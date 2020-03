УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Университетското педагогическо образование в България в началото на XXI век – състояние, проблемни области, перспективи

Резюме. В статията е представен анализ на развитието в българските висши училища на трите основни професионални направления в областта на висшето образование – 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по… Очертани са както основните силни страни в развитието на специалностите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, така и главните проблемни области, в които има нужда от подобряване на условията и съдържанието на обучението на педагогически специалисти за системата на предучилищното и училищното образование.

Ключови думи: обучение на учители; висше образование; акредитация

Сийка Чавдарова-Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Ресурси за самопроверка във виртуалния училищен кабинет по математика

Резюме. Представени са видове ресурси за самопроверка по математика във Виртуалния училищен кабинет по математика. Отдело са разгледани файлове и теми за самопроверка. Файловете за самопроверка са свързани с едностъпкови задачи за директно прилагане на определение, алгоритъм, свойство или с изследователски задачи. Представени са няколко модела за получаване на конкретни примери от даден вид задача. При ръчното управление са отделени няколко начина за посочване на конкретни стойности на параметрите за получаване на нов пример: чрез плъзгач-параметър, даване на конкретна стойност на параметър чрез въвеждане на число, преместване на обект, с което се променят измерения на елементите на фигура и др. Направени са илюстрации на автоматично генериране на примери за самопроверка чрез случаен избор от множество (множества) обекти. Представени са няколко модела за получаване на обратната връзка. Описана е структурата на част от темите за самопроверка, както и тези теми, в които се използват няколко технологии. Обсъдено е директното искане за поставяне на оценка от самопроверяващия се във връзка с формиране на умение за самооценяване. Ресурсите от миналите издания на онлайн състезанието „VIVA Математика с компютър“ са разгледани в контекста на самооценката. Изявена е обучаващата функция на самооценката чрез осигуряваната помощ във файловете. Посочено е засилването на мотивиращото значение, чрез контекста на изобразително изкуство или на реална ситуация, както и на сериозни игри. При създаване на дигиталните ресурси за самопроверка стремежът е да се осигурят разнообразие, простота на опериране, при възможност – създаване на игрова атмосфера, развитие и на дигитална компетентност, съвместно с математическа компетентност.

Ключови думи: дидактически инструмент; саморецензия; самооценка; сериозни игри; дигитална компетентност; STEAM

Тони Чехларова

Институт по математика и информатика

Българска академия на науките

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Просоциално поведение в полето на училищната социалнопедагогическа работа

Резюме. Целта на статията е да представи възможностите за стимулиране на просоциалното поведение като част от приложното поле на социалнопедагогическата работа в училищна среда. Ще разгледаме мястото на социалните норми, виртуалната реалност в съвременния контекст, както и някои основни постановки, свързани с просоциалното поведение. На тази основа ще представим пример за интегрирането им в социалнопедагогическата работа с ученици, който е основан на предложената от нас рамка за изграждане на нагласи за просоциално поведение, която може да бъде адаптирана в различна среда и групи.

Ключови думи: социална педагогика; просоциално поведение; училищна среда

Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Справяне с предизвикателното поведение при работа с деца в училищна и извънучилищна среда

Резюме. В настоящата статия са представени основните характеристики на предизвикателното поведение и е предложен възможен социалнопедагогически подход към справянето с него. Подходът е приложим в различен контекст и може да бъде използван ефективно както в училищна, така и в извънучилищна среда. Той отразява най-общо логиката при оказването на подкрепа на дете с емоционални и поведенчески затруднения и може да бъде използван вариативно. В публикацията предизвикателното поведение е представено като процес, в който педагогическите специалисти могат да се намесват чрез различни стратегии за превенция, интервенция и последваща подкрепа с цел той да бъде овладян.

