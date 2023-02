Дисциплинарната парадигма на Джон Лок

Проф. д-р Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.01

Резюме. В тази статия е направен опит да се опишат възгледите за дисциплината на Джон Лок. Накратко са представени автобиографията и педагогическите му възгледи…

Концепция за детето и детството в новата педагогика

Доц. д-р Милка Терзийска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.02

Резюме. Целта на настоящата статия е да представи възгледите на представителите на движението за ново възпитание за детето и неговото възпитание и образование…

Електронното обучение в контекста на продължаващата квалификация на държавните служители

Доц. д-р Благовесна Йовкова, проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.03

Резюме. Повишаването на професионалната квалификация на служителите в българската държавна администрация несъмнено е приоритет на всички заинтересовани страни в процеса: човешки ресурси, образователни институции, правителство, държавни администрации…

Fairy Tales in the Education on Children’s Rights

Prof. Dr. Viara Gyurova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.04

Abstract. The topic of children’s rights, their understanding and assimilation by children and adults is among the main topics in civic education…

Модел за изследване на организационната култура при обучение в мултикултурна образователна среда

Доц. д.н. Йосиф Нунев

Педагогически колеж – Плевен

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.05

Резюме. Настоящото изследване е посветено на не особено популярната и често подценявана у нас тема за подобряване на организационната култура в училищното управление с фокус към работата в мултикултурна образователна среда…

Позициониране на социалния педагог в превенцията на отпадането от училищно образование

Д-р Калоян Дамянов

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.0

Резюме. Настоящата статия е провокирана от проведено собствено теренно изследване с основна цел установяване влиянието на социалнопедагогическата подкрепа по отношение отпадането от училищно образование, провеждана от помагащи специалисти, като педагогически съветници, училищни психолози и ресурсни учители…

Една система за формиране на срочна и годишна оценка по математика и информационни технологии

Д-р Иванка Марашева-Делинова

Частно средно училище „Увекинд“

Д-р Емил Делинов

„Телетек Груп“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.07

Резюме. Настоящата статия разглежда една система за точково оценяване на ученици по математика и информационни технологии и превръщането на точките в срочна и годишна оценка…

Социални функции на неформалното образование и добавената стойност в развитието

Доц. д-р Силвия Върбанова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.08

Резюме. В статията се обсъждат същностните характеристики на социалните функции на неформалното образование в съвремието…

Фотографията в подготовката на студентите по програма „Еразъм“ – към деформализация и утвърждаване на взаимодействието между формално и неформално образование

Доц. д-р Владислав Господинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.09

Резюме. Статията разглежда различни аспекти във връзка с курса „Фотография и педагогика“, провеждан със студенти по Програма „Еразъм“…

Младежи и образование – измерения, приоритети и перспективи в България и Европейския съюз

Цветелина Раденкова

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-1.10

Резюме. В статията се анализират особености на младежите като специфична целева група и движението им между базовите образователни измерения – формално, неформално и информално образование…

Ценно помагало по български език за деца с друг семеен език

Доц. д.ф.н. Огняна Георгиева-Тенева

Нов български университет

Ценен пътеводител в света на приказките

Доц. д-р Илка Бирова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

