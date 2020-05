ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА

Педагогическите възгледи на Тодор Икономов

Резюме. В настоящата статия е представенo изследване, посветено на живота и просветно-педагогическото дело на един от най-изявените български възрожденци – Тодор Икономов (1838 – 1892). Разглежда основните му и неизследвани досега приноси за развитието на педагогическата мисъл и българското училище – преди и след Освобождението на България. Педагогическите възгледи на Икономов не са представени като изолирано явление, а във връзка с учебно-възпитателната практика у нас и във връзка с европейската педагогика.

Ключови думи: Тодор Икономов; българско училище; педагогически възгледи

Милена Георгиева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Phonics and Instruction in Reading Comprehension for Pupils with Dyslexia: Six Literacy Teachers’ Perspective

Abstract. The paper presents the perspectives of six literacy teaching professionals on the use of phonics and reading comprehension in the instruction of English to pupils with dyslexia. Although synthetic phonics is one of the major components of intervention work for children with reading difficulties, reservations for its panacea-like attitudes have been expressed combined with a recommendation for a shift away from individual sound instruction towards work on larger sublexical and lexical units. Enhancing reading comprehension skills has been identified as an important element of reading instruction, though underestimated by some of the respondents in the study, and in spite of it not being normally compromised in pupils with dyslexia. The overuse of books based on regular phonetic patterns is strongly criticized as it deprives children of involvement with the text and do not reflect natural language.

Keywords: dyslexia; phonics; reading comprehension; teachers; English

Blagovesta Troeva-Chalakova

New Bulgarian University (Bulgaria)

A Continuum of Approaches to School Inspections: Cases from Europe

Abstract. School inspection systems have undergone a transformation in response to the changing social and economic scenarios across Europe. However, two major approaches can easily be identified that also define the two ends of the continuum of the approaches to school inspection. On one end is a high stake sanctions oriented inspection while on the other end is the low stakes advisory inspection. The elements that contribute to the rigour of school inspection include governance arrangements, statutory powers of the inspectorate including powers of sanction, the forms and frequency of inspection visits, the level of emphasis on school self-evaluation and action planning for improvement; and availability of support services for the schools. The current paper presents four cases from Europe: Bulgaria, Ireland, Greece and Spain (Extremadura) describing how school inspection is organised in these countries as defined in the governing legislation and to which end of the continuum their inspection system is tilted in the light of that case’s performance on the above indicators. Towards the end, this paper makes a comparison of the cases and suggests why the relationship of trust and respect between inspectors and the inspected is stronger in some cases and how developing inspection systems can benefit from analysing the established systems.

Keywords: continuum; high stakes; low stakes

Rossitsa Simeonova, Yonka Parvanova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Martin Brown, Gerry McNamara, Sarah Gardezi, Joe O’Hara

Dublin City University (Ireland)

Laura del Castillo Blanco

Regional Government of the Autonomous Community of Extremadura (Spain)

Zacharoula Kechri, Eleni Beniata

Ministry of Education and Religious Affairs (Greece)

Чуждоезикова сугестопедия в училище

Резюме. Настоящата статия поставя фокуса върху дългогодишната експериментална практика на сугестопедията при обучението по чужд език на ученици. Разглежда се специфичният начин на структуриране на учебните материали и обучителния процес за различни възрасти (от първи до седми клас) съобразно основните принципи и средства на сугестопедията. Обсъждат се създадените оригинални методики за „дублиращо или интегрирано езиково-предметно обучение“ (I клас), за интензивно развитие на четивни умения по английски език (II клас), за въвеждане на концертния обучителен цикъл при деца (II до VII клас), за прилагане на глобално-художествения подход при формиране на културна и комуникативна компетентност у подрастващите (VI и VII клас). Дискутира се накратко как актуалността на класическата сугестопедия рефлектира в съвременни развития на училищното чуждоезиково обучение.

Ключови думи: училищна сугестопедия; преподаване на език; умения

за четене; комуникативна компетентност; културна компетентност; учебници по сугестологя

Галя Матева

Технически университет – София

Pedagogical Technology for Assessing the Musical Training of Future Primary Teachers

Abstract. Some aspects of the musical and pedagogical training of future teachers aimed at developing a set of skills necessary for the realization of the music education process at primary school are studied in the here presented research. The aim of the study is to present the finidngs of pedagogical research related to the assessment of musical-pedagogical preparation of Primary School Pedagogy students. Students’ results are presented at three levels of development of the musical and pedagogical training. The methods used in this research are student portfolio, observation of students’ theoretical and practical musical training and content analysis. An interpretation of the results of this research is presented in the conclusion.

Keywords: musical and pedagogical training; portfolio assessment; educational technology

Penka Marcheva

University “St. Cyril and St. Methodius” – Branch Pleven (Bulgaria)

Образователната система на България

Резюме. Обстойният анализ на образователните успехи на всяка епоха показва, че конкурентните предимства и силните страни на дадена образователна система не се получават в наследство, напротив, те се създават, творят, изграждат и прилагат в практиката на обществото, като иновационни нововъведения, чрез дейността на образователните дейци, която е изключително комплексна. Настоящите опити за реформа в образователната система на България се обуславят от множество фактори и причини, споделяни от редица страни както в Европа, Европейския съюз (ЕС), така и по света.