Ключови думи: положителни подходи; физическа намеса; препоръчително поведение; емоционални и поведенчески затруднения; стратегии за управление на поведението

Цветослав Николов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Професор Димитър Мишайков – културно-просветни възгледи и образователна политика

Резюме. В статията са анализирани културно-просветните възгледи на проф. Димитър Мишайков и основните прояви на образователната му политика. Професор Димитър Мишайков е една от видните личности в новата българска история. Получил солидно за времето си образование в страната и чужбина, той се утвърждава като един от водещите университетски преподаватели и специалисти в областта на политикономията и статистиката. През 20-те години на ХХ век взема участие в управлението на страната като депутат от парламентарната група на Демократическия сговор и е министър на търговията, промишлеността и труда в третия кабинет на Андрей Ляпчев. В политическата си дейност се откроява като специалист със собствена и отлично аргументирана позиция. Повторното му участие в управлението на държавата е като министър на народното просвещение във втория кабинет на Георги Кьосеиванов. За краткото време, в което ръководи образователното министерство, той успява да осъществи приемственост в политиката на този ведомствен ресор, да отмени и коригира някои решения на предшестващите правителства, чрез което внася спокойствие в обществения и културно-просветния живот на страната. Проф. Мишайков реализира важни реформи в образованието, които съдействат за неговото развитие. Някои от културно-просветните му възгледи, свързани с патриотичното и гражданското възпитание на младежта, имат актуална значимост.

Ключови думи: културни и образователни възгледи; образователна политика; Министерство на образованието; държавно-гражданско образование; патриотично възпитание; реформи в образованието

Емил Спасов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

Обогатяване на изобразителните умения по моделиране при учениците от първи клас

Резюме. Статията представя моделирането, като вид изобразителна дейност, в основните три измерения. Съгласно учебната програма по изобразително изкуство за първи клас се акцентира върху индивидуалните потребности на ученика и неговото творческо развитие посредством сетивните системи. Изразяването на идеи и преживявания чрез изобразителни средства при учениците от първи клас обхваща голяма част от учебното съдържание по изобразително изкуство. Анализирана е изобразителната дейност моделиране. Констатирана е необходимостта от практическо приложение на обемно-пластичното изобразяване при учениците в начален етап. Счита се, че това е важен момент от цялостното развитие на техните изобразителни умения. Посочена е система от задачи, чиято приложимост предоставя възможност за обогатяване на уменията по моделиране при учениците от първи клас. Моделирането е процес, чрез който се усъвършенстват и развиват познавателните процеси, което води до натрупване на сетивен опит и позволява изграждане на ярки сетивни образи, стимулиращи активно тяхната изобразителна дейност.

Ключови думи: моделиране; процес; умения; творческа активност

Елица Александрова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

Практическа насоченост на обучението по български език в начален етап

Резюме. Текстът отразява актуалността и перспективността на практически насоченото родноезиково обучение специално в началния етап на основната образователна степен. Детското отреагиране на света отразява именно практическата дейност, проявена в конкретни осезаеми случвания, закономерности, ярки образи, интензивни емоции, все по-цялостни логически съждения. Рецептивната култура на малките ученици се усъвършенства при активното търсене на многопосочна информация, невинаги постигано чрез словесни действия, но и с игрово-познавателни, творчески, атрактивни, артистични, евристични „експерименти“. Очаква се емпатийно участие на учителя медиатор, който насочва, демонстрира, визуализира, изразява словесно ключовите съдържателни ядра в урока. Учебно-познавателните интереси се развиват предимно чрез лингвопрагматиката при основните езикови и комуникативни единици. Ранното овладяване на лингвистични знания и компетентности поставя езиковите факти, явления, понятия, категории, термини в конкретни ситуации на „живото“ речево общуване. Изводът е, че популярните „практически теории“ трябва да бъдат по-широко застъпени в съвременния образователен процес по български език I – IV клас.

