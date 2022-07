ПРАВА НА ДЕТЕТО

Съвременни европейски тенденции в методиката за развитие на личностни компетентности в областта на правата на детето

Проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.01

Резюме. В статията са представени основни аспекти на водещи европейски тенденции от първите две десетилетия на XXI век в областта на методиката на възпитанието на компетентности, насочени към развитие на личностни качества, свързани с правата на детето…

Přemysl Pitter (1895 – 1976) – European Humanist And Child Rescuer

Dr. Jiří Prokop, Assoc. Prof.

Charles University – Prague (Czech Republic)

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.02

Abstract. The Czechs have given the world many important personalities, including pedagogues. In addition to the well-known Jan Amos Komenský (1592 – 1670), we can also name Gustav Adolf Lindner (1828 – 1887).

Културата по правата на детето – необходим елемент на професионалната компетентност на учителите на XXI век

Проф. д.п.н. Вяра Гюрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.03

Резюме. XXI век поставя сериозни предизвикателства пред учителите, свързани с компетентностите („грамотностите“, които те трябва да имат, за да могат да отговорят на социалните очаквания към тях) …

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Communication Competence of Teachers in Contemporary Educational-Pedagogical Work

Dr. Mirko Miletic, DSc.

University Business Academy in Novi Sad (Republic of Serbia)

Dr. Marko Djordjevic, Assoc. Prof.

University of Kragujevac (Republic of Serbia)

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.04

Abstract. In this paper, communication competence is seen as one of the most important skills in modern educational-pedagogical work. It is not about the absolute disposition of man, but about a set of variables that can be improved by learning to the level necessary for the realization of a certain social role…

Модел на училищна готовност

Доц. д-р Ася Велева

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.05

Резюме. Необходимостта от идентифициране на компонентите на училищната готовност произтича от действащите нормативни актове, регламентиращи образователния процес в подготвителните групи…

Резилиентността и предизвикателствата в нашето съвремие

Доц. д-р Боряна Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.06

Резюме. В статията се акцентира върху значението на резилиентността като актуален и многоаспектен проблем, който се отразява не само върху живота на възрастните, но и на децата…

The Relationship ‘Emotional Identification – Individual Social Behavior’ in Hearing Impaired Children Integrated Into a General Education Environment

Dr. Diyana Georgieva, Assoc. Prof.

Trakia University – Stara Zagora (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.07

Abstract. The article focuses on the relationship between emotional identification and individual social behavior in children with hearing impairment who are integrated into a general educational environment…

Педагогическо предметно знание в природонаучното образование: трудности по органична химия

Доц. д-р Александрия Генджова,

д-р Нина Маркова, Калин Чакъров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.08

Резюме. Педагогическото предметно знание (PCK) е критичен фактор за провеждане на качествено обучение от учителите…

Teacher-Parent Relationships, Forms Of Communication And Factors That Affect Them

Dr. Alexander Loziak

Centre for Social and Psychological Sciences (Slovakia)

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.09

Abstract. Most parents want to be more involved in education, however, in practice, it can be challenging to achieve an effective relationship and communication between the parents and the teachers…

Modern Practice of Using Interactive Forms and Methods of Preventive Education of the Student Youth

Dr. Svitlana Surgova, Assist. Prof.,

Dr. Olena Faichuk, Assist. Prof.

Petro Mohyla Black Sea National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.10

Abstract. The research is devoted to the use of interactive forms and methods of preventive education of students….

„Майсторските класове“ и ролята им за повишаване професионалната подготовка на бъдещите педагози

Гл. ас. д-р Йорданка Николова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-6.11

Резюме. В статията са представени и анализирани проведени „майсторски класове“ под формата на споделени добри педагогически практики; критериите за избор на иновативна практика и учител, който да сподели педагогическия си опит пред…

