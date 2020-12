ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Поколенията „Z“ и „Aлфа“ и мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието

Резюме. В тази статия е направен опит да се опишат особеностите на поколенията „Z“ и „Алфа“, на които естественият хабитат в момента е училищната институция. Една от общите характеристики на двете поколения е мултитаскингът/многозадачността. В нея са разгледани особеностите на мултитаскинга като феномен и неговите проекции в сферата на образованието. Представени са различни гледни точки на изследователи за това явление, като техните възгледи са много разнообразни и дори полярни. Те варират от тежка многозадачност до пълното ѝ отрицание. Темата за многозадачността е актуална и в бъдеще ще предизвиква все по-голям изследователски интерес в контекста на все по-интензивното онлайн обучение (особено след пандемията от COVID-19) и все по-мащабното навлизане на edtech в сферата на образованието.

Ключови думи: поколение Z; алфа поколение; студенти; многозадачност; образование

Наталия Витанова, Гергана Герова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Идентифициране на потребности от обучение и продължаваща квалификация на учители по предприемачество

Резюме. В статията са представени данни от емпирично изследване сред учители в български образователен контекст. Проучено е мнението на учители, които преподават учебния предмет „Предприемачество“ (теория) в VIII клас, включен в общата професионална подготовка в професионалните гимназии. Във фокуса на вниманието са два изследователски въпроса: какво е равнището на подготовка на учителите по предприемачество и какви са техните нужди от продължаваща квалификация, за да се усъвършенства професионалната им компетентност като учители? Получените изследователски резултати показват, че анкетираните учители имат висока самооценка за своята професионална подготовка по предприемачество. Най-актуалната нужда от повишаване на квалификацията е по теми от учебното съдържание, свързани със създаване и оценка на бизнес идеи и умения за самооценка, управление на времето и взимане на решение.

Ключови думи: предприемачество; потребности от обучение; продължаваща професионална квалификация на учители по предприемачество

Цветан Давидков, Силвия Цветанска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Психолого-педагогическо изследване на индивидуализацията и диференциацията в детската градина

Резюме. Настоящата статия представя психолого-педагогическо изследване, целящо да докаже значимостта на индивидуализирането и диференцирането на педагогическото взаимодействие в детската градина, както и да аргументира необходимостта от прилагане на вариативно-динамични образователни технологии, фокусирани към разширяване възможностите за образователен напредък на всяко дете. Изследването поставя в центъра на педагогическото взаимодействие детето с неговите разнолики психически, физически и поведенчески особености, преживявания, потребности, интереси, качества, знания, умения, отношения, постижения, способности, таланти, затруднения и така нататък, като извежда на преден план емоционалното благополучие и стимулирането на естествено желана и осмислена детска активност на базата на ценностни, позитивни и градивни взаимоотношения учител – дете.

Ключови думи: индивидуализация; диференциация; благополучие; включване; образователен напредък; детска градина

Розалина Енгелс-Критидис

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Внедряване на програма „Eдно към едно“ в българските училища

Резюме. Настоящата работа е посветена на внедряването на програмата „Едно към едно“ (програма 1:1) в образователната система на България. Прави се преглед на същността и развитието на Програмата. Описан е един подход за внедряването ѝ в конкретно българско училище. Показано е, че използването на подобни програми в обучението е една следваща логична стъпка в развитието на българското образование.

Ключови думи: облачни технологии; иновативни технологии; образование; програма „Едно към едно“; 1:1

Любка Славова, Коста Гъров

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

За активно участие и пълноценно общуване в приобщаващата класна стая

Резюме. Концепцията за приобщаващото образование изисква в образователната среда всички ученици не само да присъстват, но и активно да участват, да полагат усилия и постигат успехи. Класната стая се разглежда не само като място за учене, а и за опознаване, качествено общуване, групови срещи, социален живот. Налага се необходимостта от използването на нови подходи към обучението, прилагането на вариативни образователни форми и методи. В представеното изследване се очертават възможностите на различни интерактивни технологии за качествено реализиране на обучението, за насърчаване на активно сътрудничество, старателното учене и участие на всички ученици в класната стая. Конкретизират се изискванията, които трябва да се спазват при приложението на тези технологии. Разглеждат се съвременни здравеопазващи технологии и артдейности, които са полезни за привличане на вниманието и интереса на ученика, за активиране на всичките му сетива, въображението, тялото му. Подчертава се значимостта им за стимулиране на общуването, за проява на гъвкавостта както на училищната система, така и на конкретния ученик. Вниманието специално се насочва към учениците със СОП, чието включване в дейността на приобщаващата класна стая има свои специфични особености.

Ключови думи: приобщаващо образование; приобщаваща класна стая; деца със СОП; смислена комуникация; интерактивни технологии; художествени дейности; здравни технологии

Пелагия Терзийска

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Students’ Кnowledge Еvaluation as a Motivating tool in Learning Objectives

Abstract. The assessment of knowledge, skills and competencies aims in not only evaluating and comparing students’ learning objectives but also measuring another particularly important function – the motivation. The article examines assessment in the context of the competency model set out in the new law on pre-school and school education and its understanding by students and the level of motivation. Data from a study of motivational attitudes in students are presented in direct correlation with the methods and different ways of assessment, as well as with the analysis and the feedback from students. The analysis is based on surveys conducted with students from 11 to 19 years of age covering all types of schools in Bulgaria. Results are statistically reliable in clusters, variance and regression analysis.

Keyword: motivation; evaluation; methodology

Ivaylo Staribratov, Manya Maneva, Rosen Valchev

Plovdiv University “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

Достъп до качествено приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Резюме. Статията представя достъпа на децата и учениците със специални образователни потребности до училищата и детските градини, приобщаващото образование с осигуряване на равен достъп и условия за включване на всички деца и ученици в процеса на обучение. Акцентира се върху компонентите, осигуряващи достъпна архитектурна и физическа среда, достъпност на информацията и комуникацията, достъп до учебните програми и учебното съдържание, помощни средства и технологии в обучението. Представени са резултати от изследването с директори на училища и детски градини от пет области: Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян. Една трета от анкетираните сочат, че има изградена достъпна среда в детските градини и училищата.

Ключови думи: достъп; приобщаващо образование; деца и ученици със специални образователни потребности

Жана Янкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Компоненти на емоционалната интелигентност и тяхното развитие чрез възприемане на музика

Резюме. Настоящата статия представя йерархична структура на емоционалната интелигентност на 6 – 7-годишните деца, включваща три компонента – разпознаване на емоции у себе си и у другите, емпатия и „гладко общуване с другите“. От проведено изследване се констатират, анализират и сравняват значими различия между началните и крайните резултати в експериментална и контролна група вследствие на приложен технологичен модел за работа в музикалните педагогически ситуации. Резултатите показват, че приложените музикални задачи, съчетани с подходящ музикален материал, повлияват положително нивото на трите компонента на емоционалната интелигентност на децата.

Ключови думи: емоционална интелигентност; емпатия; предучилищна възраст; възприемане на музика

Василена Спасова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

КНИЖНИЖА

Дигиталните технологии в помощ на образователно-възпитателния процес по „Околен свят“, „Човекът и обществото“, „Човекът и природата“

Дончева, Ю. (2020). Дигиталните технологии в помощ

на образователно-възпитателния процес по „Околен свят“, „Човекът

и обществото“, „Човекът и природата“. Русе: Университетско издателство „Примакс“, ISBN 987-619-7242-73-7

Димитър Гюров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“