ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

The Development of Managerial Creativity of Future Heads of Preschool Education in a Higher Educational Institution

Abstract. In the current conditions of development of preschool education in Ukraine, focused on the world and European educational standards, the professional quality of heads of preschool education such as managerial creativity is of great importance, updating of which in management activity will make it possible to make effective, non-standard managerial decisions, ensure the work of preschool educational institutions in the regime of development, not functioning and condition the high quality of preschool education and successful development of every child of preschool age. However, in the practice of local preschool education, there is a shortage of managerial creativity among the heads of preschool education. Therefore, the study of peculiarities of the development of this quality among future heads is the aim of our research that will help to develop and use a system for the development of managerial creativity in the context of university education and independent student activity.

Keywords: heads of preschool education; managerial culture; managerial creativity; educational process; higher educational institution

Tatyana Ponomarenko, Liudmyla Kozak

Kyiv University (Ukraine)

Lyubomira Popova

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Kонцептуални модели за разработване на познавателни онлайн игри в областта на културното наследство

Резюме. Новите стратегии за преподаване и обучение са насочени към разработването и внедряването на работещи методи на учене и сценарии за по-добро разбиране на учебното съдържание с ангажиране на учащите в по-активно участие по време на възприемането на знанието. Добри образователни резултати се постигат чрез използване на методи като разказване на истории (storytelling), разбиране чрез проектиране (understanding-by-design), познавателни видео и онлайн игри, учене чрез създаване (learning-by-authoring) и/или комбинации от тях, когато се имат предвид нуждите и желанията на конкретния обучаем, а различните цифрови ресурси (културни, исторически, енциклопедични и т.н.) се използват контекстно за целево обучение. Настоящата статия представя няколко концептуални модела за разработване на познавателни онлайн игри в областта на културното наследство.

Ключови думи: сериозни игри; gamification; древна история и цивилизация; методи за електронно обучение; културно наследство

Детелин Лучев, Десислава Панева-Мариновa, Радослав Павлов

Институт по математика и информатика – БАН (България)

Гита Сенка

Латвийски колеж по култура и информатика (Латвия)

Лилия Павлова

Лаборатория по телематика – БАН (България)

Развитие на инициативност при деца и младежи с тежки нарушения в резидентните услуги

Резюме. Настоящата статия е насочена към изследване въпросите за подкрепата на деца и младежи с тежки увреждания в резидентните услуги в България. Предложен е кратък анализ на видовете подкрепа, разписан в нормативната база и съотнесен с данни от научни изследвания. Представени са резултати от експериментално взаимодействие, включващо апробиране на Програма за групова работа в разглежданите услуги. Предвид спецификите на целевата група, използваният за регистриране на резултатите метод е прякото наблюдение. Проследени са показателите „инициативност в дейностите“ и „инициативност в общуването“. Основни изводи са: повишаване на инициативността за групата, като цяло; понижаване на инициативността в общуването за по-голяма част от участниците.

Ключови думи: деца и младежи с увреждания; инициативност; резидентни услуги; алтернативна комуникация

Десислава Попова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

The Management of the Kindergarten – Young Teachers of Children as a Manager Resource

Abstract. The job of a manager dealing with young specialists, kindergarten teachers, seen as a significant part of the management of human resources as well as strategic management, gives the manager challenges which are considered a risk and precaution for the attractive image of the kindergarten. The hereby presented regional study attempts at encompassing the specific and complex management by means of three categories which are essential for it – subjects – directors, young teachers and graduated unemployed teachers. It is using the SWOT-analysis of the results of the survey that the managerial estimate upon the contribution of young specialists to the mission of teachers is seen. The focus group consists of ten directors – managers and realizes the simultaneous method of Brainstorming to generate new ideas to attract qualified young specialists. An interview and work in the focus group have been realized in the course of a survey on the self-assessment of sixteen young teachers concerning their “start” as educators and relating to two problems – recruitment and selection of teachers. An official survey of the Employment Agency and a survey among nine graduated unemployed young teachers of children who have completed their education during the last four years (2011 – 2014) analyze the potential of a “reserve” of pedagogical staff.

Keywords: management; manager estimate; young specialists; kindergarten; recruitment and selection of staff

Slaveyka Zlateva

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

Междупредметните области и българският фолклор в обучението по музика в началното училище

Резюме. Музикалното възпитание и обучение имат безспорно влияние в процеса на цялостното формиране на личността. Тематичен акцент в учебното съдържание по музика е българският музикален фолклор. Очертаването и осмислянето на интегративните връзки с останалите учебни предмети е необходимо за изграждането на продуктивен познавателен процес, съхранението и стимулирането на интереса към българския фолклор. Интегралният подход развива потенциала на учениците и ги мотивира за по-задълбочено изучаване на предметите.

Ключови думи: интегративна технология; български фолклор; музикално образование; междупредметни връзки

Жана Колева

Тракийски университет – Стара Загора

СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

Reading Comprehension – a Problem for the Pedagogical Students

Abstract. The article raises the question of the reading literacy of the pedagogical students, future teachers in the initial stage of the primary-school education. It is a natural continuation of a study on the reading literacy of mature students who have crossed the threshold of the higher school. The skills to read and interpret scientific texts related to the work of the future teacher are discussed. Their skills for tabular presentation of text information, as well as the skills for its interpretation according to the PISA levels are also studied. Correlations are sought at the high levels of understanding related to the analysis and subsequent reflection on a given text.

