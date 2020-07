ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Нагласи на педагогическите специалисти към вариантите на реализиране на алтернативни образователни идеи и подходи в съвременен български контекст

Резюме. През последните години у нас се наблюдават както интерес и подкрепа, така и примери за осъществяването на практика на различни алтернативни образователни идеи и подходи. Един от тези варианти е и дейността на алтернативните училища. Тя несъмнено привлича вниманието на специалистите в областта на образованието. В статията се представят резултатите от проучване на нагласите на педагогическите специалисти към перспективите, които обучението по алтернативни образователни програми разкрива в процесуален и в съдържателен план. Потърсени са и оценките за предоставяните възможности за мотивиране на учащите за учене, за създаване на подкрепяща учебна среда, за изграждане на позитивни взаимоотношения между съпричастните към процеса лица.

Ключови думи: алтернативно образование; алтернативни образователни идеи; алтернативни образователни подходи; нагласите на учителите

Биляна Гъркова

Софийски университет „Св. Кирил Охридски“

Оценяването на интеркултурната компетентност – инструмент за повишаване на конкурентоспособността и самопознанието

Резюме. Значението на изучаването на интеркултурната компетентност (ИКК) нараства поради широкомащабното влияние на глобализацията върху човешкото общество. Не е без значение за академичните и професионалните среди да се знае обаче, че само високите нива на ИКК могат да доведат до истински интеркултурен диалог и конкурентоспособност. ИКК започва с осъзнаването на разликите в културите, но се развива към все по-пълно възприемане на хората като уникални същества със собствен културен репертоар, който оцветява тяхното възприемане и поведение при всяка ситуация. По тази причина оценяването на нивото на постигната ИКК е от съществено значение. Настоящата статия прави преглед на различни гледни точки и анализира модел за оценяване, който е подходящ не само за оценка, но и за разработване на обучителни модули и програми във ВО, необходими за формиране на високи нива на ИКК.

Ключови думи: оценка на ИКК; междукултурни компетенции; междукултурно образование

Елена Благоева

Нов български университет

Системи от ценности в образованието. Aксиотопика

Резюме. Концептуалните платформи в образованието и възпитанието стъпват върху основни ценностни модели, върху системи от ценности. За да можем обаче да обучаваме и възпитаваме в ценности, трябва да имаме видимост върху самата същност на ценностите и върху тяхната собствена система. Формулираме задачата за основаването на универсума на ценностите и за принципа на тяхното конституиране като висша реализация на човека. Аксиотопиката поставя проблема за ценностите в тяхната система и собствени места, топоси, в общия им универсум. Това търсене следва „априорното определяне на волята“ от И. Кант в „Критика на практическия разум“, но с цел да се формулира чистият аксиологичен принцип и оттук да получим таблица и ред на ценностите. Тя е основана върху безусловно ценното в категориалните полета на самите конституиращи човешкото искане ценности. Върху теорията за висшите мотивации на Е. Маслоу е изведено структуриране на областта на безусловно ценното в личностен и общочовешки план.

Ключови думи: образование; теория на ценностите; универсум на ценностите; аксиологичен принцип; таблица на ценностите; Кант; Маслоу

Силвия Кръстева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Сравнителен методически анализ на алтернативните буквари за първи клас

Резюме. В статията се представя сравнителен методически анализ на алтернативните буквари за първи клас, одобрени от МОН през 2017 г. Съпоставени са според: реда за въвеждане на буквите, наличие на урочни статии с дейности за реализиране на трите вида уроци по четене, представяне на буквите в азбучния ред и като групи според фонемната система в българския език.

Ключови думи: буквар за I клас; сравнителен методологичен анализ

Анна Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проучване на ученическите нагласи за агресията и нейните прояви в училище

Резюме. Настоящата разработка представя проучване на нагласите на ученици от гимназиален етап за агресията и техните познания по темата. В статията се разглеждат някои основни характеристики на агресията и нейните прояви в училище. Засегната е идеята за превенция и изграждане на толерантност в образователната среда. Предложено е анкетно проучване с 90 ученици от гимназиален етап за очертаване техните нагласи за агресията в училище и причините за нейните прояви. На базата на критичния анализ на резултатите от изследването са формулирани изводи и пре­поръки за възможен модел за практическа педагогическа интервенция с ученици за развитие и задълбочаване на социалните умения и компетентности, свързани със справяне с агресията и преодоляване на предизвикателното поведение в училище.

