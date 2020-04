Резюме. Настоящата статия има за цел да разкрие същността и важността на „Образование 4.0“ в днешно време и проекциите на трансверсалния подход за формиране на знания, умения и отношения в предучилищното образование. Налице е необходимостта от актуализиране на възпитателно-образователния процес в детската градина и прилагане на интердисциплинарното обучение като основа за формиране на важни компетентности за развитие на потенциала на всяко едно дете. Влиянието на „Образование 4.0“ дава своето отражение върху цялостната организация на работа в детската градина и в тази връзка е необходимо да се създават условия за нейното трайно присъствие чрез прилагане на различни стратегии на преподаване. Трансверсалните проекции в този случай е необходимо да се трансформират чрез всичките 7 образователни направления в областта на организацията и управлението на средата в занималнята, включване на родителите и представителите на семейната общност, преодоляването на стереотипи и предразсъдъци, планирането на дейностите, използването на интерактивни методи и дигитални технологии на работа.

Ключови думи: oбразование 4.0; аспекти на трансверсалните умения; компетентностен подход; тематично обучение; предучилищно образование

Емил Бузов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж, Плевен

Резюме. В настоящата разработка са очертани основните етапи при проектиране (дизайн) на електронен курс за дистанционно обучение. Тя е базирана на добрите световни практики в тази област и е съобразена с Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма за обучение във висшите училища (2004) и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Основната цел е да се предложи примерен вариант (модел) за разработване на електронен курс, който би могъл да се използва от университетските преподаватели за обучение на студенти в дистанционна форма от различни специалности на ВТУ. Дизайнът е изграден на принципите на конструктивисткия подход към обучението. За създаване на дистанционния курс се използва платформата за електронно обучение Moodle, която предоставя добри възможности за педагогическа комуникация, реализиране на съвместни онлайн учебни дейности и отдалечен достъп до множество ресурси.

Ключови думи: дистанционно обучение; дизайн на онлайн курс

Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Резюме. Обект на настоящото изследване е допълнителната форма за педагогическо взаимодействие – ателие. Анализира се активността на детето от предучилищна възраст в условието на ателието, където детето е в ролята на изследовател и откривател на многообразието в околната среда. В организационен план това би означавало работа в екип, в малки групи „кооперативно учене или учене чрез сътрудничество“ с акцент върху методи като: експериментиране, елементарни опити и разновидностите на феномена игра. Очертават се фазите и етапите на педагогическо взаимодействие в примерен технологичен модел за развитие на ателието в ПУВ. Теоретичното изложение се допълва с проекти на ателиета за ориентиране на детето от предучилищна възраст в здравословна и социална среда, посветени на физическо, психическо и социално здраве.

Ключови думи: ателие; откривателска наука; дейност и изследователска дейност на детето в предучилищна възраст; експериментиране; елементарни поуки

Биляна Калоферова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. В статията се разглежда проблемът за равнището на формираност на здравната култура на учениците въз основа на локално емпирично изследване в конкретна училищна среда по различни компоненти. Подчертава се значимостта на здравето за правилното функциониране на човешкия организъм. Посочват се различни инициативи в тази насока на национално и европейско равнище. Идентифицират и се анализират две основни характеристики на здравната култура на учениците: познавателната и поведенческата. Привежда са многообразие от доказателства, събрани по емпиричен път, въз основа на самооценка на анкетираните по отношение на водения от тях здравословен начин на живот. Разкрива се ролята на различни източници за здравна информация, като се предоставя възможност на учениците сами да ги ранжират и оценят по отношение на тяхното влияние върху начина им на живот. Формулират се изводи и препоръки по проблема.

Ключови думи: здраве; здравна култура; промоция на здравето; студенти

Маринела Грудева, Никол Донева

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Резюме. В статията се анализират някои от най-лошите съвременни практики, прилагани в живота на децата, представени от тяхна гледна точка. Настоящата статията е част от поредица авторски статии, посветени на съвременните деца и важните периоди и дейности в техния живот, а именно: подготовката за тяхното зачеване, зачатие, бременност, раждане, отглеждане, възпитание и обучение.

Ключови думи: лоши практики; етика; детски гласове; асистирана репродуктивна технология; осеменяване; инвитро оплождане; ембриони; морални ценности; семейство; родителство; преподаване; четвърти триместър; подготовка за естествено зачеване

Светослава Съева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Резюме. Приобщаващото образование е успешно, когато осигурява качествено академично и социално приобщаване на всички обучаеми. Анализът в контекста на тези два типа приобщаване е изключително ползотворен в посока на политиките и практиките спрямо деца и ученици, които са отпаднали от образователната система. В статията е представен универсалният дизайн за обучение като една възможна учебна рамка на приобщаващото образование, която позволява персонализиране на обучението в зависимост от индивидуалните образователни потребности и стил на учене на обучаемите. Направен е сравнителен анализ на компонентите в традиционна учебна програма и в учебна програма, създадена по рамката на универсалния дизайн на обучение. Анализирани са възможностите за приложение на универсалния дизайн за обучение съобразно действащата в момента Наредба за приобщаващо образование от 2017 г. в България.

