Primary School Age] / Нели Иванова /

Neli Ivanova

425 – 435 Платформа за взаимопомощ на учители и училища [Platform for Mutual Assistance of Teachers and Schools] / Мария Гайдарова / Maria Gaydarova

436 – 455 Нагласи на студенти за произхода на вируса, причиняващ COVID-19, и ваксинирането срещу него [Students’ Attitudes towards the Origin of the Virus Causing COVID-19 and Vaccination against It] / Валери Стоянов / Valeri Stoyanov

456 – 467 Teachers’ Attitudes about Teaching and Learning Mathematics /

Aleksandra Mihajlović, Emina Kopas-Vukašinović, Vladimir Stanojević

468 – 484 Образователна подкрепа на деца в резидентна грижа в условията на електронно обучение (приложни аспекти) [Educational Support for Children in Residential Care in e-Learning Conditions / Юлиана Ковачка / Yuliana Kovachka

485 – 500 Хуманистични аспекти на чуждоезиковото педагогическо взаимодействие във висшето медицинско училище по време на пандемия [Humanistic Aspects of Foreign Language Pedagogical Interaction at the Higher Medical School during a Pandemic] / Теодора Вълова / Teodora Valova

501 – 514 Students` Activities in the Digital Environment / Tatiana Shopova

515 – 529 Education 4.0 – the Change of Higher Education Institutions and the Labour Market / Gergana Dimitrova, Blaga Madzhurova, Stefan Raychev, Dobrinka Stoyanova

530 – 541 Диагностика и методика за оптимизиране на физическата дееспособност на 10-годишни ученици [Diagnosis and Optimization of the Physical Capacity of Students of Primary School Age] / Мартин Маргаритов / Martin Margaritov

571 – 587 Модел на образованието на бъдещето [Model of the Future of the Education] / Наталия Витанова / Natalia Vitanova

588 – 596 Oбразованието в дигитална среда – резултати, оценки, изводи [Education in Digital Environment – Results, Evaluations, Conclusions] / Костадин Паев / Kostadin Paev

597 – 610 The Technology of Development of Communicative Culture of Elementary School Teachers / Mariia Oliiar, Nataliia Blahun, Halyna Bilavych, Nataliia Bakhmat, Tetyana Pantyuk

611 – 621 Изследване на детската рисунка като процес [Investigation of Children’s Drawing as a Process] / Бисер Дамянов / Biser Damianov

622 – 631 Приобщаващото образование в началната образователна степен за ученици с нарушения от аутистичния спектър [Inclusive Education of Students with Autism Spectrum Disorder in Primary School] / Величка Косева, Генчо Стоицов / Velichka Koseva, Gencho Stoitsov

633 – 647 Супервизията в социалнопедагогическата работа на специалисти с деца и ученици [Supervision as Professionals Social-Pedagogical Mean in their Work with Children and Students] / Яна Станева / Yana Staneva

648 – 662 Влияние на обучението от разстояние в електронна среда върху някои аспекти на стиловете на учене при учениците от горна училищна възраст [The Impact of the Online Distance Education’s Specifics on Some Aspects of the Learning Styles of High School Students] / Биляна Гъркова / Bilyana Garkova

663 – 673 Публично-частното партньорство като отговор на предизвикателствата в образователния сектор [Public-Private Partnership as Answer to the Challenges in the Educational Sector] / Офелия Кънева /

Ophelia Kaneva

720 – 729 Communication Competence of Teachers in Contemporary Educational Pedagogical Work / Mirko Miletic, Marko Djordjevic

730 – 738 Модел на училищна готовност [Model of School Readiness] /

Ася Велева / Asya Veleva

739 – 747 Резилиентността и предизвикателствата в нашето съвремие [Resilience and Challenges in the Present Day] / Боряна Иванова / Borjana Ivanova

748 – 763 The Relationship‘ Emotional Identification – Individual Social Behavior’ in Hearing Impaired Children Integrated into a General Education Environment / Diyana Georgieva

764 – 778 Педагогическо предметно знание в природонаучното образование: трудности по органична химия [Pedagogical Content Knowledge in Science Education: Difficulties in Organic Chemistry] / Александрия Генджова, Нина Маркова, Калин Чакъров / Alexandria Gendjova, Nina Markova, Kalin Chakarov

779 – 790 Teacher-Parent Relationships, Forms of Communication and Factors that Affect Them / Alexander Loziak

791 – 800 Modern Practice of Using Interactive Forms and Methods of Preventive Education of the Student Youth / Svitlana Surgova, Olena Faichuk

801 – 812 „Майсторските класове“ и ролята им за повишаване професионалната подготовка на бъдещите педагози [“Master Classes” and their Role in Increasing the Professional Training of Future Teachers] /

Йорданка Николова / Yordanka Nikolova

870 – 885 Гледни точки за лидерството в съвременното училище и

детска градина – резултати от емпирично изследване [Perspectives of Leadership in the Modern School and Kindergarten – Results of Empirical Research] / Снежанка

Добрева / Snezhanka Dobreva

886 – 895 Gender Differentiation in the Management of General Secondary Education Institutions / Nadiia Vientseva, Olga Starokozhko

896 – 913 Изследване на основна глаголна лексика в български език при ученици в начален етап на обучение чрез онлайн игри [Research on the Basic Verbal Vocabulary in Bulgarian for Students in the Initial Stage of Education through Online Games] / Мария Тодорова, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова / Maria Todorova, Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova

914 – 925 Насоки за повишаване ефективността на подготовката за реагиране при бедствия и първа помощ в системата на училищното образование [Directions for Increasing Efficiency of First Aid and Disaster Response Training in Schools] / Даниела Балева / Daniela Baleva

1032 – 1043 Integrating Intercultural Education in the Primary School Curriculum /

Bujar Adili, Sonja Petrovska, Gzim Xhambazi

1044 – 1052 Identifying Students’ Level of Psychological Well-being Amidst the COVID-19 Pandemic / Aislu Akisheva

1053 – 1063 Нагласи на бъдещите детски учители към STEM подхода [Attitudes of Future Kindergarten Teachers towards the STEM Approach] /

Наталия Павлова, Михаела Тончева / Nataliya Pavlova, Michaela Toncheva

1064 – 1068 Агресията у детето през призмата на бихевиоризма (Кратък теоретичен анализ) [The Child Aggression through the Behaviorism View (Brief Theoretical Analysis)] / Донка Никова / Donka Nikova

1069 – 1085 Превантивни дейности на комисиите за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни [Preventive Proceedings of Commissions for Combating of Anti-social Acts among Under Age and Minor People] / Любка Атанасова / Lyubka Atanasova

RIGHTS OF THE CHILD / ПРАВА НА ДЕТЕТО

687 – 697 Съвременни европейски тенденции в методиката за развитие на личностни компетентности в областта на правата на детето [Contemporary EuropeanTendencies in Methodics of Development of Personal Competences in the Children`s Rights Area] / Сийка Чавдарова-Костова / Siyka Chavdarova-Kostova

698 – 710 Přemysl Pitter (1895 – 1976) – European Humanist and Child Rescuer / Jiří Prokop

711 – 719 Културата по правата на детето – необходим елемент на професионалната компетентност на учителите на XXI век [Children’s Rights Culture – a Necessary Element of the Professional Competence of the 21st Century Teachers] / Вяра Гюрова / Viara Gyurova