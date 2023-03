Януш Корчак и правата на детето днес през погледа на учителите

Доц. д-р Божидара Кривирадева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.01

Резюме. Един от основните радетели за създаването на международен документ, гарантиращ правата на децата, като специална уязвима група, е полският лекар и педагог Януш Корчак.

Темата за Януш Корчак и правата на детето в обучението на бъдещите педагози

Доц. д-р Цвета Делчева

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.02

Резюме. Очакванията към съвременното висше училище са да бъде адекватно на потребностите на младите хора от знания, свързани с реалния живот…

Stefania Wilczyńska – the woman behind Korczak!?

Dr. Agata Skalska

University of Applied Sciences, Düsseldorf (Germany)

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.03

Abstract. Stefania Wilczyńska was the main educator of the orphanage run by Janusz Korczak (Henryk Goldszmit 1878 – 1942) as director from 1912 – 1942. Unlike Korczak, Wilczyńska only produced a few writings, which are only available in Polish…

Ученическият съвет и правата на децата в 107. основно училище „Хан Крум“ – София

Данко Калапиш

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.04

Резюме. Настоящата статия има за цел да представи историческото развитие на ученическото самоуправление и сегашната му дейност в 107. ОУ „Хан Крум“…

Преживяван бърнаут, бораут и мобинг от учители в детски градини и училища в условията на COVID-19 кризата

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.05

Резюме. В статията са представени резултатите от изследване на 800 учители 339 от детски градини и 461 от училища…

Intonation and Children with Emotional and Behavioral Problems

Dr. Katerina Zlatkova-Doncheva, Assoc. Prof.

Dr. Vladislav Marinov, Assoc. Prof.

St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.06

Abstract. The study analyzes the role of intonation in communication with children with emotional and behavioral problems…

Теоретичен модел за формиране на медийна грамотност чрез извънкласни форми на работа на ученици в етапа I – IV клас

Гл. ас. д-р Златина Димитрова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.07

Резюме. Статията представя авторски теоретичен мoдел за формиране на медийна грамотност чрез извънкласни форми на работа на ученици в етапа I – VI клас…

Дидактически аспекти на графичното моделиране в обучението по физика

Доц. д-р Христина Петрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Христина Атанасова

Средно училище „Черноризец Храбър“ – Пловдив

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.08

Резюме. Във фокуса на вниманието на статията е графичното моделиране в обучението по физика. Представена е спецификата на графичните модели: физични графики, термодинамични диаграми, вектори, силови линии, осцилограми, компютърни графични модели и други…

Special Education Teacher Profession in the Czech Republic

Dr. Lukáš Stárek

Univerzita Jana Amose Komenského – Praha (Czech Republic)

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.09

Abstract. The expert contribution brings knowledge not only about the special education profession itself, but also describes important competencies that are crucial for the performance of the special education profession in the Czech Republic…

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване с помощта на Scratch

Гл. ас. д-р Вилислав Радев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.10

Резюме. Статията е посветена на прилагане на информационните технологии при създаване на обучителни игри за придобиване на нови знания в началното училище…

Advantages of Using Geogebra Software when Examining the Flow and Drawing a Graph of a Function

Dr. Elena Gelova, Assist. Prof.

Dr. Mirjana Vitanova, Assist. Prof.

University “Goce Delcev” – Stip (North Macedonia)

https://doi.org/10.53656/ped2023-2.10

Abstract. For a long time, the term function has been treated as a mandatory topic in mathematics curricula around the world. It aims to emphasize the importance of this topic of mathematics in higher education, at technical faculties…

