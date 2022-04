ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Педологията – неосъществената наука за детето

Доц. д-р Милка Терзийска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.01

Резюме. Целта на настоящата статия е да проследи появата и развитието на педологията като комплексна наука за детето и да изясни причините, поради които тя не се осъществява…

Интерпретации на смирението в педагогически контекст

Доц. д-р Мая Чолакова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.02

Резюме. Смирението е понятие, което най-често се тълкува в религиозен и философски план…

Modular-Cybernetic Approach for Development of Digital Competence of Students – Future Teachers

Assoc. Prof. Nikolay Tsankov, DSc.

Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)

Dr. Ivo Damyanov, Assist. Prof.

South-West University – Blagoevgrad (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.03

Abstract. The present research aims to investigate opportunities for the development of digital competence of future teachers through the application of a modular-cybernetic approach and a technological variant developed on its basis…

Influence of Family Education on the Psychophysical Development and Socialization of a Child With Intellectual Disabilities

Dr. Svitlana Mykhalska, Assoc. Prof.,

Prof. Dr. Svitlana Myronova,

Dr. Maryana Buinyak

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University – Kamianets-Podilsky (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.04

Abstract. Family is the primary institution of socialization of the child, and family education is the leading factor in successful social adaptation…

Формиране на професионални компетентности в процеса на университетската подготовка на студенти социални педагози и социални работници

Гл. ас. д-р Нона Глушкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.05

Резюме. Формирането на комплекс от компетентности, свързани с конкретна професионална област, е процес, насочен към удовлетворяването на двете основни измерения на компетентността, а именно: постигане на целите в процесите на образование и обучение и натрупване на административно определени професионални характеристики на конкретна длъжност…

Organization of Developmental Training in Preschool Educational Institutions

Dr. Sharafat Bakhishova, Assoc. Prof.

Azerbaijan State Pedagogical University – Baku (Azerbaijan)

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.06

Abstract. Self-realization, self-presentation is one of the most important qualities of the modern man. It is especially important to support this work in the educational process, bringing it to the centre of educators and children’s activities…

Humane Education – Benefits and Challenges

Dr. Anna Arnaudova-Otouzbirova, Assist. Prof.

Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.07

Abstract. Based on theoretical studies and content analysis of existing scientific literature and humane educational resources, this paper makes an attempt at defining the concept of humane education, briefly describing its historical development and emphasizing its benefits…

Съвременни подходи за управление на стреса в училищната организация

Гл. ас. д-р Мирослав Терзийски

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.08

Резюме. Статията разглежда въпроси, свързани с изследване на проблемното поле на феномена на стреса в училищната организация….

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Една малко позната страница от българското методическо наследство: „граматиката в прогимназията. Насоки към творческо обучение“ (1937) на Петър Лаков и Павел Гетов

Гл. ас. д-р Иван Чолаков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.09

Резюме. Фокусът на настоящата статия е неизследваното досега методическо ръководство „Граматиката в прогимназията…

Проблемът с дискриминацията в предучилищна възраст и засягането му в гражданското образование

Пънар Кязим

Висше училище по застраховане и финанси

https://doi.org/10.53656/ped2022-3.10

Резюме. Целта на настоящото теоретично проучване е да се разпишат особеностите на дискриминацията и защитата от такава при децата в предучилищна възраст…