Ключови думи: агресия; училище; работа по социална педагогика; педагогическа намеса

Гергана Манева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Срещани трудности при четвъртокласниците при четенето с разбиране на непознат текст (сравнителен анализ)

Резюме. Статията е посветена на трудностите, изпитвани от учениците в IV клас при четенето на непознат текст, въз основа на който попълват тест, състоящ се от отворени и затворени въпроси. В изследването са включени четвъртокласници от два класа с цел да се направи съпоставителен анализ на резултатите, получени в хода на проведеното проучване. Експериментът показа, че учениците от експерименталната група поради системната работа с различни тестови варианти имат значително по-високи резултати от съучениците си от контролната група. Подобен факт за пореден път доказва, че подходящият подбор на упражнения, тестови задачи и текстове, достъпни за възрастта на учениците от съответния клас, в значителна степен подпомага както усъвършенстването на техниката за четене, така и възприемането, осмислянето и прилагането на прочетената информация на практическа основа посредством попълването на тестови въпросници от смесен тип. Затова в теста неслучайно са включени и въпроси, чрез които да изразят лично мнение, придържайки се към съдържанието на текста.

Ключови думи: четене с разбиране; работа с неизвестен текст; тест проверка

Ива Стаменова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Адаптацията на чуждестранните студенти медици към нова социокултурна среда

Резюме. В центъра на настоящата статия е въпросът за нивото и вида на адаптация на чуждестранните студенти медици (учещи в Тракийския университет) към новата социокултурна среда. След интерпретация на данните от изследването се получава следното разпределение според шест скали: адаптивност, конформност, интерактивност, депресия, носталгия и отчуждение. Обръща се внимание на четирите фази на адаптацията на личността към новата социокултурна среда. Отбелязва се, че социокултурната (междукултурна) адаптация е приспособяване на чуждестранните студенти към условията на новата социокултурна среда, т.е. към различни ценности, норми на поведение, традиции и ритуали. Докладът анализира как успехът на адаптацията се определя от утвърдени методи и техники, които помагат за постигане на социална и психологическа интеграция в чуждата култура, без да се губи културното наследство. Съществуват редица основни функции на междукултурната адаптация, които са споменати от автора. Изложени са и съществените фактори, определящи темпото на адаптация.

Ключови думи: адаптация; образование; чуждестранни студенти; социокултурна среда

Ивелина Ангелова

Тракийски университет – Стара Загора

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Teachers Attitudes about Integrated Approach in Teaching

Abstract. This paper deals with an integrated approach in the modern education system. First, we examine the theoretical starting points and the conceptual definition of integrative teaching. Through the results of theoretical and empirical research, we have looked into the advantages and pedagogical implications of the application of integrative teaching. The aim of the study was to investigate if and how primary teachers perceive the possibilities and outcomes of using integrated approach in class teaching. The sample of N=159 primary teachers was surveyed with the use of a questionnaire. The results show that primary teachers have positive attitudes about the effects of using an integrated approach in regard to the quality of teaching and learning outcomes. The participants who work 13 and more years, feel more confident about the concept of an integrated approach comparing to those who work less than 13 years. However, we have not found a statistically significant difference in individual items in regard to the degree of education and years of work experience. The findings suggest that more attention should be given to the initial teacher preparation programs and that teacher educators should find ways to incorporate integrated activities in both theoretical courses and practice.

Keywords: primary teachers; integrated approach; attitudes; quality teaching

Emina Kopas-Vukašinović,

Aleksandra Mihajlović,

Olivera Cekić-Jovanović

University of Kragujevac (Serbia)

The Development of Metacognitive Competence of Students of a Profile School in the Foreign Language Natural Science Educational Process

Abstract. In modern conditions, the government of Kazakhstan puts more emphasis on the training of specialists in the field of fundamental sciences, in the natural sciences, for the effective cooperation of Kazakhstan on the world stage. Due to profiled training, students can develop their abilities and choose the subjects they need, training in profiled classes allows the students to study majors in more depth. A person develops his cognitive activity through the formation of his personal picture of the world in his native language as the main cognitive images and forms the picture of the world of “another linguistic society” on the basis of his culture. In this article, we describe the methods and results of an experimental study to determine the development of metacognitive competence among the students of the preparatory department of Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages.

Keywords: foreign language education; metacognitive processes; natural science direction; profiled training

Madeniyet Akhmetova, Salima Kunanbayeva

Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages – Almaty (Kazakhstan)

Izka Derijan

South-West University “Neophyt Rilski” (Bulgaria)

КНИЖНИНА

За достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Янкова, Ж. (2019). Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“,

ISBN 978-619-202-513-7

Дора Левтерова-Гаджалова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“