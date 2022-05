ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Съвременната българска литература за деца и формирането на умения за четене с разбиране в начална училищна възраст

Проф. д.п.н. Нели Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.01

Резюме. В статията е поставен акцент върху методическата и литературната подготовка на студентите педагози – потенциални начални учители, като предпоставка за успешното формиране на умения за четене с разбиране у учениците в начална училищна възраст…

Платформа за взаимопомощ на учители и училища

Мария Гайдарова

Министерство на образованието и науката, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.02

Резюме. В тази статия е представена създадената през 2020 г. авторска Платформа за взаимопомощ на учители и училища, която е достъпна и безплатна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация…

Нагласи на студенти за произхода на вируса, причиняващ COVID-19, и ваксинирането срещу него

Проф. д.н. Валери Стоянов

Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.03

Резюме. Чрез интегриран подход, при използване на количествена и качествена изследователска методология с извадка от 150 студенти се разкрива отношението им към същността и произхода на вируса, предизвикващ COVID-19, както и към ваксините, научните доказателства за тях и перспективата за използването им…

Teachers’ Attitudes Bout Teaching And Learning Mathematics

Dr. Aleksandra Mihajlović, Assoc. Prof.

Prof. Emina Kopas-Vukašinović, DSc.

Vladimir Stanojević

University of Kragujevac (Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.04

Abstract. The aim of the research is to determine the attitudes of teachers about different concepts of learning and teaching mathematics in the lower grades of primary school…

Образователна подкрепа на деца в резидентна грижа в условията на електронно обучение (Приложни аспекти)

Доц. д-р Юлиана Ковачка

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.05

Резюме. Променените условия за осъществяване на образователен процес в условията на извънредно положение извън институцията „училище“ инициират немалко въпроси относно възможностите за образователната подготовка на децата, отглеждани и възпитавани в услугите от резидентен тип, т.е. извън биологичното семейство…

Хуманистични аспекти на чуждоезиковото педагогическо взаимодействие във висшето медицинско училище по време на пандемия

Доц. д-р Теодора Вълова

Медицински университет – Плевен

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.06

Резюме. В публикацията се разглежда актуалният педагогически проблем за изграждането на хуманни взаимоотношения у чуждестранните студенти за целите на обучението по български език за медицински цели в условията на COVID-19 и социално дистанциране…

Students` activities in the digital environment

Dr. Tatiana Shopova, Assoc. Prof.

South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.07

Abstract. This paper aims to highlight the key role of the information and communication technologies (ICT) in the activities of Bulgarian students, and to establish the mastery of their digital literacy skills…

Education 4.0 – The Change Of Higher Education Institutions And The Labour Market

Dr. Gergana Dimitrova, Assist. Prof.,

Dr. Blaga Madzhurova, Assist. Prof.,

Dr. Stefan Raychev, Assoc. Prof.,

Dr. Dobrinka Stoyanova, Assoc.Prof.

Plovdiv University “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.08

Abstract. Globalization and digitalization under the influence of the Fourth Industrial Revolution led to a change in all key sectors…

Диагностика и методика за оптимизиране на физическата дееспособност на 10-годишни ученици

Гл. ас. д-р Мартин Маргаритов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.09

Резюме. Съвременните ученици растат и се развиват при наличието на „двигателен глад“, намаляването на двигателната активност на подрастващите нанася големи и непоправими щети върху развиващия се организъм…

Tests In Specialized Latin for Medical Purposes

Dr. Vanya Ivanova, Assist. Prof.

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” – Bulgaria

https://doi.org/10.53656/ped2022-4.10