Ключови думи: универсален дизайн за учене (UDL); приобщаващо образование; педагогическа подкрепа

Евгения Тополска

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

Резюме. Статията представя модел за изграждане на саморегулативно здравно поведение при деца в предучилищна и начална училищна възраст, конкретно в периода 6 – 7/10 – 11 години. Проследява се логиката на взаимоотношенията „саморегулативно здравно поведение – детско здраве“ при регулиращата роля на психиката. Анализират се социалната предзададеност и резултативният характер на поведението, като изискващи структурирана и функционираща по определен начин контекстуална среда, в съответствие с нормативната регулация на здравното и природонаучното образование в предучилищната и началната училищна възраст. Дизайнът на средата се основава на прилагането на когнитивни, метакогнитивни и мотивационни стратегии за саморегулативно учене съобразно теоретичните постановки на B. Zimmerman. Привеждат са примери за илюстрация на влиянието им върху процесите: поставяне на цели, стратегическо планиране, самонаблюдение, самоконтрол и рефлексия като базис за изграждане на саморегулативното здравно поведение при децата.

Ключови думи: саморегулиращо се здравословно поведение; контекстуална среда, стратегии за саморегулирано обучение; здраве на децата

Светлана Ангелова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

Портфолиото на ученика през погледа на бъдещите учители

Резюме. През последните години процесът на преосмисляне на системата за оценяване постиженията на учениците продължава в световната педагогика, тъй като оценяването е един от основните компоненти на образователния процес. Съвременният учител е в търсене на нови методи и средства, с които да създаде благоприятни условия за стремеж към самообразование, самопознание, развитие на мотивацията и формиране на ключови компетентности на личността на ученика. Използването на портфолиото дава възможност за оценка не само на продукта, но и на процеса на учене. То позволява на родители и учители да се информират за развитието на учениците по начин, невъзможен с другите типове оценяване. В статията се представят резултати от проведено анкетно проучване относно използването на портфолиото в процеса на оценяване постиженията на учениците.

Ключови думи: портфолио; образование; oценяване

Силвия Тодорова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

За сексуалното възпитание в резидентната услуга за деца – център за настаняване от семеен тип

Резюме. Статията представя някои основни аспекти на сексуалното възпитание при деца и младежи, настанени в социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване на деца и младежи. Разгледани са нормативните регулативи, които определят насоките на сексуалното възпитание в тези услуги, и са представени резултати от анкетно проучване, проведено сред персонала на три центъра на територията на община Велико Търново. Обоснована е нуждата от провеждане на системни занимания, свързани със сексуалните въпроси, именно поради уязвимостта на децата и младежите и ситуацията на риск, от която са изведени. Акцент е поставен върху формирането на сексуална култура и провежданото сексуално възпитание в резидентната услуга, както и трудностите пред персонала при провеждане на беседи и занимания по разглежданите въпроси.

Ключови думи: сексуално образование; грижи за жилищата; семеен дом; деца; млади хора

Мариела Тодорова-Колева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Ролята на туризма за оптимизиране на двигателния режим при студентите в област Враца

Резюме. Статията има за цел да предложи възможности в областта на туризма като добра физическа подготовка на студенти. Приоритет на часовете по физическо възпитание и спорт са развитието на волевите качества, като дисциплинираност, търпеливост, активност, инициативност, настойчивост, решителност. В статията са представени актуални данни, получени чрез анкетно проучване, свързано с провеждането на туризъм в часовете по физическо възпитание и спорт при студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца.

Ключови думи: студенти; физическо възпитание и спорт; туризъм

Мая Гергова-Чучкова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Games and Competitions to Transform an English for Specific Purposes Class into Ctudent-Centered

Abstract. The article addresses the problem of using games and competitions to transform traditional teacher-centered English for Specific Purposes (ESP) class into student-centered. The basic features of games are distinguished: following rules, getting immediate feedback and achieving a goal. Gamification is defined as a process of using games in education aimed at bringing democracy into educational environment and achieving better learning results by motivating students. The characteristics of teacher-centered and student-centered models are discussed in the article. Detailed descriptions of games and competitions are provided, the guidelines of introducing gamification in an ESP class are outlined. The author comes to the conclusion that gamification of education, aiming at achieving better learning results and employability of graduates, is effective if properly applied.

Keywords: competition; English for Specific Purposes (ESP); game; gamification; student-centered

Oksana Chugai

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute – Kyiv (Ukraine)