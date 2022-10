ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Нов прочит на идеята за художествено възпитание, отразена в списание „Училищна практика“ от 1906 година

Доц. д-р Марина Теофилова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.02

Резюме. В началото на ХХ век развитието на идеята за художествено възпитание в България има „общи черти“ с прогресивните процеси в другите европейски страни, но се отличава със своеобразие, което до голяма степен е предопределено от националния облик и виталност на българското изкуство и от възрожденските традиции в просветното дело…

Специалността „Социална педагогика“ в академичното пространство на Югозападния университет „Неофит Рилски“

Доц. д-р Юлиана Ковачка

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.03

Резюме. Водещата цел на настоящата разработка е да се проучи и обоснове от позицията на времето пътят за утвърждаване на академичната специалност „Социална педагогика“, функционираща във ФП към ЮЗУ „Н. Рилски“, както и да се разкрият нейните перспективни ресурси за качествено образование на студентите, бъдещи социални педагози…

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Гледни точки за лидерството в съвременното училище и детска градина – резултати от емпирично изследване

Доц. д-р Снежанка Добрева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.04

Резюме. Статията проследява аспекти на лидерството в съвременното училище и детска градина от различни гледни точки, формулирани въз основа на анализ на теории и разбирания за лидерството, стилове на управление, роли на директора на образователна институция…

Gender Differentiation in the Management of General Secondary Education Institutions

Dr. Nadiia Vientseva, Assoc. Prof.

Dr. Olga Starokozhko

Berdyansk State Pedagogical University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.05

Abstract. The article provides a theoretical analysis of the term “gender” and identifies the main gender stereotypes that exist among school teaching staff…

Изследване на основна глаголна лексика в български език при ученици в начален етап на обучение чрез онлайн игри

Гл. ас. д-р Мария Тодорова,

гл. ас. д-р Цветана Димитрова,

гл. ас. д-р Валентина Стефанова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.06

Резюме. В статията се предлага подход за проследяване на знанията и уменията за употреба на глаголи от основната лексика на ученици в начален етап на обучение чрез езикови задачи…

Насоки за повишаване ефективността на подготовката за реагиране при бедствия и първа помощ в системата на училищното образование

Гл. ас. д-р Даниела Балева

Военна академия „Г. С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.07

Резюме. Една от основните предпоставки за опазване живота и здравето на децата в училище при възникване на бедствия и инциденти е ефективната подготовка за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ…

ДОКТОРАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Контент-анализ за наличие на емоционални стимули в образователните материали за III група, сравнение с образователно направление за развитие на емоционална интелигентност

Карина Господинова

Великотърновски университет „Св. cв. Кирил и Методий”

https://doi.org/10.53656/ped2022-7.08

Резюме. Представеното изследване представлява задълбочен анализ на шест одобрени от МОН програмни системи за трета група, в които емоционалното възпитание е интегрирано…

КНИЖНИНА

140 години предучилищно образование: постижения и хоризонти

Проф. д.н. Румяна Неминска

Тракийски университет – Стара Загора

