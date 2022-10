ЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Дигитални компетентности и образователни неравенства в европейски контекст в резултат от ускорено преминаване към електронно дистанционно обучение (в условията на пандемията от COVID-19)

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт,

доц. д-р Бистра Мизова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Галин Цоков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.01

Резюме. В публикацията се представят синтезирани резултати от експресен обзор, базиран на метаанализ на доказателства от ефектите на пандемичната криза върху образованието в 11 европейски държави в контекста на „спешното“ преминаване на училищните системи към електронно обучение от разстояние…

Характеристики и специфика на е-оценяването, подпомагащо/ориентирано към ученето във висшето училище – гледни точки и изследвания

Проф. д.н. Вася Делибалтова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.02

Резюме. Целта на настоящия текст е да се откроят основните дискусионни въпроси, свързани с е-оценяването, и в частност с е-оценяването, подпомагащо/ориентирано към ученето, и на тази основа да се очертаят предизвикателствата пред практиката и изследванията в това поле…

Дигитална изпитна практика: потенциал, проблеми, перспективи

Доц. д-р Даниела Кирова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.03

Резюме. Статията разглежда електронното оценяване във висшето образование въз основа на класификация от гледна точка на технологиите и техническите средства…

Adoption of LMS Moodle Tools in Student Learning – in Line with Teaching Practices

Dr. Silviya Blagoeva-Karamfilova, Assoc. Prof.,

Dr. Silvia Parusheva, Assoc. Prof.

University of Economics – Varna (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.04

Abstract. The education of students in an online-based environment in the conditions of a pandemic leads to an intensification of the use of Learning Management Systems (LMS) by higher education institutions (HEIs)…

Подготовка на преподаватели по здравни грижи от Медицинския университет – Пловдив, за работа в Moodle

Д-р Ангелина Киркова-Богданова

Медицински университет – Пловдив

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.05

Резюме. Внезапното преминаване към дистанционно обучение поради COVID-19 пандемията създаде стрес, особено голям за здравното образование, при което практическите умения се изграждат в специализирани кабинети и до леглото на болния…

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Integrating Intercultural Education in the Primary School Curriculum

Bujar Adili, Prof. Dr. Sonja Petrovska, Gzim Xhambazi

Goce Delchev University (North Macedonia)

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.06

Abstract. The paper investigated through which subjects intercultural education can best be applied in the primary school curriculum…

Identifying students’ level of psychological well-being amidst the COVID-19 Pandemic

Dr. Aislu Akisheva, Assoc. Prof.

L.N. Gumilyov Eurasin Nnational University (Kazakhstan)

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.07

Abstract. An empirical psychological survey has been conducted with students of the L.N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazakhstan) to reveal the psychological conditions of students in the COVID-19 pandemic…

Нагласи на бъдещите детски учители към STEM подхода

Проф. д.н. Наталия Павлова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Михаела Тончева

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.08

Резюме. В статията са представени данни от дискусии, наблюдения и анкетно проучване, проведено сред студенти – бъдещи детски учители…

Агресията у детето през призмата на бихевиоризма (Кратък теоретичен анализ)

Доц. д-р Донка Никова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.09

Резюме. Настоящата статия представя кратък теоретичен анализ на агресията у детето през погледа на бихевиоризма…

Превантивни дейности на комисиите за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни

Aс. д-р Любка Атанасова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-8.10

Резюме. Настоящата статия представя подробен анализ на дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни и дейността на училищните комисии за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни…

