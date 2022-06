ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Иван Д. Шишманов – европеизираният българин (Посвещава се на 160 години от рождението на проф. Д-р иван д. Шишманов (22.06.1862 – 22.06.1928)

Доц. д-р Надежда Кръстева

Проф. д.н. Йордан Колев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.01

Резюме. В архивите и в спомените на българската интелигенция за личността и делото на Иван Д. Шишманов се търсят доказателства за качествата и способностите, които го извисяват за „образец на европеизиран българин“…

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Модел на образованието на бъдещето

Проф. д-р Наталия Витанова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.02

Резюме. В тази статия е направен опит на основата на актуалното състояние на образованието и тенденциите за неговото развитие в бъдеще да се изгради хипотетичен, теоретичен модел на образованието на бъдещето…

Образованието в дигитална среда – резултати, оценки, изводи

Проф. д.н. Костадин Паев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.03

Резюме. Текущият публичен дебат относно възможностите и ефективността на онлайн обучението, перспективата му в обозримо бъдеще и оформилите се в обществото мнения „за“ и „против“ този образователен модел са достатъчно основание за представянето на подобна тема…

The Technology оf Development оf Communicative Culture оf Elementary School Teachers

Prof. Dr. Mariia Oliiar1), Prof. Dr. Nataliia Blahun1),

Prof. Dr. Halyna Bilavych1), Prof. Dr. Nataliia Bakhmat2)

Prof. Dr. Tetyana Pantyuk3)

1)Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Ivano-Frankivsk (Ukraine)

2)Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University – Kamianets-Podіlskyi (Ukraine)

3)Drogobych State Pedagogical University of Ivan Franko – Drogobych (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.04

Abstract. The deepening and complication of connections in today’s globalized world have led to an increased interest among scientists in the problem of formation of communicative culture of future professionals in all industries…

Изследване на детската рисунка като процес

Проф. д-р Бисер Дамянов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.05

Резюме. Детската рисунка е важен обект за изследване. Анализът на детската рисунка осигурява информация не само за нейното съдържание, но и за личността на детето, за неговите знания, умения и отношение към изобразеното в рисунката…

Приобщаващото образование в началната образователна степен за ученици с нарушения от аутистичния спектър

Величка Косева

Основно училище „Панайот Волов“ – Пловдив

Доц. д-р Генчо Стоицов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.06

Резюме. В статията се коментира приобщаващото обучение на деца с нарушения от аутистичния спектър и интегрирането им в общообразователните училища. Представени са психометрични инструменти за оценяване на интелектуалния и адаптивния им капацитет…

Супервизията в социалнопедагогическата работа на специалисти с деца и ученици

Гл. ас. д-р Яна Станева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.07

Резюме. Настоящата статия цели да покаже връзката на теоретичното и практическото приложение на супервизията при специалистите в отдел „Закрила на децата“ и конкретно социалнопедагогическата работа с деца и ученици в риск…

Влияние на обучението от разстояние в електронна среда върху някои аспекти на стиловете на учене при учениците от горна училищна възраст

Гл. ас. д-р Биляна Гъркова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.08

Резюме. Статията представя резултатите от реализирано в ограничена по обем извадка изследване, насочено към установяване влиянието на обучението от разстояние в електронна среда върху стиловете на учене на ученици от горна училищна възраст…

Публично-частното партньорство като отговор на предизвикателствата в образователния сектор

Д-р Офелия Кънева

Агенция ОЗОН (България)

https://doi.org/10.53656/ped2022-5.09

Резюме. Настоящата разработка е мотивирана от видимото изоставане на образователната система спрямо предизвикателствата на съвремието, както и от неизпълнението на образователните критерии за постигане на задължителната производствена, технологична, административна, икономическа, политическа и социокултурна подсистема (сектори на обществения живот), а също и към заинтересованите страни – общността, развитието на личността, семейството и т.н…