Ключови думи: изучаване на език в началното училище; практическа ориентация на учебния процес; български език; I – IV клас

Мила Гълъбова-Маринова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

Language Strategies to Decrease Aggressive Behaviour of At-Risk Children Deprived of Parental Care

Abstract. Current study research language impact on aggressive behaviour of at-risk children deprived of parental care. Bulgarian children without parents (n=40) comprehend intervention influenced by four interaction strategies: normal voice and positive language; high tone and positive language; normal tone and negative language, and high tone and negative language. Surveillance has been conducted for data collection accomplished by independent observer in a standardized checklist using the Buss-Durky classification of aggression. Results of current study demonstrate that the use of negative language would increase aggressive expressions of children to a greater extent when the tone is normal while raising the tone would enhance destructive behavior even more among aggressive children and children with emotional disorders.

Keywords: at-risk children; aggression; children deprived of parental care; language; paralinguistic signs; lexical content

Katerina Zlatkova-Doncheva

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Използване на електронните учебници в часовете за самоподготовка в начален етап на обучение

Резюме. Електронните учебници са нововъведение в образователната ни система. Целта е чрез тях да се усъвършенства учебното съдържание и да се предложат на учителите възможности за разнообразяване на дейности в процеса на обучение както в урока, така и в часовете за самоподготовка. Целта на статията е да се представят обобщени резултати от проведено изследване с начални учители, работещи в групи за целодневно обучение, относно използването на електронните учебници в часовете за самоподготовка. Направен е опит за сравнителен анализ между получени резултати от настоящото изследване и резултати от предходно изследване сред начални учители за приложението на електронно четимите и електронните учебници в урока.

Ключови думи: електронни учебници; часове за самоподготовка; ученици

Дияна Димитрова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Драма дейности като метод за обучението по английски език като чужд в детската градина

Резюме. Настоящата статия разглежда ролята на драма дейностите като метод за обучение по английски език в детската градина, който служи не само за развлекателни цели, но и подпомага решаването на важни педагогически задачи. Представени са основните характеристики на драма дейностите, както и идеите, които са в основата на драма метода в чуждоезиковото обучение. Акцент е поставен върху ползите и предимствата от прилагането на драма дейностите като ефективна практика за успешното овладяване на чуждия език от децата в предучилищна възраст. Статията отделя внимание на основните видове драма дейности, които допадат на малките обучаеми и са доказано успешни, тъй като носят силен емоционален заряд и създават онази атмосфера, която събужда за живот въображението, езиковата и творческа активност детето.

Ключови думи: драматични занимания; драматургия като метод на TEFL в детската градина

Лариса Грунчева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Developing Writing Skills by Formulating Mathematical Problems

Abstract. Тhe aim of the paper is to examine one possible method in developing both mathematical and writing skills in mother tongue. The main research questions are: what is the connection of mathematical thinking and language fluency in students’ formulations of mathematical problems, and does this type of demands have a potential of a successful method in developing writing skills. The research results which will be presented are based on testing 134 students of the final year in elementary school from two cities in central Serbia. Standard quantitative and qualitative methodological procedures were used. Main research results show that the students are absolutely aware of the main textual characteristics and genre features of mathematical problems and that they mostly copy the patterns they usually meet with. Also, the research implies that mother tongue fluency and correctness are not seen as important per se, but only as the school knowledge which is also to be evaluated.

Keywords: writing skills; mathematical skills; mathematical problems; grammar, orthography

Ilijana Čutura, Nenad Vulović

University of Kragujevac – Jagodina (Serbia)

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Подобряване процеса на гражданско и интеркултурно образование чрез прилагане на социално партньорство в образователното пространство

Резюме. Социалното партньорство е сравнително нов подход при управлението и реализирането дейностите на образователните институции. При него образователните институции се разглеждат като основен субект, намиращ се в центъра на социокултурната среда, който, от своя страна, търси разнообразни взаимодействия с други лица, субекти и институции. В настоящата статия се разглеждат пътищата за прилагане на социално партньорство по отношение на повишаване качеството на обучение по направлението гражданско и интеркултурно образование. Разгледани и анализирани са техните педагогически и социални измерения.

Ключови думи: социално партньорство; гражданско и междукултурно образование; педагогически и социални измерения

Делян Пенчев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“