Keywords: reading comprehension; scholarly text; PISA; pedagogical students

Tanya Borisova

Trakia University (Bulgaria)

Отказът от образование в съвременното общество на знанието

Резюме. Статията разкрива причините за отпадане на ученици от образователната система. Обект на изследването е отпадането от училище. Предмет на изследването са причините за отпадане от училище. Методи на изследване: контент анализ, анкета, статистически методи за обработка на получените данни. Проведено е изследване с 270 ученици от основната и от средната образователна степен на училища в област Стара Загора. Резултатите посочват, че значим дял заемат образователните причини за отпадане от училище. Учениците извеждат на водещи позиции сред тези причини лошата дисциплина в учебните часове, сложното учебно съдържание включено в училищните учебници, неразбираемото преподаване на някои учители.

Ключови думи: образование; отпадане от училище; образователни причини за отпадане от училище

Мария Тенева

Тракийски университет – Стара Загора

Фактори на удовлетвореността на началните учители от професионалната дейност

Резюме. Цел на изследването е да се проучи удовлетвореността от професионалната дейност на учители от началния етап на основната образователна степен. В изследването участват 232 начални учители, които преподават различни учебни дисциплини от I до IV клас. Приложен е модифициран вариант на въпросник, съдържащ 22 айтема, насочени към удовлетвореността от учителската професия. Използвани са математико-статистическите методи алтернативен анализ, вариационен анализ, факторен анализ по метода на главните компоненти, коефициенти Ман-Уитни и Крускал-Уолис, корелационен анализ. Резултатите показват, че с най-високи стойности за удовлетвореността на началните учители са показателите: размер на отпуските, взаимоотношения с колеги, взаимоотношения с ръководство и с родители. Статистическият анализ очертава някои значими корелации между различните фактори на удовлетвореността на учителите. Резултатите от изследването разкриват основните предпоставки за подобряване на условията на труд и на социалната среда на учителите в началното училище в страната.

Ключови думи: начални учители; удовлетвореност; професия; фактори; взаимодействие

Веселина Иванова

Тракийски университет – Стара Загора

Елеонора Милева

Национална спортна академия „Васил Левски“

Невронауки в обучението на студенти по специална педагогика

Резюме. Подготовката на студентите по специална педагогика в последните години е ориентирана по посока на отчитане значимостта на постиженията на невронауките. Това внася своя дял в съдържателния конструкт на учебните планове и програми. Спецификата на специалната педагогика като медико-педагогическа наука извежда имплицитното присъствие на невронауките при изследване на обекта ѝ. С цел проучване информираността на работещите в сферата на специалната педагогика бе реализирано анкетно анонимно изследване относно приложимостта на невронауките и вписването на постиженията им в непосредствената педагогическа дейност. Резултатите от анализа на анкетите ясно подчертават, че съществува информираност за приложението на невронауките в най-общ план, но конкретиката относно структурирането на поднесените нови знания с цел оптималното им усвояване върху базата на концепции и практически постижения, далеч не покриват реалната приложимост и предмет на изследване на тази интердисциплинарна наука.

Ключови думи: образователни невронауки; невропедагогика; специално образование; невропластичност; невронни връзки; сензитивни периоди

Митко Шошев

Тракийски университет – Стара Загора

Практики на взаимодействие между родители и специалисти за работа с деца в контекста на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование

Резюме. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му в образователния процес се прилага разнообразие от дейности за въздействие и подкрепа. Стандартът за приобщаващо образование налага формирането на екипи за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището. Привличането на родителите или на лицата, полагащи грижа за детето, за осъществяване на дейностите по подкрепа на личностното развитие на детето гарантира добрите резултати от прилагането на този вид дейност. Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в училището. В контекста на идеята за приобщаващото образование се представя разработен от автора механизъм за практическо обучение за работа с родители за нуждите на обучението на студенти от педагогическите специалности, в частност от специалност „Социална педагогика“. Формират се компетенции за работа в екип (в междуинституционални екипи за цялостна подкрепа и грижа и като способност да работят с колегите си ефективно) и в мрежа, необходими в бъдещата им професионална реализация като педагогически съветници или социални работници.

Ключови думи: приобщаващо образование; родители; обучение; обща подкрепа; екипът

Цвета Делчева

Тракийски университет – Стара Загора

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Language Learning in a Nation under Transition

Abstract. This study investigates some features of language learning in countries in transition, focusing on Kosovo and South-East European areas and viewing the process in relation to language learning culture before. Understanding that language teaching is not a task pertaining to a teacher of language and literature, but to the whole school system, and intersubjective thinking began to produce their effects especially from the fall of the Berlin Wall and thereon, in almost all South-East Europe countries in transition. Kosovo was one of the countries affected by a transitional atmosphere in which introduction of different methods and techniques in the classroom were not only being seen as a need, but as a must. The present paper aims to argue that language learning and teaching, especially in countries that are going through a transition process, represents a very important challenge in terms of inputs and outputs of the system of education of today’s society.

Keywords: language; learning; transition; method; Kosovo; teacher; student

Xhavit Beqiri

University of Pristina (Kosovo)

КНИЖНИНА

Съвременни аспекти на гражданското образование

Неминска, Р. (2018). Съвременни аспекти на гражданското образование.

Стара Загора: Тракийски университет. ISBN 978-954-338-144-9

Юлия Дончева

Русенски университет „Ангел Кънчев“

ГОДИШНИНА

Талантлив педагог и културен деец (110 години от рождението

на Борис Десев)

Резюме. Представени са животът и делото на самобитния творец и педагог Борис Десев. Ярко са очертани израстването и утвърждаването му като културен, просветен и библиотечен деец. За признанието на педагогическия талант и високия социален престиж на този ерудиран специалист по библиотекознание са приведени свидетелства, съдържащи се в отзиви и публични оценки за него от колеги, студенти, последователи.

Ключови думи: талант на възпитател; библиография; творческа личност

1) Севда Чобанова, Любен Десев

1) Исторически музей – Пирдоп