Ключови думи: система на образование; ефективност на образованието; педагогически професионализъм; педагогически компетенции

Чавдар Милков

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Ученето чрез действие – обосновано от теорията на конструктивизма, но трудно приложимо

Резюме. В статията се представят педагогическите аспекти и трудности на иначе добре обоснованата в научната литература теория за предимствата на активното учене. Стъпвайки на обширната философия за обучението, психологията на ученето и най-вече на конструктивизма, тази теория е широко популяризирана като основа, върху чиито постаменти би трябвало да стъпва съвременното образование. Направен е опит за обобщение на основните компоненти на ученето чрез действие, както и трудностите, пред които се изправя българският учител, който се стреми да ги включва в конкретната си работа, съобразявайки се и с изискванията на конкретната среда. Преходът към новата система на работа налага претенции към личностните особености и качества, както и към теоретичната и практическата подготовка на бъдещите учители за тяхната професионална дейност. Предлаганото решение на проблема с трудностите при прилагане на теорията за активното учене се търси в достиженията на световния опит на практикуващите преподавателската професия, които биха могли да се съотнесат към нашата училищна реалност.

Ключови думи: образователна философия; учене чрез правене; професионалните качества на учителя; конструктивизъм; активно участие на студентите

Златка Желязкова

Тракийски университет – Стара Загора

Часът на класа – възможност за формиране на интеркултурна компетентност в началните класове

Резюме. В статията е направен опит за очертаване на някои неоползотворени възможности на часа на класа, насочени към формиране на интеркултурна компетентност в началните класове. Акцент е поставен върху аксиологическите параметри на този процес и неговото реализиране в реалната педагогическа практика.

Ключови думи: междукултурна компетентност; начално училище; сесия за преподаватели; начални класове

Екатерина Томова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

V. O. Sukhomlynsky Educational System as а Forming Basis for Personality Moral Qualities (On the occasion of the 100th birthday)

Abstract. On the occasion of the 100th anniversary of V. O. Sukhomlynsky the article considers his cultural and pedagogical heritage, attempting to renovate the content of his views in accordance with modern educational problems. The purpose of the article is a theoretical review of educational and upbringing system of V. O. Sukhomlynsky as the basis for moral qualities formation of future specialists. The purpose and the tasks of the educational and upbringing system of V. O. Sukhomlynsky are analyzed in the view of patriotic education, which is the formation basis of national youth consciousness. The research allows concluding that the educational system of V. O. Sukhomlynsky is aimed at the inner world of a child; the scholar emphasized the importance for the youth to develop such moral feelings as love, responsibility, duty to their own people and their own conscious choice of moral behavior towards their homeland. The result of the formation of the youth national consciousness in the educational and upbringing system of V. O. Sukhomlynsky is the development of moral qualities, namely: tolerance, responsibility, humanism, patriotism and internationalism.

Keywords: educational system of V. O. Sukhomlynsky; upbringing; moral qualities; tolerance

Svitlana Surgova, Olena Faichuk

Petro Mohyla Black Sea National University (Ukraine)

Discussion as a Form of Education in Modern Universities

Abstract. The research is devoted to the actual problem of introducing new forms of education in higher educational institutions. The author of the publication, based on a large number of sources, studies the formation and development of discussions as a form of study in European universities, and also gives the results of the survey of Master Degree students and determines the main features of the discussion as a form of learning on their basis, namely: the content orientation of discussion participants’ self-realization; communicative basis; presence of a problem situation, logical construction: thesis – argument – refutation or proof of the thesis; organizational completeness. The research also identifies the main types of discussions (lecture-discussion, seminar with elements of discussion, „round table“ etc.) that should be used in modern educational settings.

Keywords: discussion; lecture-discussion; seminar with elements of discussion; round table

NadiiaVientseva, Anetta Omelchenko

Berdyansk State Pedagogical University (Ukraine)

ДОКТОРАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Диагностичен инструментариум за измерване фонологичната и фонетичната компетентности като „ключ“ за „влизане“ в българската писменост на входа в първи клас – ученици роми

Резюме. Често срещан проблем, стоящ пред учителя при ограмотяването на ученици роми, е неустойчивото и незадоволително развитие на уменията за устно общуване на официалния български език като втори език. Сериозна бариера е явлението „езикова интерференция“, което, на свой ред, препятства формирането на фонологичната и фонемната компетентност, които гарантират успешно „влизане“ в българската писменост. Като се има предвид това, в настоящата статия се обосновава теоретично разглежданата проблематика. На този фон се представя апробиран диагностичен инструментариум за измерване формираността на фонологичната и фонемната компетентност като „ключ“ за „влизане“ в четенето на официалния български език като втори език – вход в първи клас, ученици роми.

Ключови думи: диагностичен инструментариум; фонологични и фонематични компетенции; българска писменост; ромски първокласници

Анета Джингарова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“